Не хватило доверия. ЦИК не разрешил Петербургу провести электронное голосование по Конституции.

Недоверие к Горизбиркому лишило Петербург электронного формата голосования по Конституции. А ЦИК уже успел получить жалобы, что в городе под «удаленку» подтягивают бюджетников. Аналогичная накануне пришла и в «Фонтанку».

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

В Петербурге не будет применяться электронное голосование по поправкам в Конституцию. Из тринадцати членов Центризбиркома готовым к этому город посчитали только двое. Председатель Элла Памфилова, которая на заседании ЦИК 4 июня отметила и «впечатляющую презентацию», и «потрясающую базу» региона для применения этого формата, сама подняла руку после вопроса, кто против. В качестве главной причины глава комиссии назвала работу Горизбиркома, усомнившись в его способности организовать процесс так, чтобы он вызывал доверие у горожан.



В самой ГИК с удивлением говорят: ну хорошо, не доверяйте, тем больше причин разрешить "удаленку", ведь её будете проводить вы. На применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) претендовали пять регионов: Москва, Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия. По итогам голосования членов Центризбиркома одобрили заявки только двум: столице, имеющей опыт проведения выборов в онлайн-формате в 2019 году, и Нижегородской области.

Свои голоса в поддержку Северной столицы отдали двое из тринадцати членов ЦИК: часто бывавший в Петербурге во время последних муниципальных выборов замглавы Николай Булаев и человек, в котором на не очень хорошей трансляции из избиркома можно было опознать Сиябшаха Шапиева. Против проголосовали сама Памфилова, Евгений Колюшин, Евгения Орлова, Сергей Сироткин и Валерий Гальченко. Остальные - Майя Гришина, Александр Клюкин, Валерий Крюков, Николай Левичев, Евгений Шевченко и Борис Эбзеев — воздержались.

Право Петербурга применять ДЭГ защищала вице-губернатор Ирина Потехина. Она, когда ей предоставили слово, назвала три причины, по которым регион обратился с заявкой. Первая — «как транспортный коридор город принял на себя удар коронавирусной пандемии в полной мере». Обстановка в регионе остается сложной, объяснила она. Пока количество заболевших превышает количество выздоровевших.



Еще одним аргументом стала забота о тех, кто проживает на дачах. Таких, «по самым скромным прикидкам», более миллиона петербуржцев. «И, конечно, мы хотим позаботиться чтобы у питерских дачников была комфортная возможность принять участие в голосовании», комментировала замглавы администрации.

Третий - активное цифровое развитие города. 1760484 человека имеют подтвержденный доступ к ЕСИА (именно через эту систему проходит регистрация на портале «Госуслуг», который будет использоваться для интернет-голосования). В качестве примера докладчик привела использование в Петербурге системы инцидент-менеджмента, «Фонтанка» подробно рассказывала о ней и связанной с ней страницей в соцсети «ВКонтакте», которая появилась у Александра Беглова, когда он еще носил приставку врио. Обращения, которые там публикуют горожане, распределяются по профильным ведомствам. Правда, некоторые из них удаляются, а пользователи — блокируются. В копилку заслуг отправились и проекты «Твой бюджет» и «Мой район», где горожане заполняли анкеты для голосования через МФЦ.



Потехина напомнила, что Петербург уже использовал систему «Мобильный избиратель», который дает возможность проголосовать по месту фактического нахождения. Правда, особенности ее применения в регионе стали в 2018 году причиной, по которой Элла Памфилова тогда обрушилась с жесткой критикой на петербургский избирком. На выборах президента люди с удивлением узнавали, что открепились в Египет, Дагестан и даже Австралию.

Очень впечатляюще, отозвалась Памфилова о презентации. Но аргумент о том, что обитатели дач — это причина дать Петербургу право голосовать электронно, не оценила. Глава ЦИК пояснила, что «питерские дачники точно не останутся без внимания» и без ДЭГ — за счет предложенных «традиционных методов»: растянутый на шесть дней процесс, возможность проголосовать по месту пребывания и выездного голосования.

«Развейте, пожалуйста, мои сомнения, к нам поступило несколько обращений и в прессе [писали]. Насколько это фейк или правда, что ряд бюджетников просто заставляют регистрироваться на портале «Госуслуг»?». «Элла Александровна, очень трудно доказывать, что ты не верблюд. Мы даже не получили еще вашего одобрения, а пресса уже пишет, что мы всех построили... Сегодня среди тех, кто зарегистрирован, у кого есть личные кабинеты, там почти 70% бюджетников на сегодняшний день уже имеют личный кабинет», ответила Потехина, добавив, что никого агитировать не надо, бюджетники, как и большая часть жителей Петербурга, давно уже в системе зарегистрованы.



По совпадению прямо перед заседанием ЦИК в редакцию «Фонтанки» обратился читатель, сотрудник одного из бюджетных учреждении города, который рассказал о пришедшем через месседжер в приказном порядке пожелании от руководства зарегистрироваться на «Госуслугах».

По итогам сложилось впечатление, что в руководстве города все же не знали, что регион провалит экзамен, и активно готовились. Первым звоночком еще во время презентации стал вопрос Памфиловой о наличии в Петербурге собственной системы голосования. Такая в городе есть. Во время презентации было упомянуто, что город активно разрабатывает свою собственную систему. И в мае даже провели тест — педагогов и родителей попросили оценить последнюю четверть, которую отучились в удаленном формате. Процесс тестирования активно комментировал в Facebook Александр Серавин, который был главным политтехнологом петербургского штаба по выборам Владимира Путина в 2018 году и в 2019 — одним из основных политтехнологов в избирательной кампании Александра Беглова. И гордо резюмировал по итогу, что «технологически Питер готов к электронному голосованию». Но глава ЦИК предупредила, что в настоящее время при голосовании по поправкам будет использоваться только Единый портал госуслуг (ЕПГУ).



С тем, что у региона «потрясающая база», согласилась и Памфилова, припомнив, что именно Петербург подарил в свое время технологию qr-кодирования, «которая сейчас с успехом применяется в избирательной системе».

Решение комиссии председатель объяснила просто: «Есть проблема, и она не одна. И это очень серьезная проблема: качество и способность городской избирательной комиссии организовать процесс так, чтобы было доверие и общественный консенсус. И эта проблема остается».

Ранее Горизбиркому Петербурга уже доставалось от ЦИКа. За проведение муниципальных выборов в 2019 году. За ход проведения электоральной реформы, затеянной после сентябрьских скандалов, а именно «неопытных и пристроенных наглым образом» членов новых территориальных комиссий.

Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский сообщил «Фонтанке», что для него итог голосования ЦИКа стал неожиданностью. Он пояснил, что дистанционное голосование организует специальная территориальная комиссия, которая будет сформирована ЦИКом. «Поэтому, логично было как раз разрешить [использовать ДЭГ], если нам не доверяют. Взять под собственный контроль, так сказать», - пояснил он.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»