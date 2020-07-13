Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Протесты в Хабаровске на самом деле стихийные, рейтинги Путина на самом деле ниже, чем у Фургала, но не это причина попадания избранного губернатора в Лефортово. Найти человека на должность без криминального прошлого в тех краях почти невозможно, заявил «Фонтанке» коренной хабаровчанин, предприниматель Жан Манько. В интервью владелец типографии рассказал, почему не стал пытаться заработать на волне народного возмущения, причём тут китайцы и петербуржцы, и что говорят друг другу хабаровчане, когда слышат от полдпреда Трутнева, что Фургал плохо работал.

Фото: из личного архива Жана Манько

- Жан Игоревич, после вывоза Фургала бойцами ФСБ в Москву в сети всплыл прошлогодний ролик, где якобы губернатор Хабаровского края отчитывается перед якобы полпредом ДВФО Трутневым о том, что некие столичные политтехнологи специально портят рейтинги властей. Вы знаете этих приглашённых профи?



- «Политтехнологи из Москвы» здесь работали в 2018 году. И они здесь работали не столько на дискредитацию Фургала, сколько на продвижение Вячеслава Шпорта (кандидат от «Единой России», лоббируемый полпредством, проиграл Фургалу выборы во втором туре. – Прим. ред.). Было несколько ошибочных решений. В частности, между первым и вторым туром Шпорт просил прощения у местных жителей, что «недосмотрел», что зарплата не та, о которой он рассказал президенту, «дайте мне время, я поработаю». И здесь люди увидели его слабость. Конечно, очень смеялись. То есть по Фургалу политтехнологи работали в связке с Трутневым. И кстати, тогда уговорили Фургала принять предложение работать в команде Шпорта после выборов. Фургал тогда согласился работать первым заместителем губернатора. По всем телеканалам Хабаровска был распространён ролик, где Фургал заявлял, что принял предложение Шпорта. Но через два дня что-то изменилось, и он пошёл на второй тур. И выиграл. Вообще избирательная кампания Фургала в 2018 году была очень странная. В первом туре все понимали, что он шёл как «технический кандидат». Сейчас я не вижу здесь работы политтехнологов по дискредитации. Им даже базироваться негде на самом деле. Только если на территории Трутнева, но там пока новых людей не видели.



Что же касается нашумевшей записи беседы Фургала с Трутневым, то надо понимать, что Фургал – «браток прошкодившийся». Он просто отмазывается перед Трутневым. Начала разговора же нет в Сети. Там, где Трутнев его пальцем тыкал в падение рейтинга президента. И Фургал, от небольшого ума, начал придумывать в качестве объяснения «московских политтехнологов», которые якобы «опускают федеральную власть». Ну идиотизм же. Ничего общего с реальностью эти объяснения Фургала не имеют. Это про ограниченный кругозор. Политтехнологи приезжают, когда надо сделать что-то конкретное. Никакой нужды заезжим специалистам «развивать в Хабаровске сепаратистские настроения», нет.

У нас «сепаратистские настроения» идут только по одной причине. Мы ни хрена не можем прилететь в Москву летом за такие бабки! Вот, что бесит людей. Идиотская программа «Дальневосточный гектар». Тому, кто её придумал, дать бы самому этот гектар и стоять над ним, смотреть, как он его осваивает. У нас «сепаратистские настроения», потому что цены у нас скотские! У нас картошка стоит 85 рублей в магазинах. 150 на рынке! За килограмм! Вот почему «сепаратистские настроения». Но не потому, что у Фургала галлюцинации начались. Фургал этим разговором просто отмазывался. Искал оправдания очевидному факту, что здесь Москва и «Единая Россия» вообще никак…



Трутнев и Фургал Фото: пресс-служба правительства Хабаровского Края

- ЛДПР в лице Жириновского отнекивается. Говорят, что к протестам не имеют никакого отношения. МВД прямо сваливает на них. Кто лукавит?



