Фото и видео с акции протеста в соцсетях выкладывают хабаровчане 14 июля. На Краснореченской улице местная жительница засняла не спеша движущуюся колонну автомобилей, которая не смолкая гудит. Снимая автомобилистов, видимо, из окна квартиры, девушка замечаний о том, что шум ей надоел, не делала, а лишь отметила, что и край, и люди, и Фургал «наш».

Четвертые сутки в Хабаровске не стихают акции протеста, город в буквальном смысле продолжает гудеть. Арестованного губернатора Фургала начали поддерживать из альтернативной вселенной.

На городских улицах также появился «Фургаломобиль». Это фудтрак, который в обычное время привозит детям сладости. Сейчас в каждом окне портрет губернатора, на боку желтой красной «услышьте нас», сзади — «да прибудет с нами сила». Надпись Star Wars на капоте и видео под «Имперский марш» добавили фургону колоритности.

Судя по другим кадрам, пеший протест тоже продолжается, и люди вновь собрались в центре города после работы.

Что так разозлило горожан, что они протестуют четвертый день подряд, читайте в материале «Фонтанки».

Сергей Фургал был доставлен в Москву и арестован. Ему вменяют организацию убийства и подготовку к нему. Пост губернатора как кандидат от ЛДПР он занял в 2018 году, опередив кандидата от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев.