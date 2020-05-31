«Всегда есть человеческий фактор». Эксперты оценили жизнеспособность наставлений ЦИК о голосовании по Конституции

Центризбирком подготовил рекомендации для проведения голосования по поправкам в Конституцию. «Фонтанка» попросила экспертов оценить: выполнимы ли они и как повлияют на процесс и итог плебисцита.

Эксперты разошлись во мнениях, смогут ли в Петербурге избирательные комиссии в точности выполнить рекомендации ЦИК, и видят в проведении голосования до окончания пандемии угрозу здоровью населения. Опрошенные редакцией не исключают, что альтернативой могло бы стать электронное голосование — при условии, что общество поверит в достоверность его результатов, а пока что каждый второй россиянин против онлайн-формата волеизъявления.

Рекомендации ЦИК первым официально опубликовало чувашское управление Роспотребнадзора. Интересно, что в настоящее время страница удалена, но она сохранилась в кеше, в том числе там доступна и ссылка для скачивания документа.



Согласно этим рекомендациям, голосование по поправкам может быть растянуто на несколько дней — для избежания массового скопления людей. Избирательные участки ЦИК просит располагать по возможности на открытом воздухе — перед входом в «обычный» участок и с использованием тентов, навесов, террас или армейских палаток. Раз в час членам комиссий предстоит проводить десятиминутное проветривание помещения, а за сохранность бюллетеней, книги списка участников голосования и других документов отвечает председатель.

«При этом не предлагаются гарантии для участников процесса голосования (наблюдателей, членов комиссии), позволяющие убедиться в том, что сохранность документов действительно была обеспечена. Такой гарантией могло бы стать обязательное использование нумерованных сейф-пакетов, с демонстрацией и оглашением уникального номера при упаковке и распаковке документов», — комментирует этот пункт рекомендаций юрист общественной организации «Наблюдатели Петербурга», член ТИК № 8 Виктор Венгеров.



Кроме того, потоки людей на участках на вход и выход должны быть разделены. Граждан просят приходить со своими ручками, комиссиям прописали необходимость обеспечить всех посетителей одноразовыми масками и перчатками. На входе поголовная проверка температуры. Людей с симптомами отправляют в некое отдельное помещение, где они смогут проголосовать и дождаться приезда медиков.

При надомном голосовании члены комиссий не должны входить в квартиру, и вообще, по возможности — организовать его на придомовой территории или у подъезда многоквартирного дома. Эксперты обратили внимание, что рекомендации никак не регулируют хранение бюллетеней, этап передачи протоколов об итогах голосования в территориальные комиссии, ввод данных протоколов в ГАС «Выборы». При проведении выборов этот этап часто воплощается в многочасовое столпотворение членов участковых комиссий, наблюдателей в замкнутом помещении. С другой стороны, установление какой-то очередности, графика сдачи протоколов с целью исключить скопление членов комиссий создают условия для манипуляции данными протоколов.



Кроме того, он полагает, что проведение голосования в условиях эпидемии ставит под сомнение осуществление принципа свободного участия в голосовании.

Пункт 8 статьи 2 Закона РФ о поправке в Конституцию от 14.03.2020: «Участие гражданина Российской Федерации в общероссийском голосовании является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению».



Венгеров считает, что в плане обеспечения безопасности здоровья рекомендации ЦИК нужно приветствовать. «Это существенно более взвешенный и продуманный документ, чем те, которые я видел ранее. На мой взгляд, большинство участковых комиссий смогут выполнить большинство рекомендаций, связанных с организацией места голосования, но в любом случае эти рекомендации потребуют проведения большой работы, как творческой, так и рутинной, районными администрациями — и по закону, и фактически именно они создают условия для проведения голосования», — говорит он. При этом член ТИК подчеркивает, что, по его мнению, открытость, гласность и прозрачность процесса голосования от применения рекомендаций, безусловно, пострадает.



Юрист «Наблюдателей Петербурга» советует дополнить рекомендации несколькими очевидными правилами для избежания «эксцессов на местах»: исключить проведение торговли в местах проведения голосования и вблизи них, проведение концертов, праздников, лотерей, проведение дополнительных голосований по вопросам жизни района.

В другой стороны, членам комиссий и наблюдателям предстоит держаться друг от друга на расстоянии не ближе полутора метров. Это приведет к тому, что визуальный контроль содержимого каждого бюллетеня для голосования при подсчете станет как минимум затруднительным.

Председатель регионального движения «Голос» Наталья Менькова видит сложность в полностью новизне мероприятия: порядок проведения новый для всех участников, проведение полноценного обучения в коротких временных рамках не представляется ей возможным. Слабая методическая подготовка членов комиссий, усложненная рекомендациями Роспотребнадзора, в конечном итоге может выдать самый непредсказуемый итог, считает она. «Председатель комиссии, помимо прописанной обязанности по сохранности документов, одновременно должен организовать процесс во временном помещении. Помещение участка расширяется, но количество членов комиссии остается неизменно. Плюс эти же члены комиссии проводят голосование вне помещения, а также работают на досрочном», — перечисляет «слабые» моменты эксперт.



Основные опасения экспертов касаются возможных последствий для населения: не только непосредственно роста заболеваемости COVID-19, но и угрозы для людей с хроническими болезнями. Опрошенные «Фонтанкой» сошлись во мнениях, что наиболее уязвимая группа — это члены избирательных комиссий и наблюдатели, которые будут непосредственно сталкиваться с потоком людей. «Следовало бы создать условия, при которых полномочия членов комиссий в возрасте старше 60–65 лет, беременных, членов комиссий, имеющих заболевания, несущих угрозу осложнений в случае заболевания COVID-19, могли бы быть приостановлены», — комментирует представитель «Наблюдателей Петербурга». Для исключения случаев необоснованного отстранения членов комиссий от работы он предложил подтверждать наличие или отсутствие ограничений медицинской справкой. Кроме того, политическим партиям должна быть предоставлена упрощенная возможность заменять членов комиссий, назначенных по предложениям этих партий.

«Я считаю, что это просто преступление — организовывать массовое мероприятие в тех условиях, которые сейчас существуют. Да, есть некая стабилизация процесса, и цифры показывают, и никто не говорит, что эпидемия находится стадии затухания. И в новостях нас призывают к соблюдению мер безопасности», — констатирует член Горизбиркома Петербурга Ольга Покровская. Член комиссии, кроме всего прочего, является кандидатом биологических наук и ранее работала на кафедре микробиологии, иммунологии и вирусологии ВМА. «Мы никогда не заставим всех избирателей надеть маски, перчатки и действовать ровно так, как там написано. Соблюдая дистанцию, принеся свою ручку. Даже сейчас, в разгар эпидемии, люди ходили безо всяких масок, перчаток и не соблюдая дистанцию», — добавляет она. Кроме того, член комиссии напомнила, что латентный период для коронавируса составляет до 14 дней, то есть носители вируса пройдут «температурную» проверку на входе. Она подчеркнула, что не стала бы осуждать тех членов комиссий, которые откажутся от участия в этой процедуре.