- Лукавит наше местное МВД. Жириновский, как это не удивительно, говорит правду. Организаторов много. Каждый считает себя главным. Народный протест, который не курируется никем из политиков. Сейчас протест пошёл в маргинальное русло. Постоянно возникают стихийные организаторы, спикеры, которые на себя берут ответственность, печатают по типографиям наклейки «Я/Мы Фургал», организуют вечерние автопробеги. Протест растворяется. Никаких движений от «штаба Навального» по активизации протеста, от каких-то других партий, лично я не видел, а я был на обоих больших митингах в выходные. Я не видел координации.



- При этом пресс-секретарь Фургала была активна в субботу и благодарила за поддержку. Получается, что некое поощрение протестующих было?



- До поры до времени. Пока её не одёрнули ребята из МВД или ФСБ. О чём она прямо сказала. Потом она пропала практически на весь день. И вечером выложила своё видеообращение. Сначала она посчитала, что можно публично поддерживать протесты (пост в официальном instagram правительства Хабаровского края. - Прим. ред.). Старшие товарищи подсказали, что так нельзя.



- Суббота – десятки тысяч на улицах. Воскресенье – лишь сотни. Понедельник – никого. Вы, как динамику видите изнутри?



- Дело не в динамике. Дело в том, что у людей в голове. В голове протест не спал. Это обсуждается на каждой кухне, в каждой бане, на каждой площади, курилке, кафе. Говорят все. И говорят, что «Москва нас лишает права выбора». Люди возмущены, что в кои-то веки они сами выбрали себе губернатора, вопреки желаниям Москвы и «Единой России», а их этого выбора лишили. Это основное. А тех, кто переживает лично за Фургала, не так много, но они есть. ЛДПР в Хабаровском крае – серьёзная политическая сила, правящая партия.



- В город приехал полпред Трутнев. «Надо думать, какие направления народного хозяйства будем ограничивать», - говорят, ссылаясь на коронавирус. Но сообщалось, что он проводил закрытие совещания с силовиками. Чем занят полпред Путина сегодня, что известно?



- Сегодня у нас уже 121 заражённый. До этого мы сотню не перескакивали. Было 87-89. Завтра нарисуют 150. Через неделю будет 200. И скажут, что всё из-за протеста. Чего нельзя исключать. Такой огромный митинг может спровоцировать вспышку. Что хочет закрыть Трутнев? Да можно просто уже весь город закрыть, поставить блокопосты, запретить самолёты. Живите, как хотите. Для федералов вопрос ставленника уже решён. У нас нет, как в Москве и Питере, каруселей и вбросов. У нас тут всегда были только административные методы, но вбросов у нас не было. Думаю, что побоятся к такому опыту прибегнуть. Просто не найдут столько членов избиркомов.



- Вы мне про 2021 год уже рассказываете. Сейчас чем занят Трутнев?



- Трутнев здесь, да. Видимо, у него проблемы (смеётся). Очевидно, судорожно ищут, кого бы хабаровчане могли бы принять в качестве и.о. губернатора на эти полтора года до выборов.



Но вслух он сегодня рассказывал, что федеральный центр переводит много денег Хабаровскому краю. Миллиарды. А губернатор Фургал плохо работал. Это показывают по ящику. «Губерния ТВ», региональный телеканал администрации. Плохой Фургал не справлялся. Такой лейтмотив. Но Трутнева мало кто знает в лицо. Город аполитичный. И Трутнев без охраны не ходит.

Трутнев Фото: пресс-служба президента РФ

- То есть не обсуждают его пассажи про неэффективного Фургала?



- Не могу цитировать, что люди говорят про это в соцсетях. Там нет ни одного цензурного слова. Я бы на месте Путина Ишаева (Виктор Ишаев, первый губернатор Хабаровского края в 2001-2009 годах. – Прим. ред.) назначил, тогда бы всё здесь моментально прошло. Выпустили бы пар. ЛДПР обладает большинством не только в Заксобрании Хабаровского края, но и в региональных парламентах. Как эти депутаты себя поведут, проявят ли они свою солидарность, может быть, сложат свои полномочия, это будет уже совершенно иная ситуация, нежели сегодня. Разговоры о самоотводах есть. Два депутата краевой думы арестованы на два месяца. Это бывшие руководители завода «Амур-сталь». Что странно, судьба этих ребят местных жителей вообще не беспокоит. Но они бывшие руководители завода Фургала. Пока не понятно, за что их взяли. Тайна.



- Среди потенциальных сменщиков Фургала Ишаева нет. Он и по возрасту уже не проходит.



- Путин проходит, а Ишаев нет? Когда сильно хочется одному человеку у нас, то всё можно. Ишаев на самом деле авторитетный тут тяжеловес. По нему стенания идут, особенно после Шпорта, который был ни о чём (губернатор в 2009-2018 годах Вячеслав Шпорт. – Прим. ред.). Люди так и говорят, «если не Фургал, то только Ишаев».



- В списках пока есть Константин Басюк, бывший сотрудник ФСБ, глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт»…



- Первый раз слышу. Никаким боком не вызывает радости. Хабаровский аэропорт – самый дорогой на Дальнем Востоке. Дорого в обслуживании по керосину. Особой любви такой персонаж не вызовет.



- Экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский?



- Этого тут многие знают, но это не «человек-губернатор». При всём моём уважении к нему. Это про культуру, молодёжь, спорт, профсоюзы. Вот это о чём.



- Заместитель Фургала Юрий Золочевский?



- Это стоп-фигура именно потому, что это человек Фургала. Господин Трутнев никогда не примет никого из команды Фургала.



- Заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов?



- Я о нём слышал что-то. Но такой персонаж выиграет на выборах, только если отстранить всех избирателей Хабаровского края и устроить стопроцентное электронное голосование на неделю, как было сейчас, все оставшиеся до выборов месяцы. Только тогда он может избраться.



- Михаил Дегтярёв, депутат Госдумы от ЛДПР?



- Ни о чём. А почему не Хинштейн тогда уже?



- Так ведь Александр Хинштейн – «Единая Россия», которую у вас там не любят.



- Я повторю. От тех, кто вышел на площадь, может быть 10% тех, кто голосовал за ЛДПР. Все остальные голосовали два года назад не за Фургала, а против «Единой России». Даже не против Шпорта! У нас про прежнего губернатора так и говорят: «Даже ничего своровать не смог, уехал из края голый». Дети не стали банкирами, жена не стала шефом бизнеса. Люди голосовали против этой вот никчёмности.



- То есть правильно говорят, что нет смысла удивляться криминальному прошлому чиновников в ДВФО? Это норма, которая нужна людям?



- Если вы обратитесь с запросом в МВД, а мы знаем, что любой привод, условный срок, судимость, это запрет на службу в полиции, то вы узнаете про огромные проблемы с набором людей. У нас весь край в лагерях. Просто весь, со времён ГУЛАГа. Нет тут молодых людей, которые бы были не судимы, прошли армию, а после армии остались не инвалидами. Проблема.

Чиновники же разные бывают. Если из бизнеса, то это нормальное течение дел. Когда человек сам заработал, он сам понимает, как заработать остальным. А бывает наоборот, когда чиновники идут в бизнес и смешивают это всё. У нас был тут тихий заместитель мэра, который 20 лет сидел на должности. Никогда ничего у него не было. Всю жизнь чиновник. Заместитель мэра по муниципальной собственности. А потом выяснилось, что он олигарх, крупнейший владелец собственности! И в этом смысле пусть лучше чиновники приходят из бизнеса. Это логика. Если есть претензии к Фургалу, то я бы хотел бы увидеть на скамье подсудимых того офицера ФСБ, офицера МВД, председателя краевого избиркома, секретаря комиссии, которые допустили его к выборам. Сначала в краевую думу в 2005 году, потом в Госдуму, а в 2018 году на губернаторские выборы. Эти люди должны сидеть. Они совершили подлог.



