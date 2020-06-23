«Стремительно принимайте меры». Памфилова назвала все предприятия и учреждения Петербурга, где «принуждают» к голосованию по поправкам

Глава ЦИК Элла Памфилова 23 июня огласила весь список учреждений и предприятий Петербурга, откуда поступили сигналы о принуждении к голосованию по поправкам Владимира Путина в Конституцию РФ. Из 70 таких обращений со всей страны Петербург оказался на первом месте с 23 жалобами. В Москве жалоб всего 16.

«Пока есть презумпция невиновности, мы просто озвучиваем. Пусть правоохранительные органы разбираются», — оговорилась Памфилова на старте чтения списка. «Администрация Кировского района Санкт-Петербурга, медицинские учреждения Кировского района, Администрация Курортного района, Жилищный комитет, Комитет по культуре, садово-парковое предприятие «Приморское», ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен», ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр», ГБОУ СПО «Политехнический колледж городского хозяйства», психоневрологический дом ребёнка №8, фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», комплекс социального обслуживания населения по Центральному району СПб, центр организации мероприятий гражданской защиты, городская станция скорой медицинской помощи, ГКУ Организатор перевозок, отдел образования администрации Выборгского района. Центр социального обслуживания «Пассажиравтотранса» Автобусный парк №2. ТИК №29, ТИК №13, УИК №226», — зачитала глава ЦИК и отвлеклась на реплику коллегам.

«Уж тут-то точно, Виктор Александрович (председатель горизбиркома СПб Миненко. — Прим. ред.), стремительно принимайте меры», — сказала Памфилова, чьи натянутые отношения с избирательной комиссией Петербурга ни для кого не секрет. «Граждане не стесняются, пишут все свои координаты и дают конкретную информацию. Мы сочли возможным ещё раз отправить губернатору (Петербурга. — Прим. ред.) и в прокуратуру обращения. Придаём этому огласку специально, чтобы ни один человек после голосования не пострадал административно. Берём на контроль. И наблюдатели, и СМИ, думаю, что будут держать эту ситуацию под контролем», — закончила выступление Элла Памфилова. В столице в «позорном списке» также оказались школы, ГУПы и медицинские учреждения. Ранее Памфилова заявила, что ни губернатор Петербурга, ни городской прокурор не реагируют на обращения Центральной избирательной комиссии по заявлениям о фактах принуждения к голосованию. Вместе с тем она заявила, что получила обращение депутата Бориса Вишневского, где «повторяются те же сканы, которые у нас уже были».