Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК 23 июня, которое транслируется на сайте ведомства, заявила, что по поправкам Путина в Основной закон страны уже проголосовали 67 000 граждан РФ.



«С 10 июня досрочное голосование. 67 000 человек уже проголосовали. 60 тысяч в труднодоступных местах, на судах около 7000», — сообщила Памфилова.



С 20 июня досрочное голосование началось за рубежом, где, по данным МИД, организованы 254 участка в 144 государствах.

