автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Петербургский Горизбирком показал, как на практике будет выглядеть избирательный участок на голосовании по поправкам в Конституцию с учетом требований антивирусной безопасности. Яркая разметка на полу для дистанции, регулярная уборка, экипировка членов УИКа и возможность облачиться в защитные средства - все демонстрировало, что подхватить COVID-19 здесь сложнее, чем в магазине. А шпаргалка с пересказом поправок намекала на один из двух вариантов голосования.

В качестве эталонного избирательного участка в условиях пандемии коронавируса выступила школа №564 Адмиралтейского района на улице Егорова. На презентации неоднократно подчеркнули, что голосовать будет не только легко, но и безопасно. О готовности УИКа можно было судить уже на подходе. Школьный двор встретил яркой оранжевой разметкой для соблюдения социальной дистанции.



Роль избирателя взял на себя замглавы управления правового обеспечения избирательного процесса Горизбиркома Григорий Марголин, который попросил зрителей быть снисходительными: на актера сотрудник комиссии не учился.

На входе, «в предбаннике», гостей встретил дезинфекционный коврик, о который необходимо хорошенько вытереть ноги, и санитайзер для рук. Следующий этап контроля — металлоискатель с окошком, в котором «тикает» число вошедших и медработник с арсеналом защитных и дезинфицирующих гаджетов. В их числе санитайзер, если кто-то не воспользуется тем, что при входе, упаковки масок и перчаток, бесконтактный измеритель температуры, дезинфицирующие салфетки. Горизбирком предполагает, что горожане по возможности придут со своими защитными средствами, но если нет — без экипировки обещают не оставить.



Марголин показывал правильную очередность действий: сначала измерение температуры, потом облачение в перчатки, чтобы уже чистыми руками взять маску. Потренировался правильно заходить на участок и корреспондент «Фонтанки». Получилось с первого раза.



Избирателей с признаками ОРВИ и повышенной температурой препроводят в отдельное помещение для голосования и ожидания медиков. Неясным остается вопрос, как справятся петербургские врачи, если в течение недели к объему вызовов прибавятся еще и приглашения приехать на избирательные участки. В Горизбиркоме надеются, что приболевшие воздержатся от посещения УИКов. Но ограничить в этом праве их никто не может, а возможности проголосовать дистанционно в Петербурге нет , альтернатива - только надомное голосование. Того, кто попадет в комнату для заболевших, без возможности выполнить гражданский долг не оставят: ему принесут заявление о голосовании на дому, заполнив которое он получит бюллетень и возможность опустить его в переносную урну.

Часть пространства участка отвели для наблюдателей и СМИ. На «эталонном» УИКе ящик для голосования находился в противоположном конце помещения. Но журналистов заверили: все будет видно. На вопрос, смогут ли представители СМИ и наблюдатели разгуливать по участку, особенно, если увидят такое беспрецедентное нарушение, как вброс бюллетеней, последовал ответ-предупреждение, что необходимо помнить о соблюдении общественного порядка. А на прогулки по залу спрашивать согласие председателя участка.



За столами терпеливо пережидали стрекотание затворов и вспышки камер сотрудники УИКа. Все в масках, прозрачных пластиковых щитках и перчатках. Просидеть в этой амуниции весь день — тяжкое испытание, но председатель в ответ на высказанные сомнения напомнил, что раз в час участок закрывается на 15-минутное проветривание. Проветриваться уходят и наблюдатели, и все члены комиссии, кроме главы. Он остается отвечать за избирательную документацию. Ранее эксперты критиковали этот регламент из-за того, что председатель получает единоличный контроль над документацией. Председатель УИКа признался, что участок оборудован сейфом, но на вопрос, будет ли туда складываться документация на время перерыва, прокомментировал: «Не, ну во время проветривания мы можем здесь оставить».

