В России может появиться избирком по электронному голосованию

В России может появиться территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ). Соответствующий проект порядка электронного голосования при проведении плебисцита по Конституции на заседании 2 июня члены Центризбиркома приняли за основу. Трансляция мероприятия ведется на сайте ЦИК.
В состав «электронного» ТИКа было предложено включить 10 членов с правом решающего голоса. Члены назначаются на основе предложений парламентских политических партий, избирательных комиссий субъектов, где применяется дистанционное голосование, и «иных политических партий». Председателя «электронной» комиссии назначает Центризбирком.
Памфилова усомнилась, что электронное голосование полностью вытеснит традиционный формат голосования непосредственно на участках с помощью бумажных бюллетеней. Глава ЦИК назвала это расширением выбора технологии голосования для граждан.
Ранее в ходе заседания Памфилова говорила, что претендовать на применение электронного голосования 1 июля сможет тройка регионов, которая продемонстрирует наибольшую готовность к применению этой технологии.
При этом член ЦИК Евгений Колюшин заметил, что проголосует против, так как у пользователей нет возможности без специальных знаний убедиться в достоверности результата электронного голосования, а «административный ресурс» получает новые возможности для развития.