Камеру-лампу и расклеившийся сейф-пакет прокомментировал избирком Петербурга

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии прокомментировали появившиеся в сети жалобы на происходившее в первые полтора дня выборов на участках в городе. Нарушений не увидели.

Так, по данным депутата Бориса Вишневского, накануне на участке 153 на Васильевском острове, где утром 15 марта голосовал губернатор, до 21:30 ждали сотрудников, ушедших на надомное голосование с 200 бюллетенями.

«Вернулись они значительно позже времени окончания голосования (20 часов) и без необходимых актов. Тем не менее все эти бюллетени им дали ввести в КОИБы», — написал депутат. В избиркоме сообщили, что не видят ничего критичного в таком поведении — желающих проголосовать много, нужно было всех обойти, заявил на брифинге член ГИК Юрий Кузьмин.