«Коммерсантъ» выяснил возможных кандидатов на замену арестованному Сергею Фургалу
«Коммерсантъ» рассказал про пятерых возможных кандидатов на замену арестованному Сергею Фургалу
Арестованный в конце прошлой недели по подозрению в организации убийств предпринимателей губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть отправлен в отставку до четверга. Об этом 13 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленные источники, в том числе в администрации президента.
Источники издания утверждают, что есть пять потенциальных кандидатов на пост нового руководителя региона. Это глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» и бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк, председатель комитета Госдумы по спорту и депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, заместитель Фургала Юрий Золочевский и экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский.
После ареста Фургала в Хабаровске и других городах края начались несанкционированные акции протеста. По данным МВД, в первый день в них участвовали от 10 тысяч до 12 тысяч человек. По данным местных СМИ, на улицы вышли около 35 тысяч человек, а митинг стал самым массовым в истории региона.
Ранее «Ъ» выяснил, что на фоне протестов в Хабаровский край с негласным визитом прибыл заместитель председателя правительства и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.