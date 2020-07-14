FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
70.75р80.09р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
14.07.2020 15:04
2
Печать

«Фургаломобиль», гудящие колонны. В Хабаровске продолжается протест

Четвертые сутки в Хабаровске не стихают акции протеста, город в буквальном смысле продолжает гудеть. Арестованного губернатора Фургала начали поддерживать из альтернативной вселенной.

Фото и видео с акции протеста в соцсетях выкладывают хабаровчане 14 июля. На Краснореченской улице местная жительница засняла не спеша движущуюся колонну автомобилей, которая не смолкая гудит. Снимая автомобилистов, видимо, из окна квартиры, девушка замечаний о том, что шум ей надоел, не делала, а лишь отметила, что и край, и люди, и Фургал «наш».

На городских улицах также появился «Фургаломобиль». Это фудтрак, который в обычное время привозит детям сладости. Сейчас в каждом окне портрет губернатора, на боку желтой красной «услышьте нас», сзади — «да прибудет с нами сила». Надпись Star Wars на капоте и видео под «Имперский марш» добавили фургону колоритности.

Судя по другим кадрам, пеший протест тоже продолжается, и люди вновь собрались в центре города после работы.

Что так разозлило горожан, что они протестуют четвертый день подряд, читайте в материале «Фонтанки».

Сергей Фургал был доставлен в Москву и арестован. Ему вменяют организацию убийства и подготовку к нему. Пост губернатора как кандидат от ЛДПР он занял в 2018 году, опередив кандидата от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

262158461
🍔 🐷Набрали лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/goodves
Агроном аэродрома
Покрышки жечь ещё не начали?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний