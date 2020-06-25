Голосование по поправкам к Конституции в Петербурге. Текстовая трансляция

Тверские издания перестали публиковать «плохие» новости - ДТП, криминал. Это совпало с началом голосования по поправкам

Как пишет издание «Политверь» со ссылкой на три источника в редакциях, решение о переходе на позитив якобы принято на уровне правительства Тверской области.



«Пришла просьба — исключить из ленты новостей все новости, создающие негативный фон о регионе на ближайшие полторы недели — до дня голосования за поправки в Конституцию РФ», — сообщил один из собеседников издания.