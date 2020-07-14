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14.07.2020 08:36
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ЛДПР назвала трех кандидатов, которые могут сменить арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан. Об этом в интервью телеканалу РБК 14 июля ообщил зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов.

«Мы очень надеемся, что этого указа не будет, но если это состоится, тогда, конечно, учитывая ситуацию, в рамках действующего законодательства исполняющий обязанности должен быть назначен. Мы уверены, что это должен быть представитель ЛДПР», — заявил парламентарий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул три кандидатуры: это председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев, председатель думского комитета по экономике и предпринимательству Сергей Жигарев и депутат Андрей Андрейченко, рассказал Черкасов. «В данном случае речь идет о том, чтобы были наиболее профессиональные и близко знакомые с промышленностью и Дальним Востоком кандидаты», — отметил он.

Ранее стало известно, что арестованный по подозрению в организации убийств предпринимателей и покушений на них губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть отправлен в отставку до четверга, 16 июля. «Коммерсант» называл пять потенциальных кандидатов на пост нового руководителя региона, в том числе и Михаила Дегтярева.

После ареста Фургала в Хабаровске и других городах края начались несанкционированные акции протеста. По данным МВД, в первый день в них участвовали от 10 тысяч до 12 тысяч человек. По данным местных СМИ, на улицы вышли около 35 тысяч человек, а митинг стал самым массовым в истории региона.

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Комментарии (6)

Киркор_Филиппов
Быстро включил заднюю....
videosokolspb
МДА уж, послушав интервью эху Москвы и дождю могу сказать одно - не хотел бы я чтобы меня так защищали
ahiir
Все они такие - хозяева своего слова... Ебныч не лег на рельсы... Жирик
не уходит из думы...
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