- Позвольте, но виновность Фургала не доказана.



- 99,9%, что он сядет. Не было в истории РФ губернатора, которого бы так привозили в Москву и отпускали из суда. Так не бывает. И тогда перед жителями кому-то придётся отвечать, как недосмотрели-то?! И товарищ Трутнев нам этого не объясняет. Он говорит, что Фургал плохо работал. Люди же хотят знать, кто в системе власти России ответственен за то, что кандидат Фургал был допущен к выборам, если на нём столько трупов. Кто за это отвечает?!



- Кого выберет Трутнев из этого списка?



- Не он выбирает. А в ту голову залезть невозможно. Там нельзя искать логики...

Трутнев и Путин Фото: пресс-служба президента РФ

- Вы чего ждёте в ближайшие дни? - Карантин объявят, чтобы запретить все акции. И уже сейчас люди успокаиваются. Надо просто их не бить. Не разгонять. К концу недели ничего не будет. Люди не хотят показывать свою ненависть. Но люди хотят ответов. Ответов нет. Если их и не будет, и если не будут так демонстративно раздражать тем, что федеральные СМИ игнорируют Хабаровск, всё закончится ещё быстрее. Но Первый канал не рассказывает про нас. Deutsche Welle,The New York Times, France Télécom, Al Jazeera рассказывают про нас. За границей говорят про нас, а наше патриотическое ТВ молчит. Людей это бесит на самом деле.

- Что у вас в экономике можно ограничить, на что Трутнев намекает?



- Ещё раз говорю, картошка 85 рублей! Полторы недели назад 150 в том же магазине. Краснодарская картошка. Посчитайте доставку, закупочную цену. Друзья в Краснодарском крае говорят, что у них по 35. В марте закрыли границу с Китаем. А у нас тут огурцы китайские. И то, что осталось с прошлого завоза, стало продаваться по 500-600 рублей. Народ возмутился. Скотская цена. Средняя зарплата у нас тридцатка. 30 000 рублей платят 70-80% работодателей. ЖКХ и всё остальное с квартиры в две комнаты - 7,5-8 тысяч в месяц. Недвижимость стоит от 65 тысяч за квадрат. Это без ремонта. У нас нет квартир с ремонтом. Можно найти и за 50, но подубитую, куда в каждый квадрат надо вкладывать. В этом плане Хабаровск самый дорогой после Москвы и СПб. Мы дороже Новосиба!



- Кремль дожмёт, как говорит политолог Григорий Голосов?



- Да. Сложился основной костяк из людей, которые уже просто хайпуют. Блогеры. Ну и действительно, сейчас молодёжи летом просто нечего делать. Плюс недовольные люди, те же обманутые дольщики. Ну и присоединяются люди, которые очень верили господину Фургалу. И на самом деле, Фургал за то время, которое он успел побыть, он много порешал. 500 квартир за два года детдомовским детям. Там, где раньше давали по 60-70 в год квартир этим ребятам. Порешал с дольщиками обманутыми. Что-то про завтраки ему вменяют. А именно он поднял вопросы и публично осудил тех, кто кормит одних детей булочкой с творожком, а других сосисками и картошечкой с мясом. Вроде всё решили. Но с четвёртой четверти всех посадили на удалёнку. Но я понимаю, что завтраки детям у нас с недавних пор может раздавать только президент. И возвращаясь к той записи про рейтинги. Рейтинги у Фургала зашкаливают. Каждый десятый «против». Все остальные «за» или «одобряют». У Путина, скажу честно, никак. Всё, что здесь рисуют 30%, или 40% поддержка у него, это всё ни о чём. На самом деле очень ниже. Сильно ниже. Именно поэтому, имея на руках такие цифры, господин Трутнев и стал тыкать Фургалу в глаз, призывая его к ответу.



