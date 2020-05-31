«Всегда есть человеческий фактор». Эксперты оценили жизнеспособность наставлений ЦИК о голосовании по Конституции
Центризбирком подготовил рекомендации для проведения голосования по поправкам в Конституцию. «Фонтанка» попросила экспертов оценить: выполнимы ли они и как повлияют на процесс и итог плебисцита.
Эксперты разошлись во мнениях, смогут ли в Петербурге избирательные комиссии в точности выполнить рекомендации ЦИК, и видят в проведении голосования до окончания пандемии угрозу здоровью населения. Опрошенные редакцией не исключают, что альтернативой могло бы стать электронное голосование — при условии, что общество поверит в достоверность его результатов, а пока что каждый второй россиянин против онлайн-формата волеизъявления.
Рекомендации ЦИК первым официально опубликовало чувашское управление Роспотребнадзора. Интересно, что в настоящее время страница удалена, но она сохранилась в кеше, в том числе там доступна и ссылка для скачивания документа.
Согласно этим рекомендациям, голосование по поправкам может быть растянуто на несколько дней — для избежания массового скопления людей. Избирательные участки ЦИК просит располагать по возможности на открытом воздухе — перед входом в «обычный» участок и с использованием тентов, навесов, террас или армейских палаток. Раз в час членам комиссий предстоит проводить десятиминутное проветривание помещения, а за сохранность бюллетеней, книги списка участников голосования и других документов отвечает председатель.
«При этом не предлагаются гарантии для участников процесса голосования (наблюдателей, членов комиссии), позволяющие убедиться в том, что сохранность документов действительно была обеспечена. Такой гарантией могло бы стать обязательное использование нумерованных сейф-пакетов, с демонстрацией и оглашением уникального номера при упаковке и распаковке документов», — комментирует этот пункт рекомендаций юрист общественной организации «Наблюдатели Петербурга», член ТИК
Кроме того, потоки людей на участках на вход и выход должны быть разделены. Граждан просят приходить со своими ручками, комиссиям прописали необходимость обеспечить всех посетителей одноразовыми масками и перчатками. На входе поголовная проверка температуры. Людей с симптомами отправляют в некое отдельное помещение, где они смогут проголосовать и дождаться приезда медиков.
При надомном голосовании члены комиссий не должны входить в квартиру, и вообще, по возможности — организовать его на придомовой территории или у подъезда многоквартирного дома. Эксперты обратили внимание, что рекомендации никак не регулируют хранение бюллетеней, этап передачи протоколов об итогах голосования в территориальные комиссии, ввод данных протоколов в ГАС «Выборы». При проведении выборов этот этап часто воплощается в многочасовое столпотворение членов участковых комиссий, наблюдателей в замкнутом помещении. С другой стороны, установление какой-то очередности, графика сдачи протоколов с целью исключить скопление членов комиссий создают условия для манипуляции данными протоколов.
Кроме того, он полагает, что проведение голосования в условиях эпидемии ставит под сомнение осуществление принципа свободного участия в голосовании.
Пункт 8 статьи 2 Закона РФ о поправке в Конституцию от 14.03.2020: «Участие гражданина Российской Федерации в общероссийском голосовании является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению».
Венгеров считает, что в плане обеспечения безопасности здоровья рекомендации ЦИК нужно приветствовать. «Это существенно более взвешенный и продуманный документ, чем те, которые я видел ранее. На мой взгляд, большинство участковых комиссий смогут выполнить большинство рекомендаций, связанных с организацией места голосования, но в любом случае эти рекомендации потребуют проведения большой работы, как творческой, так и рутинной, районными администрациями — и по закону, и фактически именно они создают условия для проведения голосования», — говорит он. При этом член ТИК подчеркивает, что, по его мнению, открытость, гласность и прозрачность процесса голосования от применения рекомендаций, безусловно, пострадает.
Юрист «Наблюдателей Петербурга» советует дополнить рекомендации несколькими очевидными правилами для избежания «эксцессов на местах»: исключить проведение торговли в местах проведения голосования и вблизи них, проведение концертов, праздников, лотерей, проведение дополнительных голосований по вопросам жизни района.
В другой стороны, членам комиссий и наблюдателям предстоит держаться друг от друга на расстоянии не ближе полутора метров. Это приведет к тому, что визуальный контроль содержимого каждого бюллетеня для голосования при подсчете станет как минимум затруднительным.
Председатель регионального движения «Голос» Наталья Менькова видит сложность в полностью новизне мероприятия: порядок проведения новый для всех участников, проведение полноценного обучения в коротких временных рамках не представляется ей возможным. Слабая методическая подготовка членов комиссий, усложненная рекомендациями Роспотребнадзора, в конечном итоге может выдать самый непредсказуемый итог, считает она. «Председатель комиссии, помимо прописанной обязанности по сохранности документов, одновременно должен организовать процесс во временном помещении. Помещение участка расширяется, но количество членов комиссии остается неизменно. Плюс эти же члены комиссии проводят голосование вне помещения, а также работают на досрочном», — перечисляет «слабые» моменты эксперт.
Основные опасения экспертов касаются возможных последствий для населения: не только непосредственно роста заболеваемости COVID-19, но и угрозы для людей с хроническими болезнями. Опрошенные «Фонтанкой» сошлись во мнениях, что наиболее уязвимая группа — это члены избирательных комиссий и наблюдатели, которые будут непосредственно сталкиваться с потоком людей. «Следовало бы создать условия, при которых полномочия членов комиссий в возрасте старше 60–65 лет, беременных, членов комиссий, имеющих заболевания, несущих угрозу осложнений в случае заболевания COVID-19, могли бы быть приостановлены», — комментирует представитель «Наблюдателей Петербурга». Для исключения случаев необоснованного отстранения членов комиссий от работы он предложил подтверждать наличие или отсутствие ограничений медицинской справкой. Кроме того, политическим партиям должна быть предоставлена упрощенная возможность заменять членов комиссий, назначенных по предложениям этих партий.
