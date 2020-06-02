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02.06.2020 16:31
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В России может появиться избирком по электронному голосованию

В России может появиться территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ). Соответствующий проект порядка электронного голосования при проведении плебисцита по Конституции на заседании 2 июня члены Центризбиркома приняли за основу. Трансляция мероприятия ведется на сайте ЦИК.

В состав «электронного» ТИКа было предложено включить 10 членов с правом решающего голоса. Члены назначаются на основе предложений парламентских политических партий, избирательных комиссий субъектов, где применяется дистанционное голосование, и «иных политических партий». Председателя «электронной» комиссии назначает Центризбирком.

Памфилова усомнилась, что электронное голосование полностью вытеснит традиционный формат голосования непосредственно на участках с помощью бумажных бюллетеней. Глава ЦИК назвала это расширением выбора технологии голосования для граждан.

Ранее в ходе заседания Памфилова говорила, что претендовать на применение электронного голосования 1 июля сможет тройка регионов, которая продемонстрирует наибольшую готовность к применению этой технологии.

При этом член ЦИК Евгений Колюшин заметил, что проголосует против, так как у пользователей нет возможности без специальных знаний убедиться в достоверности результата электронного голосования, а «административный ресурс» получает новые возможности для развития.

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Комментарии (5)

HAXHAX
зачем плодить ченуш.???простой изберком не в состоянии работать в режиме многозадачности ???
261799441
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f0ntan
В состав избиркома по электронному голосованию будет набрано больше членов, чем в избирком по традиционному голосованию. Они будут вручную проверять, правильно ли компьютер считает голоса и отбраковывать голоса, поданные "против"
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