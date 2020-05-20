Неопытные и пристроенные «наглым образом». Памфилова пожурила избирком Петербурга за состав первой десятки ТИКов

В Петербурге новые территориальные избиркомы сформированы только на треть, и уже стали причиной публичной порки со стороны ЦИК. Но угроза прозвучала декоративно: «окончательная дискредитация в глазах избирателей».

Глава ЦИК Элла Памфилова Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

Глава ЦИК Элла Памфилова обрушилась с критикой на то, как петербургский Горизбирком реформирует электоральную систему, а именно назначает составы новых территориальных избирательных комиссий. Пока утверждены только десять ТИКов, в которые набралась разношерстная публика, треть которой не имеет опыта работы в избирательной системе. Из Москвы видно, что в число новых составов попали люди «далекие и непригодные». На повестке формирование еще 24 комиссий, за ними обещано последить.

«У нас зависло все, что связано с намерением кардинально оздоровить избирательную систему города Петербурга...это не значит, что мы это спустили на тормозах и сняли с контроля», - начала Памфилова, предупредив, что вопрос о том, как именно петербургский ГИК это делает, не будет отражен в конкретном решении ЦИК. Региональной комиссии вынесли только устное предупреждение.



Глава ЦИК обрисовала известное: оздоровление было заявлено на фоне «безобразий, которые перманентно и хронически происходили на муниципальных выборах». Напомним, что реформу электоральной системы в Петербурге затеяли после скандальных муниципальных выборов в сентябре 2019 года. В её рамках полномочия де-юре независимых избирательных комиссий муниципальных образований передаются Горизбиркому. Но существовавших на тот момент 30 территориальных комиссий, которые встроены в «вертикаль», то есть подчинены ГИК, на более чем пятимиллионный город мало. Поэтому было принято решение создать еще 34 ТИКа. Составы первой десятки (№№31, 32, 33, 41, 42, 43, 54, 55, 59 и 64) были сформирована на заседании Горизбиркома 30 апреля.

Одним из ключевых моментов было обещание, что в новые комиссии не попадут люди, которые дискредитировали себя в ходе предыдущих избирательных кампаниях.

«К сожалению, тот шанс, который Центральная комиссия дала нашим коллегам из городской комиссии...он не использован. Мягко говоря, по целому ряду направлений провален. Мы сейчас понаблюдали. Наши коллеги решили, что ЦИКу не до того, и под шумок идет процесс формирования комиссий… Некоторые из них превращаются в отстойники пристраивания людей близких кому-то...какому либо чиновнику, стороне. Малопригодные, я прямо, грубо скажу, к тем задачам, которые ставятся».



Памфилова упомянула, что перед ней лежит «целый список» людей, которые успели запятнать себя на предыдущих выборах и просочились в новые ТИКи. В качестве примера она привела Имиля Мамина, который вошел в состав ТИК №33. До 5 июля 2019 года он был замглавы ИКМО «Озеро Долгое». Оппозиционным кандидатам там отказывали в регистрации, комиссия неоднократно попадала в фокус внимания Москвы.

«Здесь читать и читать», - вздохнула глава ЦИК. Она назвала и других героев. В ТИК №54 попал Владимир Волокитин, который ранее трудился председателем в УИК 1625, где в прошлом году членам с правом совещательного голоса «отказывали в ряде прав» и фиксировались «карусели». В эту же комиссию из «списка Памфиловой» попали Ирина Приходько, Люсьена Дубовская, Лилия Киореско.

«Если в таком же духе будете продолжать... Даже дело не в том, что с нашей стороны вы получите все, что полагается... вы вообще полностью дискредитируете себя, полностью и окончательно, в глазах избирателей, граждан — избирателей Петербурга», - пригрозила Памфилова.



Накануне свою оценку по итогам анализа первой десятки дал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Своими выводами омбудсмен, в том числе, поделился и с ЦИК. Как отметил уполномоченный, «практика формирования Горизбиркомом территориальных избирательных комиссий создает предпосылки для новых нарушений избирательных прав на предстоящих выборах». Так, из 130 членов новых ТИКов 51 – сотрудники органов государственной власти, местного самоуправления либо бюджетных организаций, работающих на подведомственных ТИКам территориях, 45 человек не имеют практического опыта в работе избирательных комиссий.

На фоне того, что, например, в новые ТИКи попали шестеро выдвиженцев от общественных организаций, которые не имеют опыта наблюдения на выборах, из десятка кандидатур от «Наблюдателей Петербурга» не прошел никто.

В ходе заседания 30 апреля член ГИК от «Яблока» Ольга Покровская предлагала заменить не имеющего опыта Александра Зимина на полную в этом аспекте противоположность - Галину Культиасову («Наблюдатели Петербурга»). Член ГИК от Партии Роста Алексей Березин внес поправку и предложил Культиасову вместо сотрудницы администрации Адмиралтейского района Марины Москальковой. Но поправки не были поддержаны большинством.



В составе новых ТИКов есть и другие занимательные персонажи. Примерно половина из председателей комиссий — из состава аппарата Горизбиркома, возражений ни у кого не возникло. Интереснее главы из второй половины. Например, в комиссии №64 в Центральном районе теперь председательствует Юрий Мамаев. Он в 2000-2004 годах был председателем ТИК Выборга. С 2012 - член с решающим правом голоса избиркома Ленобласти. «Те, кто занимаются выборами давно, знают о ситуации с выборами в Выборге в начале 2000-х. Она заключалась в том, что там был полный бандитский беспредел, и когда кто-то из питерских юристов работал там на оппозицию, не всем удалось вернуться живыми. Некоторых в буквальном случае закопали в лесу», - вспоминает член Горизбиркома Алексей Березин.

В ТИК №32 председателем стал 50-летний Виктор Воронин, который в качестве предыдущего места работы указал управление спецсвязи и информации в СЗ ФО (ФСО России). Он был членом ТИК №3, но только с совещательным голосом, и только на одних выборах. Выдвинула его общественная организация поддержки и развития молодежного творчества «Гаудеамус». В 42-ом ТИКе председателем избрали 49-летнего Евгения Пикина. При этом у нового главы нет никакого опыта работы на выборах. Еще один избранный глава без опыта, совершивший впечатляющий карьерный скачок в электоральной системе города — ТИК №43 Михаил Семенов, который ранее работал в северо-западном управлении Росфинмониторинга.



В петроградском ТИК №52 главой стал Андрей Соколовский, выдвиженец от «Единой России». Он ранее был главой местной администрации МО «Кронверкское». В пушкинском ТИК №59 главой стала экс-председатель ИКМО города Пушкин Елена Ткачева. А в состав этой комиссии вошла Ирина Иванова, которая на прошлых выборах еще была зампредседателя ИКМО Шушары, где на прошлых муниципальных выборах фиксировались массовые отказы в регистрации оппозиционных и независимых кандидатов. Примечательно, что с 2016 по 2019 год дама была главой ТИК №23 Фрунзенского района. Тогда как с 2013 по 2017 год главой района там был Владимир Омельницкий — ныне глава Пушкинского района.

Теперь всем этим людям предстоит реформировать избирательную систему Петербурга.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

