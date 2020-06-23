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23.06.2020 12:14
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Элла Памфилова: 67 000 россиян уже проголосовали по поправкам в Конституцию

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК 23 июня, которое транслируется на сайте ведомства, заявила, что по поправкам Путина в Основной закон страны уже проголосовали 67 000 граждан РФ.

«С 10 июня досрочное голосование. 67 000 человек уже проголосовали. 60 тысяч в труднодоступных местах, на судах около 7000», — сообщила Памфилова.

С 20 июня досрочное голосование началось за рубежом, где, по данным МИД, организованы 254 участка в 144 государствах.

«Больше всего в Армении, Белоруссии, Германии, Казахстане и Таджикистане. По 6 участков», — уточнила глава ЦИК.

Видеонаблюдение за голосованием уже организовано в 61 субъекте РФ. По словам Памфиловой, к 1 июля таких регионов в России может быть 70.

Голосовать по месту нахождения и электронным способом изъявили желание 3 миллиона 767 тысяч человек, сообщила глава ЦИК.

В двух регионах, где ЦИК легализовал голосование через Интернет, в Москве и Нижегородской области, принять участие в плебисците таким способом изъявили желание 1 миллион 216 тысяч человек.

Фото: скриншот трансляции cikrf.ru

Ранее Памфилова сообщила, что предпринятые санитарные меры позволили избежать отказа членов избиркомов от работы на этом плебисците.

Фото: скриншот трансляции cikrf.ru

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Комментарии (9)

Агроном аэродрома
У кого-нибудь есть информация по сколько раз проголосовали эти 67000?
WuhanRockCafe
Мерзавцы, не разрешили в Питере голосование через госуслуги, а на участок не пойду ни за какие коврижки меньше чем за 5 косых.
Malyshev73
Обычно уже 146 процентов, и цифра круглая 67000 .Надо лучше округлять
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