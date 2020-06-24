Александр Ткаченко
Генеральный директор Детского хосписа, член Общественной палаты РФ, священник
— На мой взгляд, предлагаемые поправки в Конституцию не «увеличивают вес» НКО в обществе, а, наоборот, фиксируют: профессионализм, значимость и объемы работы некоммерческих организаций уже таковы, что они могут выступать достойным партнером государства в решении социальных вопросов. Именно об этом свидетельствуют поправки. Включение темы НКО, волонтерства в Конституцию накладывает особую ответственность и на сами некоммерческие организации. Мы теперь не имеем права работать хуже, слабее или меньше.