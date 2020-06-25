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25.06.2020 10:35
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Голосование по поправкам к Конституции в Петербурге. Текстовая трансляция

В России стартовало голосование за правленую Конституцию. Официальной датой назначено 1 июля, но поучаствовать в плебисците можно с 25 по 30 июня. В первый день голосования электорат в Петербурге уже выстраивается в очереди. «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию о том, как проходят выборы в городе и стране.

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Очередь на УИК 2224. 

Mois-ilya

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Члены избирательной комиссии будут каждый день ногами ходить до предприятий. Расходы на транспорт не предусмотрены.

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Как передает наш корреспондент, спустя 4 часа после начала голосования на участке в ИТМО вспомнили о разметке для соблюдения социальной дистанции. 

Фото: Ирина Корбат

По словам одного из членов комиссии, его коллеги ушли на придомовое голосование на улицу Воскова. Видимых документов у них с собой не было, в частности, списка избирателей. Только бюллетени и переносная урна.

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Выездное голосование в ЛЭТИ идёт в холле вуза. Педагоги подходят по одному и заполняют бюллетень. Все в масках и перчатках.

Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»

Пока член избирательной комиссии и наблюдатели поднимались по лестнице, от чемоданчика для голосования оторвалась надпись «Опечатано». Её позже подклеили. 

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Тверские издания перестали публиковать «плохие» новости - ДТП, криминал. Это совпало с началом голосования по поправкам

Как пишет издание «Политверь» со ссылкой на три источника в редакциях, решение о переходе на позитив якобы принято на уровне правительства Тверской области.

«Пришла просьба — исключить из ленты новостей все новости, создающие негативный фон о регионе на ближайшие полторы недели — до дня голосования за поправки в Конституцию РФ», — сообщил один из собеседников издания.

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Желающие выразить своё мнение по поправкам обвалили сайт, предназначенный для дистанционного голосования (эта опция доступна только для Москвы и Нижнего Новгорода). Судя по жалобам, сайт дал сбой вскоре после десяти утра, в первые минуты своей работы. 

Как объяснил член ЦИК Антон Лопатин, трудности возникли в пик нагрузки, сейчас работа сайта восстановлена. «Как куратор Нижнего Новгорода, знаю, что нижегородцы активно принимают участие в дистанционном электронном голосовании», – цитирует Лопатина РБК

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

На избирательном участке в Университете ИТМО нашему корреспонденту запретили вести видеосъемку. Объяснили, что о своём желании показать процедуру голосования следовало уведомить конкретную комиссию заранее. Впрочем, после телефонного разговора член УИК одумалась и дала добро, но сослала на галёрку. 

Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Выездное голосование в «Невской ратуше». Главная цель — чтобы электорат не толпился на первом этаже. 

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Казус участков 2248 и 2244 в «Невской ратуше» объясняют просто: петербуржцы массово прикрепились к 2244, потому что он по порядковому номеру был первым. По словам председателя УИК 2248, у них жителей 1,5 тысячи, прикрепилось к ним столько же. А к участку 2248 прикрепилось около 2 тысяч, но, видимо, нагрузка по-разному распределилась по дням.

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

В «Невской ратуше» два участка метрах в двадцати друг от друга. Перед одним очень тесно, на втором — сплошная социальная дистанция. 

Венера Галеева

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Глава избиркома Петербурга Виктор Миненко сообщил, что общее число открепившихся петербуржцев составляет 318 тысяч человек.

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Как передает наш корреспондент, аншлаг на 2244 УИК. Вот очередь, которая ждёт урну.

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Очередь на досрочное голосование в УИК 2183, состоящая из десятков избирателей из Комитета по тарифам СПб и прочих учреждений, к полудню рассосалась. По наблюдениям нашего фотографа снаружи стоят всего шесть человек. Внутри еще десять. Никакого аншлага.

Переносная урна номер 1 путешествует по театру Музкомедии, Михайловскому театру и кинотеатру "Аврора", где обнаружилось много пожилых работников

Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Такие наборы дают на придомовом голосовании на проспекте Ветеранов.

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Так выглядит придомовое голосование на УИК 1160 . "Я не ожидала, что так много народа будет", - говорит одна из членов УИК.

Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Как передает наш корреспондент, дому номер 130 по проспекту Ветеранов пообещали придомовое голосование в диспетчерской ТСЖ. Но комиссии, которая должна прибыть из соседней школы, нет и спустя 15 минут после начала. 

С ней по телефону ругается представитель ТСЖ: «Обещали же в 10 [утра]! Жители ожидают на лавке».

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что в связи с отказом или невозможностью выполнять обязанности заменено 1075 членов избирательных комиссий.

На каждый участок приходится в среднем 6 наблюдателей. Горизбирком намерен обеспечить видеорегистрацию на всех участках.

"Голосовать легко и безопасно,и голосовать обязательно нужно", сказал он. И закончил доклад.

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

У одной избирательницы цифры в паспорте не совпали с цифрами с бланках. Член комиссии вычеркнул неверный номер документа и вписал новый. Женщина проголосовала. 

На участке постепенно копится очередь, все голосуют по открепительным. 

Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Члены избирательной комиссии сетуют, что сейчас все разъедутся по выездным, и людей мало останется для основного потока граждан. 

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

УИК в гимназии №67 на улице Профессора Попова. Людей мало, но сегодня будет три выездных голосования на трёх предприятиях. По словам членов избирательной комиссии, самый многочисленный участок на Петроградской стороне. 

Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Урна уже битком. Бюллетени просят сворачивать, чтобы поместилось больше. 

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

«Невская ратуша», участок 2244. Другая очередь. Дамы на регистрации выкликают по первым буквам фамилии: «А, дэ!»

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

— Я забыла открепительное. 

— А оно нам не нужно, паспорт давайте.

Оказывается, можно и так.

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

«Невская ратуша», участок 2248. Одна урна с утра ушла по этажам, в другой в 9 утра было всего 12 бюллетеней. Однако менее чем через час голосование начало набирать обороты. Как рассказывает корреспондент «Фонтанки», в очереди до 10 человек. Многие голосуют по пути на работу. Средняя скорость — 4 человека за 10 минут.

Фото: Венера Галеева /«Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева /«Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева /«Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева /«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

В Театре музыкальной комедии голосуют прямо на сцене. Обязательные элементы костюмов — перчатки и маски, из реквизитов — картонный ящик. 

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

В условиях коронавируса желающим высказаться за или против изменений в Основной закон страны сначала измеряют температуру. Петербуржцев с повышенной температурой обещают не разворачивать, а провожать в отдельные помещения. 

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

В городе открыты 1899 постоянных участков для голосования и 48 временных избирательных комиссий, в том числе 42 участка в медучреждениях, два участка в СИЗО, три - в аэропорту Пулково, на Ладожском и Московском вокзалах, и один участок — в центре учета и социального обслуживания граждан России без определенного места жительства.

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Участковые избирательные комиссии Петербурга будут работать до 20:00 с 25 июня по 1 июля. 

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

В восемь утра четверга, 25 июня, в городе на Неве открылись избирательные участки.

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
Фото: Ирина Корбат
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Михаил Огнев
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Ирина Корбат
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (10)

261989751
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Mr_Pu
С большим удовольствием, с чувством выполненного Долга пойду и поставлю "Да"!!!
piterez
Голосовать надо идти все-равно и голосовать против, а после голосования поеду бибикать по улицам, что против этого цирка....
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