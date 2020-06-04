ЦИК проголосовал против применения электронного голосования по Конституции в Петербурге
ЦИК проголосовал против применения электронного голосования в Петербурге при решении судьбы поправок к Конституции.
Применение в Петербурге электронного голосования на заседании ЦИК 4 июня поддержали только двое членов Центризбиркома, пятеро высказались против и шестеро воздержались. По регламенту «проходит» только тот регион, который получит большинство голосов членов ЦИК.
Из пяти регионов-претендентов прошли только Москва и Нижегородская область. Недобрали голосов Карелия и Красноярский край. По поводу последнего глава ЦИК Элла Памфилова отметила готовность региона, но применению ДЭГ помешала разница часовых поясов.
В отношении Петербурга, пояснила Памфилова, «есть проблема — и она не одна». В качестве таковой глава ЦИК назвала способность городской избирательной комиссии организовать процесс так, чтобы было общественное доверие и консенсус.