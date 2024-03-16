    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 6

    3 м/с, ю-з

    756мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.87eur99.97

    Камеру-лампу и расклеившийся сейф-пакет прокомментировал избирком Петербурга

    4044
    13 комментариев

    В Санкт-Петербургской избирательной комиссии прокомментировали появившиеся в сети жалобы на происходившее в первые полтора дня выборов на участках в городе. Нарушений не увидели.

    Так, по данным депутата Бориса Вишневского, накануне на участке 153 на Васильевском острове, где утром 15 марта голосовал губернатор, до 21:30 ждали сотрудников, ушедших на надомное голосование с 200 бюллетенями.

    «Вернулись они значительно позже времени окончания голосования (20 часов) и без необходимых актов. Тем не менее все эти бюллетени им дали ввести в КОИБы», — написал депутат. В избиркоме сообщили, что не видят ничего критичного в таком поведении — желающих проголосовать много, нужно было всех обойти, заявил на брифинге член ГИК Юрий Кузьмин.

    Также, по словам Кузьмина, в избирком не поступало жалоб на целостность сейф-пакетов (в них убирают на ночь бюллетени). Он упомянул о ситуации в Красносельском районе. Там на участке 2332 наблюдатель вечером пожаловалась на то, что бюллетени плохо упаковали. Утром ей сообщили, что ночью комиссия переупаковала их самостоятельно. «Эта ситуация разрешилась. Ничего страшного не произошло», — сказал Кузьмин.

    Не было проблем и с камерами — они работали и ночью, заявил Кузьмин. О ситуации на участке 1973 в Пушкинском районе, где на ночь урну оставили под камерой, но вместо оборудования оказалась старая лампа, член ГИК не слышал и обещал разобраться.

    В России проходят трехдневные президентские выборы. Оставшиеся два дня, 16 и 17 марта, избирательные участки в Петербурге будут работать с 8 до 20 часов. Всего в городе работают 1947 постоянных избирательных участков, 47 временных в медицинских и социальных учреждениях. Видеонаблюдение будет вестись на 1831 избирательном участке. Исключения составили 116 участков, где голосуют военные и в медучреждениях закрытого типа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ25
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 13

    Гость16 Мар 2024 в 22:18
    сменив обертки от пакета мы обогнали скорость света!
    +0−0
    sysh16 Мар 2024 в 21:00
    с результатом 87% голосов,победу одержал......,что "стоп"?
    А,в смысле,рано еще.....а ,завтра только.
    +1−0
    Гость16 Мар 2024 в 20:34
    "Там на участке 2332 наблюдатель вечером пожаловалась на то, что бюллетени плохо упаковали. Утром ей сообщили, что ночью комиссия переупаковала их самостоятельно"
    - верим, что содержимое пакетов не изменилось?!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close