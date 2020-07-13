«Коммерсантъ» выяснил возможных кандидатов на замену арестованному Сергею Фургалу

Арестованный в конце прошлой недели по подозрению в организации убийств предпринимателей губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть отправлен в отставку до четверга. Об этом 13 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленные источники, в том числе в администрации президента.



Источники издания утверждают, что есть пять потенциальных кандидатов на пост нового руководителя региона. Это глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» и бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк, председатель комитета Госдумы по спорту и депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, заместитель Фургала Юрий Золочевский и экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский.

