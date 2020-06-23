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23.06.2020 11:43
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«Никто не отказался». Глава ЦИК Памфилова заявила, что риск заразиться коронавирусом не напугал членов избиркомов России

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК 23 июня, которое транслируется на сайте ведомства, заявила, что члены избирательных комиссий не стали брать самоотвод по голосованию 1 июля из-за пандемии COVID-19.

«Никто не отказался из членов комиссий. За малым исключением, в том числе те, кто старше 60 лет. Хорошо поработали с тестированием. Во всех комиссиях есть хороший резерв. Чтобы, если кто-то вышел из строя, у нас были оперативные замены. Самое главное для нас — это люди», — сказала Памфилова.

При этом она отдельно поблагодарила президента и других представителей властей.

«Мы все постарались, что тот приоритет, о котором не устаёт говорить президент, — здоровье наших граждан… На этом приоритете мы и строили свою работу. Наша задача — обеспечить максимальную достоверность результатов. Так как положено, так, чтобы голосование было признано самым… абсолютно легитимным. Спасибо всем. При поддержке главы государства мы сделали невозможное. Обеспечили средствами индивидуальной защиты и антисептическими средствами всех участников голосования», — добавила глава ЦИК.

По её словам, при подготовке голосования был учтён иностранный опыт проведения плебисцита в условиях пандемии. Памфилова подчеркнула, что в день голосования 1 июля будет применён «принцип не пересекающихся потоков».

Фото: скриншот трансляции cikrf.ru

Для того, чтобы избежать очередей, у входа в помещения для голосования будут организованы «разметки далеко до входа на участки, чтобы не было ни малейших угроз».

«Сохранность документации будут обеспечивать наблюдатели», — уточнила Элла Памфилова.

Досрочное голосование стартует 25 июня. Сам плебисцит назначен на 1 июля.

Фото: скриншот трансляции cikrf.ru
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

VF812
кто ж откажется от бабла, да и вон Героев виновным раздавать начали)
261889661
Это для плебисцита зарплата. Неужели вы думаете, что дворяне меньше чем за миллион в день в тяжелое для их страны время хоть пальцем пошевелят?
Валерий Валерьевич
При зарплате 10-15 т.р. в день кто бы отказался ))))))))
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