- А что надо делать Фургалу-то? Специально прилюдно снять штаны, чтобы рейтинг у него упал?



- Да лучше бы он штаны снял! Вышел бы на площадь, чтобы рейтинг немного упал… Но говорить, что причина падения рейтинга Путина, это работа «засланных казачков», а жители края такие идиоты, что ведутся на их провокации, это тоже не красит губернатора. Будь он поумнее, он мог бы не утонуть. Но приговор он себе подписал в 2018 году. Между первым и вторым туром. Давайте снова к хронологии. Фургал избирается по одномандатному округу Северному, городу Комсомольск-на-Амуре. В эту Государственную думу, из которой он ушёл в губернаторство. «Единая Россия» в этом округе не выставила никого. Ни одного кандидата. Кто побеждает? Устроили договорнячок. ЛДПР и «Единая Россия». Потом «Единая Россия» дала ему муниципальную подпись на губернаторских выборах. Его зарегистрировали. Технический кандидат. Он не вёл никакой кампании предвыборной вообще.

Выиграл он, потому что люди внезапно удивили. До этого команда бывшего губернатора Шпорта рассказала людям, как москвичи всю рыбу нашу украли, когда у нас начались проблемы с рыбой, перекрыли Амур, выловили всё, увезли в Москву после того, как антисанкции ввели. Помните, как Путин иностранную рыбу запретил? Ни черта не было. Всё увезли в 2018 году. На фоне именно этого дела получились такие результаты у «Единой России» (в региональном парламенте из 36 мест «Единая Россия» занимает 2, ЛДПР – 30. – Прим. ред.).

Вы сейчас посмотрите, какую рыбу вы едите в Москве да в Питере. Понемножку белорусскую, финскую, но в основном дальневосточную. Раньше она у нас вся оставалась. Вам на запад уезжала только икра. А теперь пошла рыба. И здесь ни черта не остаётся. Остаётся по скотской цене, которая в 3 раза выше прежней. И в столицах ваших наша копчёная рыба теперь дешевле, чем в Хабаровске! Потому что вы берёте оптом тысячами тонн. А у нас программа «доступная рыба» - 200 тонн на весь Хабаровск. И губернаторский телеканал до прихода Фургала чётко так и говорил: «московской компанией…», «московской компании…», «федеральной компанией…» и так далее. Шпорт людей раздраконил и ушёл. Раздраконил ещё и тем, что перед голосованием встречался с Путиным.

Путин и Шпорт Фото: пресс-служба президента РФ

Путин же не подыгрывает никому, но случайно по всем телеканалам была показана встреча с губернатором, который идёт на новый срок. Встреча, на которой Шпорт заявил, что врачи у нас получают около 70 000 рублей в месяц, а учителя 60 000. Вот и всё. Тут такое началось! Смех был громкий. Это первый тур. Его и прокатили все дружно. Его в день голосования в городе даже не было.



- Кремлю нужно менять Трутнева, а лучше и Кириенко, говорит «Фонтанке» политолог Кынев. У вас что-то говорят на таком уровне?



- Происходящее серьёзный провал для Трутнева. Это очевидно всем. Но теми словами, которыми это обсуждается, мы с вами в СМИ озвучивать не можем. Кириенко же народ даже не помнит на Дальнем Востоке, кроме того, что «вроде он в 1998 году своровал все деньги».



- Сколько стоит водка? Это важный экономический индекс.



- 140-160 рублей. Дёшево? У вас тоже есть такая. Местного производителя 170 рублей максимум. Есть хорошая местная по 230 рублей. А в основном же всё с Кавказа. Торговые сети тут тематические «Задарма». Скоро видимо будет «На Халяву».

- Народ говорит о том, за сколько Жириновский «сдаст» Фургала? Чего ждут?

