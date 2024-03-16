Камеру-лампу и расклеившийся сейф-пакет прокомментировал избирком Петербурга

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии прокомментировали появившиеся в сети жалобы на происходившее в первые полтора дня выборов на участках в городе. Нарушений не увидели.
Так, по данным депутата Бориса Вишневского, накануне на участке 153 на Васильевском острове, где утром 15 марта голосовал губернатор, до 21:30 ждали сотрудников, ушедших на надомное голосование с 200 бюллетенями.
«Вернулись они значительно позже времени окончания голосования (20 часов) и без необходимых актов. Тем не менее все эти бюллетени им дали ввести в КОИБы», — написал депутат. В избиркоме сообщили, что не видят ничего критичного в таком поведении — желающих проголосовать много, нужно было всех обойти, заявил на брифинге член ГИК Юрий Кузьмин.
Также, по словам Кузьмина, в избирком не поступало жалоб на целостность сейф-пакетов (в них убирают на ночь бюллетени). Он упомянул о ситуации в Красносельском районе. Там на участке 2332 наблюдатель вечером пожаловалась на то, что бюллетени плохо упаковали. Утром ей сообщили, что ночью комиссия переупаковала их самостоятельно. «Эта ситуация разрешилась. Ничего страшного не произошло», — сказал Кузьмин.
Не было проблем и с камерами — они работали и ночью, заявил Кузьмин. О ситуации на участке 1973 в Пушкинском районе, где на ночь урну оставили под камерой, но вместо оборудования оказалась старая лампа, член ГИК не слышал и обещал разобраться.