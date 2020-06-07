«Резонансные скандалы не прекращаются до сих пор». Памфилова объяснила роль избиркома Петербурга в отказе от применения электронного голосования

На решение об отказе проведения в Петербурге электронного голосования по Конституции повлияла опасность технических сбоев, сложные отношения Горизбиркома с наблюдательским пулом и недоверие жителей, которое, в том числе, сложилось из-за скандалов с откреплениями избирателей. Об этом 7 июля «Фонтанке» рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Емкость «московской» технологии проведения электронного голосования, на которой будет основываться проведение голосования по поправкам, ограничена 10-13 млн потенциальных участников голосования. «Мы, с одной стороны, обязаны, в соответствии с законом, предоставить регионам такую возможность, но, с другой стороны, ограничиться их минимальным количеством. То есть у Санкт-Петербурга, при всех его несомненных достижениях в этой сфере, не было бы никакой возможности ими воспользоваться, поскольку голосование будет проходить на московском сервере. У членов ЦИК, после выявления ряда технических нюансов возникли опасения, что в Санкт-Петербурге могли возникнуть определенные сбои», - рассказала Памфилова. Она отметила неверность утверждения, что петербургская избирательная комиссия не имела бы отношения к электронному голосованию. Напомним, для онлайн-голосования будет создана специальная территориальная комиссия (ТИК ДЭГ). Глава ЦИК пояснила, что в задачи городской комиссии входило бы обеспечение доступной информационно-разъяснительной работы среди жителей, в процессе которой должны быть изложены все аспекты ДЭГ, как нового способа голосования. Кроме того, те, кто заявились на электронное голосование, но не проголосовали, могут 1 июля сделать это непосредственно на участке по месту жительства. И УИКи, которые находятся под руководством Горизбиркома, должны обеспечить проверку и уточнение сведений о «неголосовании» гражданина электронным способом.



«Избирательная система Санкт-Петербурга в течение долгого времени вовлечена в общественно резонансные скандалы, которые не прекращаются до сих пор. Чтобы к новой форме голосования, к которой многие еще относятся довольно настороженно, возникло серьезное доверие, должен быть и высокий уровень доверия к самой избирательной системе Санкт-Петербурга, поскольку она обязана исчерпывающе информировать жителей города по всем возникающим у них в связи с ДЭГ, вопросам», - пояснила Памфилова.



Кроме того, председатель Центризбиркома напомнила, что в «электронный» ТИК для общественного контроля должны быть делегированы квалифицированные и авторитетные наблюдатели. «При этом отношения наблюдательского движения, существующего в городе, с Санкт-Петербургской комиссией довольно сложные, что могло бы привести к неизбежным конфликтам и формальному подходу к формированию наблюдательского пула», - добавила она.

Кроме того, в Петербурге есть негативный опыт по перемещению избирателей без их воли на иные участки. Как полагает глава ЦИК, данное обстоятельство будет проецироваться на подачу заявлений на ДЭГ, что это делается без участия граждан и тем самым «раздуваются» списки участников для голосования и происходит неоднократное голосование.



«Досконально зная весь "потенциал" городской избирательной комиссии, ЦИК сочла нецелесообразным усугублять ситуацию еще одним фактором риска в виде дистанционного электронного голосования», - добавила Памфилова.