- 50 на 50. Кто-то верит, что он его не сдаст. На мой взгляд, конечно, сдаст. Я был уверен, что Фургал между первым и вторым туром записал ролик, что он согласен на должность первого заместителя Шпорта, что он готов работать и звёздочек не ищет, я думал, что он слился. Думаю, что потом с ним поговорил Жириновский. А он же дядька импульсивный, ему тоже охота козырями покидаться, пока ожидаешь приёма в администрации президента. «Иди! Однозначно! Прикрою».



Жириновский и Фургал (крайний справа) Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

- Но если так, то это электоральное самоубийство по тому же политологу Кыневу.



- Да прекращайте! Для Жириновского это ничего не значит. Избиратель ЛДПР – это другое. Люди тут и дальше будут голосовать не за ЛДПР, а против «Единой России», вне зависимости от того, сдаст ли Жириновский Фургала.



- Жириновский заявил, что в Лефортово уже полгода сидит некто Мистрюков. «6 месяцев трамбуют в Лефортово. Шесть месяцев, по словам его жены, силой, насилием, психологическим воздействием, только два часа сна, всячески давили, чтобы он дал показания на Фургала», - заявил лидер ЛДПР. Где были демонстрации полгода назад, если это такой важный человек?



- «МИФ-Хабаровск». Мистрюков и Фургал. Это их общее предприятие по сбору и экспорту металлолома. Мистрюков – ближайший человек Фургала, самый близкий деловой партнёр. Его взяли в ноябре. И, грубо говоря, было понятно, что к Фургалу подбираются. Но что в принципе начнут работать в этом направлении, было понятно еще в 2018 году. Там не умеют прощать. Это было личное оскорбление, которое без ответочки не остаётся никогда. Вне зависимости от того, совершал ли Фургал то, что ему инкриминируется, или не совершал. За Мистрюкова люди не выходили на улицу, потому что не знали о нём толком. Фургал не высовывался с этим. Может, что-то чувствовал за собой. В любом случае, то, что Мистрюков пошёл на сделку со следствием, говорит о том, что ему показали пожизненные перспективы.



- Жириновского и заявление про коробки с мздой, которые отказался в Москву возить Фургал, комментировал пресс-секретарь Путина. Призвал Владимира Вольфовича доказать обвинения в такой коррупционной схеме.



- Ой, да ладно, отказался! Отказался бы, спросили с этого старого ходока в апэшечку. Знает, куда и что нести, и какого размера. Конечно, слукавил. У него ведь ещё два губернатора есть (ЛДПР представляют губернатор Смоленской области Алексей Островский и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. – Прим. ред.). Ха-ха-ха!

- Почему в вашем регионе итоговые цифры голосования по поправкам в Конституцию были ниже, чем у всех соседей?



- Хабаровский край электорально иной. ЛДПР теперь сидит в управдомах и детских садах. Так сложилось. И надо понимать еще один когнитивный диссонанс момента. Люди вышли на улицу за человека, который топил за обнуление Владимира Владимировича. И поймите, что в реальности никто из тех 40 тысяч на улицах не голосовал «за». И они вышли за человека, который их призывал поддержать инициативу президента!



- У вас же есть своя типография?



- Да. Рекламное агентство.



- Сейчас заработали на листовках и плакатах? Судя по фото и видео в сети, очень они хорошего качества.



- Нет (смеётся)! Стараюсь туда не лезть. Мы печатаем только то, что идёт официально по счетам. Работаем с юриками. А ни одна юридически правильно оформленная политическая сила ничего не заказывала к этим протестам. 100% всё печаталось из-под полы и в частном порядке. Очень много аппаратуры стоит по торговым центрам. У печатников есть свой форум. Там рассказывают, что люди приходили сами по себе и заказывали по 200-300 наклеек, по 50 штук! Даже по 20! На принтерах простых печатали. Не было такого, чтобы кто-то пришёл и сказал: «нужно 800 000 наклеек». Такого не было. На самом деле народная инициатива.



