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04.06.2020 17:20
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ЦИК проголосовал против применения электронного голосования по Конституции в Петербурге

ЦИК проголосовал против применения электронного голосования в Петербурге при решении судьбы поправок к Конституции.

Применение в Петербурге электронного голосования на заседании ЦИК 4 июня поддержали только двое членов Центризбиркома, пятеро высказались против и шестеро воздержались. По регламенту «проходит» только тот регион, который получит большинство голосов членов ЦИК.

Из пяти регионов-претендентов прошли только Москва и Нижегородская область. Недобрали голосов Карелия и Красноярский край. По поводу последнего глава ЦИК Элла Памфилова отметила готовность региона, но применению ДЭГ помешала разница часовых поясов.

В отношении Петербурга, пояснила Памфилова, «есть проблема — и она не одна». В качестве таковой глава ЦИК назвала способность городской избирательной комиссии организовать процесс так, чтобы было общественное доверие и консенсус.

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Комментарии (8)

Гость
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Fenomen
Ясное дело - электронка повысила бы явку среди прогрессивных, которые, естественно, против пожизненного президентства 0л0ди 0бнулённ0г0.
prosto_5e4ce2877d5fb
"В отношении Петербурга, пояснила Памфилова, «есть проблема - и она не одна». В качестве таковой глава ЦИК назвала способность городской избирательной комиссии организовать процесс так, чтобы было общественное доверие и консенсус."
"Способность" не может быть проблемой. Проблемой является неспособность.
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