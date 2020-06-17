Депутаты Заксобрания потребовали от Беглова прекратить принуждение бюджетников к голосованию по Конституции
Члены парламента Петербурга 17 июня написали коллективное обращение к губернатору Александру Беглову с требованием прекратить принуждать к участию к голосовании сотрудников бюджетных учреждений. Подписи под обращением поставили 5 депутатов.
К градоначальнику обратились лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский, беспартийный депутат Максим Резник и «справороссы» Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров.
В письме отмечается, что руководство бюджетных организаций и учреждений в массовом порядке требует от подчиненных «открепиться» от избирательных участков по месту регистрации и «прикрепиться» к навязанным конкретным УИКам. Как указывают авторы письма, это нарушает 141-ю статью Уголовного кодекса (воспрепятствование свободному волеизъявлению на всероссийском голосовании), а также Трудовой кодекс, который запрещает требовать от сотрудника что-либо, не предусмотренное трудовым договором.
«Мы требуем немедленно прекратить незаконное принуждение «бюджетников» к голосованию... и привлечь к ответственности должностных лиц, отдающих соответствующие указания», — говорится в письме.