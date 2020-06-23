«Никто не отказался из членов комиссий. За малым исключением, в том числе те, кто старше 60 лет. Хорошо поработали с тестированием. Во всех комиссиях есть хороший резерв. Чтобы, если кто-то вышел из строя, у нас были оперативные замены. Самое главное для нас — это люди», — сказала Памфилова.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК 23 июня, которое транслируется на сайте ведомства, заявила, что члены избирательных комиссий не стали брать самоотвод по голосованию 1 июля из-за пандемии COVID-19.

При этом она отдельно поблагодарила президента и других представителей властей.



«Мы все постарались, что тот приоритет, о котором не устаёт говорить президент, — здоровье наших граждан… На этом приоритете мы и строили свою работу. Наша задача — обеспечить максимальную достоверность результатов. Так как положено, так, чтобы голосование было признано самым… абсолютно легитимным. Спасибо всем. При поддержке главы государства мы сделали невозможное. Обеспечили средствами индивидуальной защиты и антисептическими средствами всех участников голосования», — добавила глава ЦИК.



По её словам, при подготовке голосования был учтён иностранный опыт проведения плебисцита в условиях пандемии. Памфилова подчеркнула, что в день голосования 1 июля будет применён «принцип не пересекающихся потоков».