Я не думаю, что можно четко провести грань, где тут сфера ответственности государства, а где — самого человека. У нас долгое время в обществе работала патерналистская модель государства, когда власть играла роль своего рода «родителя» для граждан и брала на себя решение вопросов жизни человека и его проблем, в том числе проблем со здоровьем. В современном обществе от человека ожидается больше самостоятельности в принятии решений о своей жизни, гражданин сам несет ответственность за себя. Но это ни в коем случае не означает, что государство может не отвечать за жизнь и здоровье населения. Россия остается социальным государством. Как нам выстроить систему здравоохранения так, чтобы и человек ответственно относился к своему здоровью, и государство обеспечивало все условия для здоровой жизни и при этом не принимало бы решения за самого гражданина и не нарушало бы его свободы выбора — ответы на эти вопросы нам еще предстоит найти.

