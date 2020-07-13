FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.07.2020 09:13
2
Печать

«Коммерсантъ» выяснил возможных кандидатов на замену арестованному Сергею Фургалу

«Коммерсантъ» рассказал про пятерых возможных кандидатов на замену арестованному Сергею Фургалу

Арестованный в конце прошлой недели по подозрению в организации убийств предпринимателей губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть отправлен в отставку до четверга. Об этом 13 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленные источники, в том числе в администрации президента.

Источники издания утверждают, что есть пять потенциальных кандидатов на пост нового руководителя региона. Это глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» и бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк, председатель комитета Госдумы по спорту и депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, заместитель Фургала Юрий Золочевский и экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский.

После ареста Фургала в Хабаровске и других городах края начались несанкционированные акции протеста. По данным МВД, в первый день в них участвовали от 10 тысяч до 12 тысяч человек. По данным местных СМИ, на улицы вышли около 35 тысяч человек, а митинг стал самым массовым в истории региона.

Ранее «Ъ» выяснил, что на фоне протестов в Хабаровский край с негласным визитом прибыл заместитель председателя правительства и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

VF812
А нельзя в туда послать эффективного менагера Сашу Беглова? Хорошо характеризуется и не жалко его, ничего полезного не сделает, но и не навредит, ибо делать ничего не может и не умеет
260551481
Кремль решил сыграть в русскую рулетку?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний