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25.06.2020 13:38
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«Это все может быть фейком, надо разобраться». В ГИК Петербурга прокомментировали «памфиловский» список принуждения к голосованию

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко прокомментировал информацию о принуждении к голосованию по поправкам в Петербурге, которую ранее озвучила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Это все может быть фейком. Первоначальные, которые нам поступали через интернет, — это фейковые вбросы. Надо с ними разобраться, — заявил Миненко «Фонтанке» 25 июня. — Мы всем заинтересованным дали такой сигнал, что нужно разобраться, и принуждать мы никого не собираемся и не рекомендуем и другим заинтересованным этим заниматься. Если это не фейковая тема, будем направлять в СК и прокуратуру для полного разбора».

Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова 23 июня огласила список учреждений и предприятий Петербурга, откуда поступили сигналы о принуждении к голосованию по поправкам Владимира Путина в Конституцию РФ. Петербург оказался на первом месте в стране с 23 жалобами. По словам Памфиловой, городская администрация на такие сообщения не реагирует.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как чиновники и сотрудники бюджетных организаций массово открепляются от своих избирательных участков и прикрепляются к строго определенным. Сегодня с самого утра у некоторых таких участков выстроились очереди из сотрудников предприятий и государственных ведомств. «Фонтанка» следит в режиме текстовой трансляции за первым днем голосования по поправкам.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Brezhnev
хотел написать "...и глазом не моргнет", ан нет )))
https://twitter.com/i/web/status/1022756190378487808
kuk-vasyusha
Сам гик и цик это фейки и есть!
VF812
поступает к тебе фейк, тут же формируешь ответ и публично его подаешь... а когда жопа горит, это не фейки, а твои косяки... Фонтанка, сколько получает чучело - глава ИК городской?
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