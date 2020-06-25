«Это все может быть фейком, надо разобраться». В ГИК Петербурга прокомментировали «памфиловский» список принуждения к голосованию

«Это все может быть фейком. Первоначальные, которые нам поступали через интернет, — это фейковые вбросы. Надо с ними разобраться, — заявил Миненко «Фонтанке» 25 июня. — Мы всем заинтересованным дали такой сигнал, что нужно разобраться, и принуждать мы никого не собираемся и не рекомендуем и другим заинтересованным этим заниматься. Если это не фейковая тема, будем направлять в СК и прокуратуру для полного разбора».

Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова 23 июня огласила список учреждений и предприятий Петербурга, откуда поступили сигналы о принуждении к голосованию по поправкам Владимира Путина в Конституцию РФ. Петербург оказался на первом месте в стране с 23 жалобами. По словам Памфиловой, городская администрация на такие сообщения не реагирует.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как чиновники и сотрудники бюджетных организаций массово открепляются от своих избирательных участков и прикрепляются к строго определенным. Сегодня с самого утра у некоторых таких участков выстроились очереди из сотрудников предприятий и государственных ведомств. «Фонтанка» следит в режиме текстовой трансляции за первым днем голосования по поправкам.