«Я считаю, что это просто преступление — организовывать массовое мероприятие в тех условиях, которые сейчас существуют. Да, есть некая стабилизация процесса, и цифры показывают, и никто не говорит, что эпидемия находится стадии затухания. И в новостях нас призывают к соблюдению мер безопасности», — констатирует член Горизбиркома Петербурга Ольга Покровская. Член комиссии, кроме всего прочего, является кандидатом биологических наук и ранее работала на кафедре микробиологии, иммунологии и вирусологии ВМА. «Мы никогда не заставим всех избирателей надеть маски, перчатки и действовать ровно так, как там написано. Соблюдая дистанцию, принеся свою ручку. Даже сейчас, в разгар эпидемии, люди ходили безо всяких масок, перчаток и не соблюдая дистанцию», — добавляет она. Кроме того, член комиссии напомнила, что латентный период для коронавируса составляет до 14 дней, то есть носители вируса пройдут «температурную» проверку на входе. Она подчеркнула, что не стала бы осуждать тех членов комиссий, которые откажутся от участия в этой процедуре.
Покровская полагает, что единственное, что может порождать надежду, — дата голосования еще не назначена. Напомним, пресс-секретарь президент Дмитрий Песков 31 мая заявил, что Владимир Путин призывает всех не «интуичить», и что глава государства назначит дату, когда посчитает нужным.
«Допустим, маски и перчатки надеть на участках могут, все остальное — из области фантастики и желаний членов Центризбиркома. Не все [рекомендации] исполнимы. На мой взгляд, действительно здравая мысль и выход из ситуации — дистанционное голосование. Только есть одна проблема. Никто не верит в его честность. Мы-то проголосуем, а как вы посчитаете? И как я могу убедиться, что мой голос посчитали правильно?» — отмечает член Горизбиркома Петербурга Дмитрий Краснянский. Он видит решение проблемы в одновременно сборе результатов на трех серверах. Один, допустим в ЦИКе, второй в организации «Голос», третий, например, в ООН. Получается, что три независимых источника могут подсчитать голоса.
Политолог Глеб Павловский, который был первым политтехнологом президента Владимира Путина, полагает, что если бы голосование прошло честно, то оно бы сейчас принесло поражение кремлёвской стороне, поражение Путину. «По меньшей мере, в том, что он бы с трудом набрал даже половину голосов. И то я не уверен. При честном голосовании он мог бы просто проиграть вчистую, — констатирует эксперт. — Потому что население этой весной сильно «депутинизировалось». Поэтому и готовятся. Вообще, всегда, когда голосования проходят не в один день, вы можете быть уверены, что готовятся к полной фальсификации. Впервые, насколько я помню, на постсоветском пространстве это провёл Леонид Кучма. И, кстати, тоже по Конституции! Это было ещё в середине 90-х годов. То голосование было очевидно подставным. Размазали на несколько дней, сделав невозможным наблюдение за процедурой».
Он высказал мнение: если добавить к этому загадочное голосование через Интернет, то речь идёт о лишении этого плебисцита малейших признаков легитимности. Как защитить здоровье граждан? Не надо туда ходить. Всё просто. Само по себе голосование в условиях пандемии означает, что организаторы этого дела решили пожертвовать какое-то количество жизней людей, которые заболеют и умрут из-за этого плебисцита. «В данном случае, я думаю, что эти потери будут неизбежны, но их постараются отнести на предыдущие и последующие заболевания, — считает Павловский. — Конечно, это голосование несовместимо с ситуацией пандемии. То, что его всё время хотят навязать как можно раньше, говорит о том, что люди не в контакте с реальностью. Что же касается полученного опыта, то в нашей практике есть простое правило. То, что удалось один раз, дальше начинают тиражировать. К бабке не ходи! Заметьте, что даже у ВЦИОМ каждый второй против электронного голосования. Это связано с тем, что люди уже проводят простейшую параллель. Их только что мучили электронными пропусками, так называемым социальным мониторингом, а теперь отправят голосовать через Интернет. И ассоциация эта не даёт ожидания чего-то хорошего».
Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», который ещё до известного выступления депутата Терешковой заявлял «Фонтанке», что голосовал за Путина, но «обнуление» не поддержит, предположил, что спешка с голосованием обусловлена тем, что история затянулась, и возникла коллизия: обе палаты Федерального собрания и региональные парламенты проголосовали. И президент даже уже подписал, а голосования не состоялось.
«Я всегда исхожу из презумпции добросовестности. Мне жалко членов избирательных комиссий, которых в условиях пандемии надо загонять в помещения для проведения голосований. То, что могут быть побочные политические эффекты, связанные с облегчением увеличения явки, административной мобилизации, это тоже есть в этой истории. По крайней мере, подобного рода мотив нельзя исключать... Не факт, что это закончится плохо для здоровья участников голосования, — считает Минченко. — Думаю, что при должных мерах безопасности этого можно избежать. Но дата до сих пор не определена. Поэтому пока это только скорее отработка рамочных условий. В том числе вот эта сдвижка по времени и происходит, потому что не хотят рисковать здоровьем людей, прислушиваются к мнению специалистов-медиков».
Ирина Корбат, Николай Нелюбин, «Фонтанка.ру»