- Жалко, что нельзя заработать на народной инициативе?



- А кто-то заработал! Я знаю, что у нас наклейка формата А4 стоит 12 рублей в цвете. А раздавали эти наклейки, то есть продавали в точках рядом с протестом, по 20 рублей за штуку. И про это писали в инстаграмах, вацаповских группах. Деньги небольшие, но кто-то заработал по 5-10 тысяч за три дня. У нас же дела плохи… В городе открылась новая сеть. Называется «Продам». И далее номер телефона. Красный баннер. Сверху «Продам», снизу номер. Люди отсюда валят к чёртовой матери! Валят к вам, в Питер! Просто валят в огромном количестве. Мой монтажник вот сегодня со своей семьёй уже проехал Читу. Ночует, едет на машине дальше. Переезжает. До этого от меня уехал мой ведущий дизайнер. Живёт в 40 километрах под Питером. А всё потому, что я здесь сижу и печатаю баннеры: «Квартиры в Санкт-Петербурге от 2,5 млн. рублей». Супер-мега-борды 5 на 12 метров. И весь город у нас увешан.



- Врут! Нет таких цен на то, где можно жить.



- А это люди понимают уже потом (смеётся)! Вообще депрессняк конечно…



- Главное, не повторить печальный опыт Фургала, когда у тех, кого «надрали», есть ресурсы ответить.



- Да! В 2008 я провёл здесь самую большую акцию протеста после повышения таможенных пошлин. Мы тогда Путину здесь купили «единичку» ВАЗ. Хотели отправить в Москву. И нас точно так же, как сегодня, обвиняли в том, что мы всё это делаем на деньги японцев и американцев. Про провокаторов сегодня примерно то же говорят. После этого пришлось годик в Тайланде пожить... Но вернулся. Патриот потому что. Патриот Дальнего Востока.



- Китайцам, кто нужнее в кресле губернатора - Фургал, или новый человек на ручном управлении Кремля?



- Мне кажется, что им вообще по фиг, честно. У них своих проблем хватает, у китацев. Любят у нас всё пилить и вывозить? Китайцы?! Скажу по секрету, что пилят и вывозят у нас российские чиновники, которые позволяют пилить и вывозить китайцам. Вот и всё. Не было бы таких чиновников, которые бы брали, не было бы китайцев. И тут не только китайцы пилят. Тут и армяне, и азербайджанцы, и киргизы, и узбеки. У нас тут все пилят. Пилят все. И вывозят все. И это не исправляется назначением нового первого лица.

Трутнев должен добиться того, чтобы люди здесь оставались жить! Свернуть позорную программу дальневосточного гектара, заглянуть к тому же Григорию Явлинскому, которого Трутнев прекрасно знает. Взять его программу «Земля. Дома. Дороги» и здесь её применить в полной мере. Иначе я не вижу никаких перспектив для региона. Каждый, кто расплатился за 12 лет за ипотеку за свою квартирку в 4 стены, продаёт и переезжает. Человек, у которого своя земля, на которой стоит дом, огород, тепличка, сад, и дети здесь выросли, тяжелее уезжает.

Вот когда власти подумают, как делать Дальний Восток для людей, тогда будет хорошо. А не для галочки, когда чиновников заставили нагнуть, кого могут, чтобы люди набрали этих бессмысленных гектаров. Делалось это, чтобы показать, что министерство по Дальнему Востоку нужно кому–то. Три года прошло. Знаете, какая реклама теперь крутится на местном радио? «Как не лишиться земли? Осталось три месяца! Консультативный центр вам поможет поставить туалет и доказать, что эта земля вам нужна!». Но людям эти страшилки по фигу. Люди набрали, потому что их попросили. Даже не знают, где это находится. Приносили бумагу, подписывали. Все цифры, которые показывают – дутьё. Это похоже на цифры и коронавирусу, и по Конституции.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»