Соблюдать дистанцию между сотрудниками УИКа и избирателем помогают развернутые торцом столы и цветная разметка, запутаться сложно. Напомним, Элла Памфилова настаивала, что считывать паспортные данные членам УИКов предстоит с расстояния в два метра, «может, чуть меньше», и утверждала, что все будет видно. Корреспондент решил лично протестировать, с какого расстояния член УИК, который выдавал тренировочный бюллетень с крупной надписью «ОБРАЗЕЦ», сможет прочесть ФИО. С двух метров это сделать не получилось. Между членами участка и журналистом вышел спор о дистанции: кустарное измерение показало, что школьная парта протянулась в длину на 1,1 метра, оппоненты утверждали, что от края до края стола полтора метра. Как с этой дистанции паспорта будут разглядывать «очкарики», осталось загадкой. Ручку для голосования, если избиратель не запасся своей, выдают на месте. Возвращать обратно ее не только не требуют, но и не примут: антивирусные меры.



Яркие стрелки на полу указывали, куда шагать после получения бланка. На отдельном столе книжечка с текстом поправок, буклет с их кратким пересказом, прочитать о предлагаемых изменениях можно и на стенде. На плакате предложенные изменения подаются в положительном ключе, скептики заподозрили агитацию, которую голосование по Конституции, впрочем, вообще не предусматривает.



автор видео Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Из наиболее поэтичного: «Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия... Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство — фундамент, на котором стоит наша страна. Поправки в Конституцию предлагают укрепить это основание».

Поправка, ставшая камнем преткновения для противников обновления Основного закона страны, заключается в возможности действующего президента избраться еще на два срока. Но статья №81, в которую вносятся эти изменения, упоминается вскользь, а разъяснения на этот счет «человеческим языком» отсутствуют — только сложными для восприятия юридическими формулировками.

Кроме того, интересно, как изобразили способы голосования на стенде. На верхней строчке, где располагается окошко «За», в качестве примерка нарисована «галочка», в нижней строке («нет») - крест. Первая ассоциация: так делать не надо.



Шторка в кабине для проставления заветной галочки отсутствует, еще одна антивирусная мера. Но вход развернут к стене — для соблюдения тайны голосования. Пара секунд требуется корреспонденту, чтобы расписать выданную ручку и поставить «птичку». Оранжевые стрелки ведут дальше, к урне для голосования. Сложенный бюллетень с шелестом опустился на дно. Разметка уводит с участка на улицу — через отдельный выход.

Как пояснил сотрудник Горизбиркома, пока видеонаблюдение на участках не планируется. Тут он невольно попал впросак. Буквально за час до этого на заседании Центризбиркома Элла Памфилова дала прямо понять, что ЦИК ждет от Петербурга противоположного https://www.fontanka.ru/2020/06/10/69308020/ : «Вы же гордитесь своей электронной базой, вообще своими разработками. Я считаю, что в Санкт-Петербурге обязательно должно быть видеонаблюдение, и все для этого есть».

Демонстративный вариант в школе №564 - наиболее «лайтовый» вариант, так как там располагается только один УИК, во многих других учебных заведениях находятся сразу несколько избирательных участков. Чтобы соблюсти требования Роспотребнадзора, их придется «разводить» по разным помещениям. Поэтому избирателей предупредили, что адрес останется привычным, а расположение участка в здании может измениться, особенно с учетом требований чтобы вход на УИК был в одну дверь, а выход — в другую. С учетом этого, скорее всего, не на всех участках может быть организованно видеонаблюдение.



О процессе набора наблюдателей рассказал зампредседателя Общественной палаты, ректор университета им. Пушкина Станислав Еремеев. В настоящее время набрать удалось 9 тысяч добровольцев, которые проходят обучение. Памфилова на последнем заседании гарантировала, что стать наблюдателем может любой желающий, и пообещала, что он не столкнется с «фильтрами».

В комментарии «Фонтанке» Еремеев пояснил, что отпрашиваться с работы для наблюдения за голосованием, которое продлится целую неделю, предстоит самостоятельно. И минимального количества часов, которые должны отработать добровольцы, нет. «А если какой-то нерадивый наблюдатель придет утром отметиться, и вечером, а потом скажет, что он наблюдал?» - поинтересовался корреспондент. Замглавы Общественной палаты в ответ уверенно предположил, что обучение наблюдателей — достаточный фильтр, чтобы отсеять лентяев.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

