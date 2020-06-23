Элла Памфилова: 67 000 россиян уже проголосовали по поправкам в Конституцию
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК 23 июня, которое транслируется на сайте ведомства, заявила, что по поправкам Путина в Основной закон страны уже проголосовали 67 000 граждан РФ.
«С 10 июня досрочное голосование. 67 000 человек уже проголосовали. 60 тысяч в труднодоступных местах, на судах около 7000», — сообщила Памфилова.
С 20 июня досрочное голосование началось за рубежом, где, по данным МИД, организованы 254 участка в 144 государствах.
«Больше всего в Армении, Белоруссии, Германии, Казахстане и Таджикистане. По 6 участков», — уточнила глава ЦИК.
Видеонаблюдение за голосованием уже организовано в 61 субъекте РФ. По словам Памфиловой, к 1 июля таких регионов в России может быть 70.
Голосовать по месту нахождения и электронным способом изъявили желание 3 миллиона 767 тысяч человек, сообщила глава ЦИК.
В двух регионах, где ЦИК легализовал голосование через Интернет, в Москве и Нижегородской области, принять участие в плебисците таким способом изъявили желание 1 миллион 216 тысяч человек.
Ранее Памфилова сообщила, что предпринятые санитарные меры позволили избежать отказа членов избиркомов от работы на этом плебисците.