ЦИК проголосовал против применения электронного голосования по Конституции в Петербурге

ЦИК проголосовал против применения электронного голосования в Петербурге при решении судьбы поправок к Конституции.

Применение в Петербурге электронного голосования на заседании ЦИК 4 июня поддержали только двое членов Центризбиркома, пятеро высказались против и шестеро воздержались. По регламенту «проходит» только тот регион, который получит большинство голосов членов ЦИК.

Из пяти регионов-претендентов прошли только Москва и Нижегородская область. Недобрали голосов Карелия и Красноярский край. По поводу последнего глава ЦИК Элла Памфилова отметила готовность региона, но применению ДЭГ помешала разница часовых поясов.