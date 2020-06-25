Голосование по поправкам к Конституции в Петербурге. Текстовая трансляция
В России стартовало голосование за правленую Конституцию. Официальной датой назначено 1 июля, но поучаствовать в плебисците можно с 25 по 30 июня. В первый день голосования электорат в Петербурге уже выстраивается в очереди. «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию о том, как проходят выборы в городе и стране.
Очередь на УИК 2224.
Голосование на предприятии Оркестр Чайковский, который обслуживается #УИК2224. Людей заставили в выходной день приезжать сюда, голосовать. Охранник на входе записывает всех, кто приходил. Обсуждали, что снимут копию с этого списка и куда-то отправят.#УРА @fair_spb— Mois-ilya (@mois_ilya) June 25, 2020
Mois-ilya
Члены избирательной комиссии будут каждый день ногами ходить до предприятий. Расходы на транспорт не предусмотрены.
Как передает наш корреспондент, спустя 4 часа после начала голосования на участке в ИТМО вспомнили о разметке для соблюдения социальной дистанции.
По словам одного из членов комиссии, его коллеги ушли на придомовое голосование на улицу Воскова. Видимых документов у них с собой не было, в частности, списка избирателей. Только бюллетени и переносная урна.
Выездное голосование в ЛЭТИ идёт в холле вуза. Педагоги подходят по одному и заполняют бюллетень. Все в масках и перчатках.
Пока член избирательной комиссии и наблюдатели поднимались по лестнице, от чемоданчика для голосования оторвалась надпись «Опечатано». Её позже подклеили.
Тверские издания перестали публиковать «плохие» новости - ДТП, криминал. Это совпало с началом голосования по поправкам
Как пишет издание «Политверь» со ссылкой на три источника в редакциях, решение о переходе на позитив якобы принято на уровне правительства Тверской области.
«Пришла просьба — исключить из ленты новостей все новости, создающие негативный фон о регионе на ближайшие полторы недели — до дня голосования за поправки в Конституцию РФ», — сообщил один из собеседников издания.
Желающие выразить своё мнение по поправкам обвалили сайт, предназначенный для дистанционного голосования (эта опция доступна только для Москвы и Нижнего Новгорода). Судя по жалобам, сайт дал сбой вскоре после десяти утра, в первые минуты своей работы.
Как объяснил член ЦИК Антон Лопатин, трудности возникли в пик нагрузки, сейчас работа сайта восстановлена. «Как куратор Нижнего Новгорода, знаю, что нижегородцы активно принимают участие в дистанционном электронном голосовании», – цитирует Лопатина РБК.
На избирательном участке в Университете ИТМО нашему корреспонденту запретили вести видеосъемку. Объяснили, что о своём желании показать процедуру голосования следовало уведомить конкретную комиссию заранее. Впрочем, после телефонного разговора член УИК одумалась и дала добро, но сослала на галёрку.
Выездное голосование в «Невской ратуше». Главная цель — чтобы электорат не толпился на первом этаже.
Казус участков 2248 и 2244 в «Невской ратуше» объясняют просто: петербуржцы массово прикрепились к 2244, потому что он по порядковому номеру был первым. По словам председателя УИК 2248, у них жителей 1,5 тысячи, прикрепилось к ним столько же. А к участку 2248 прикрепилось около 2 тысяч, но, видимо, нагрузка по-разному распределилась по дням.
В «Невской ратуше» два участка метрах в двадцати друг от друга. Перед одним очень тесно, на втором — сплошная социальная дистанция.
Венера Галеева
Глава избиркома Петербурга Виктор Миненко сообщил, что общее число открепившихся петербуржцев составляет 318 тысяч человек.
Как передает наш корреспондент, аншлаг на 2244 УИК. Вот очередь, которая ждёт урну.
Очередь на досрочное голосование в УИК 2183, состоящая из десятков избирателей из Комитета по тарифам СПб и прочих учреждений, к полудню рассосалась. По наблюдениям нашего фотографа снаружи стоят всего шесть человек. Внутри еще десять. Никакого аншлага.
Переносная урна номер 1 путешествует по театру Музкомедии, Михайловскому театру и кинотеатру "Аврора", где обнаружилось много пожилых работников
Такие наборы дают на придомовом голосовании на проспекте Ветеранов.
Так выглядит придомовое голосование на УИК 1160 . "Я не ожидала, что так много народа будет", - говорит одна из членов УИК.
Как передает наш корреспондент, дому номер 130 по проспекту Ветеранов пообещали придомовое голосование в диспетчерской ТСЖ. Но комиссии, которая должна прибыть из соседней школы, нет и спустя 15 минут после начала.
С ней по телефону ругается представитель ТСЖ: «Обещали же в 10 [утра]! Жители ожидают на лавке».
Председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что в связи с отказом или невозможностью выполнять обязанности заменено 1075 членов избирательных комиссий.
На каждый участок приходится в среднем 6 наблюдателей. Горизбирком намерен обеспечить видеорегистрацию на всех участках.
"Голосовать легко и безопасно,и голосовать обязательно нужно", сказал он. И закончил доклад.
У одной избирательницы цифры в паспорте не совпали с цифрами с бланках. Член комиссии вычеркнул неверный номер документа и вписал новый. Женщина проголосовала.
На участке постепенно копится очередь, все голосуют по открепительным.
Члены избирательной комиссии сетуют, что сейчас все разъедутся по выездным, и людей мало останется для основного потока граждан.
УИК в гимназии №67 на улице Профессора Попова. Людей мало, но сегодня будет три выездных голосования на трёх предприятиях. По словам членов избирательной комиссии, самый многочисленный участок на Петроградской стороне.
Урна уже битком. Бюллетени просят сворачивать, чтобы поместилось больше.
«Невская ратуша», участок 2244. Другая очередь. Дамы на регистрации выкликают по первым буквам фамилии: «А, дэ!»
— Я забыла открепительное.
— А оно нам не нужно, паспорт давайте.
Оказывается, можно и так.
«Невская ратуша», участок 2248. Одна урна с утра ушла по этажам, в другой в 9 утра было всего 12 бюллетеней. Однако менее чем через час голосование начало набирать обороты. Как рассказывает корреспондент «Фонтанки», в очереди до 10 человек. Многие голосуют по пути на работу. Средняя скорость — 4 человека за 10 минут.
В Театре музыкальной комедии голосуют прямо на сцене. Обязательные элементы костюмов — перчатки и маски, из реквизитов — картонный ящик.
Первый выход с переносным ящиком - в Театр музыкальной комедии. В реестр включены 209 сотрудников. Голосование проводится прямо на сцене Театра) #УИК2183 #УРА @fair_spb pic.twitter.com/DKRQlOZQZm— Дима Наумов (@twdima) June 25, 2020
В условиях коронавируса желающим высказаться за или против изменений в Основной закон страны сначала измеряют температуру. Петербуржцев с повышенной температурой обещают не разворачивать, а провожать в отдельные помещения.
В городе открыты 1899 постоянных участков для голосования и 48 временных избирательных комиссий, в том числе 42 участка в медучреждениях, два участка в СИЗО, три - в аэропорту Пулково, на Ладожском и Московском вокзалах, и один участок — в центре учета и социального обслуживания граждан России без определенного места жительства.
Участковые избирательные комиссии Петербурга будут работать до 20:00 с 25 июня по 1 июля.
В восемь утра четверга, 25 июня, в городе на Неве открылись избирательные участки.