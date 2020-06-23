Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в ЦИК поступило 70 обращений с жалобами на принуждение к голосованию по путинским поправкам в Конституцию. И если в Москве власти оперативно реагируют на указания ЦИК о недопустимости таких действий, то в Петербурге реакции на письма ведомства Памфиловой нет.

«Мы проверили 70 обращений. Больше всего таких случаев в Москве и Петербурге. Москва — 16. Петербург — 23. По Москве чётко отработали с мэром. По Петербургу об этом не могу сказать. Пока не видела ни реакции губернатора, ни прокуратуры. Надеюсь, дождёмся. Всего 52 обращения содержат конкретные указания на работодателей. Разговоров много, шума много. Но в основном обращения из двух городов», — сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК 23 июня, которое транслируется на сайте ведомства.

Единственным жалобщиком, чьё имя Памфилова назвала вслух, оказался депутат петербургского парламента Борис Вишневский.

«Неделю уже эту тему пиарит, такой известный депутат Заксобрания Петербурга Вишневский. Говорит, что обратился ко мне, что ужас-ужас, нарушения. Я долго ждала, смотрела. Неделю это всё идёт. Только вчера вечером дошло его обращение. Он его по почте послал. Я только сейчас его расписала. Там повторяются те же сканы, которые у нас уже были. Там ничего такого нет. В смысле, что выше того, что у нас уже было. Мы уже послали соответствующее обращение к губернатору и прокурору (Санкт-Петербурга. — Прим. ред.). Но сейчас ещё на основе [нового] обращения пошлём сканы некоторых обращений [граждан]», — сообщила глава ЦИК.

Ранее депутаты петербургского Заксобрания потребовали от Беглова прекратить принуждение бюджетников к голосованию по Конституции. Элла Памфилова также обратилась к гражданам России с призывом не бояться угроз работодателей, если их принуждают голосовать 1 июля.



«Уважаемые граждане, никого не бойтесь, голосуйте там, где вы считаете нужным, свободно и так, как вы считаете нужным. Мы договорились с генеральным прокурором, что, если во время голосования будут факты малейшего принуждения кого бы то ни было, оперативно будем реагировать. Поверьте мне, надеюсь, что в этот раз наказание будет неизбежным. Никто не имеет права лишать человека тех прав, которые ему гарантированы Конституцией. Хочу обратиться ко всем должностными лицам, которые пытаются за счёт грубых приёмов решить свои личные проблемы, чтобы потом кому-то там отрапортовать. Имейте в виду, что мы жёстко будем это пресекать», — заявила Памфилова.

В качестве «оружия» для борьбы с теми, кто нарушает закон, принуждая подчинённых, Памфилова назвала «соглашения с Общественной палатой», «соглашение с уполномоченным по правам человека и с СПЧ», чтобы, как выразилась глава ЦИК, «всё это оперативно вытаскивать на свет».

«Думаю, что ничего людям на этих предприятиях не будет, если они проголосуют свободно, так, как они считают. Не бойтесь недобросовестного шантажа. Наказание достигнет того, кто занимается неблаговидными делами», — заключила блок угроз и предостережений Памфилова.



Она также отметила, что проблемы с допуском наблюдателей на плебисцит 1 июля нет.

«346 275 наблюдателей зарегистрировано на вечер 22 июня. По нашим данным, их будет больше, чем когда бы то ни было. Надеемся, что их будет больше 500 тысяч», — уточнила Элла Памфилова.

Ранее глава ЦИК рассказала, что угроза заражения коронавирусной инфекцией не испугала членов избиркомов и «никто не отказался», а в досрочном голосовании уже приняли участие 67 000 россиян.



Фото: скриншот трансляции cikrf.ru

В ходе заседания был озвучен телефон горячей линии для участников общероссийского голосования 1 июля — 8 800 200 00 20.