В России может появиться избирком по электронному голосованию

В России может появиться территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ). Соответствующий проект порядка электронного голосования при проведении плебисцита по Конституции на заседании 2 июня члены Центризбиркома приняли за основу. Трансляция мероприятия ведется на сайте ЦИК.

В состав «электронного» ТИКа было предложено включить 10 членов с правом решающего голоса. Члены назначаются на основе предложений парламентских политических партий, избирательных комиссий субъектов, где применяется дистанционное голосование, и «иных политических партий». Председателя «электронной» комиссии назначает Центризбирком.