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17.06.2020 19:10
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Депутаты Заксобрания потребовали от Беглова прекратить принуждение бюджетников к голосованию по Конституции

Члены парламента Петербурга 17 июня написали коллективное обращение к губернатору Александру Беглову с требованием прекратить принуждать к участию к голосовании сотрудников бюджетных учреждений. Подписи под обращением поставили 5 депутатов.

К градоначальнику обратились лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский, беспартийный депутат Максим Резник и «справороссы» Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров.

В письме отмечается, что руководство бюджетных организаций и учреждений в массовом порядке требует от подчиненных «открепиться» от избирательных участков по месту регистрации и «прикрепиться» к навязанным конкретным УИКам. Как указывают авторы письма, это нарушает 141-ю статью Уголовного кодекса (воспрепятствование свободному волеизъявлению на всероссийском голосовании), а также Трудовой кодекс, который запрещает требовать от сотрудника что-либо, не предусмотренное трудовым договором.

«Мы требуем немедленно прекратить незаконное принуждение «бюджетников» к голосованию... и привлечь к ответственности должностных лиц, отдающих соответствующие указания», — говорится в письме.

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