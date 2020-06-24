Что изменится в Конституции и как это повлияет на нас
Объясняют эксперты
Предложенные президентом поправки в Конституцию затрагивают многие вопросы: не только про власть и политику, но и про те сферы жизни, которые касаются каждого — от медицины до воспитания детей. Как изменения в Основной закон отразятся на нашей жизни, если будут приняты, разбираем с экспертами.
Семья и дети
Что в существующем тексте?
Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей.
Что сказано в поправках?
Дети — важнейший приоритет государственной политики. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения (статья 67).
Провозглашаются защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье (статья 71).
Правительство страны проводит политику поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей (статья 114).
Анна Митянина
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге
— Впервые на высоком законодательном уровне дети объявляются приоритетом государственной политики. Хотя забота о детях, особое к ним отношение — это вообще свойство российской ментальности. У нас так принято. Вместе с тем, благополучие ребенка неразрывно связано с благополучием в семье. Поэтому следствием новой нормы, если она будет принята, должен быть целый пакет законодательных инициатив.
Во-первых, надо закрепить меры всесторонней поддержки семьи. Ни для кого не секрет, что в каждом регионе своя социальная политика, обусловленная возможностями того или иного субъекта. Социальные права детей, матерей и отцов должны быть равны вне зависимости от места жительства. Мне кажется, это требуется сейчас обществу.
Далее: профилактика семейного неблагополучия. Сегодня много семей, которые являются условно социально благополучными. А потом вдруг появляется на сайте бесплатных объявлений: «Отдам ребенка в хорошие руки», — об этом недавно писали все СМИ Петербурга. Это говорит, что не все в порядке у нас.
Еще из важного — обеспечение семей с детьми жильем. Также существует необходимость закона «о многодетных семьях». Его проект много лет обсуждается на федеральном уровне, но пока не принят.
Теперь поговорим о детях, которые остались без попечения родителей. У нас в Петербурге таких 1314 человек (именно столько на сегодняшний день в региональном банке данных). Их надо передавать в семьи, потому что именно семья может дать ребенку гармоничное нравственное и физическое развитие. Как бы ни были хорошо организованы наши социальные учреждения, их выпускники, в основном, плохо социализируются. Выходя в большой мир, вчерашние сироты по-прежнему нуждаются в коллективном проживании, безответственно тратят деньги, многие склонны к употреблению наркотиков. Они, как правило, создают неполные семьи, не имея достойного примера перед глазами.
Но не всех сирот сегодня можно забрать из детдома: большая проблема с теми, у кого серьезные проблемы со здоровьем или отклонения в поведении. Приемные родители зачастую не готовы брать ответственность за таких детей, что, увы, иногда приводит к отказам даже от уже усыновленного ребенка. Мне кажется, что важная задача законодательства — учить приемных родителей и сопровождать приемные семьи, чтобы они не оставались один на один со своими трудностями. Это позволит в будущем отказаться от сиротских учреждений. Дома лучше.
Ну а пока государство берет на себя обязанности родителей в отношении сирот — со всеми вытекающими отсюда последствиями. А именно создает условия для нормальной жизни и полноценного развития маленького человека.
… Еще мне кажется важным, что впервые у нас закрепляется понятие семьи как союза мужчины и женщины. Это необходимо, потому что, согласно российскому представлению, в союзе не может быть «родитель 1» и «родитель 2». У нас мама и папа.
Резюмируя: в современном мире преимущество получит та страна, в которой лучше человеческий капитал. И это не только интеллект, знания, но и духовность. Сегодня в мире глобально идет битва не только за умы, но и за души людей — в первую очередь, детей и молодежи. Поэтому поправки мне кажутся очень разумными. Пусть звучат они пафосно. Но говорю как юрист с огромной практикой: Конституция — документ прямого действия. Если в ней прописано, что семья — приоритет, то государство должно обеспечить и медицину, и социальное сопровождение, и образование, и нравственное воспитание — словом, все, что нужно для гармоничного развития ребенка.
Медицина
Что в существующем тексте?
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медпомощь в государственных и муниципальных учреждениях оказывается бесплатно. В РФ финансируются программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
Что сказано в поправках?
Конституция декларирует доступную и качественную медпомощь, провозглашает сохранение и укрепление общественного здоровья. Гарантирует создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. Также документ говорит о соцзащите, включая социальное обеспечение (статья 72).
Александр Ткаченко
Генеральный директор Детского хосписа, член Общественной палаты РФ, священник
— Поправки обозначают приоритеты социальной политики нашего государства. По сути, это четкий и однозначный ответ для всех, «что такое хорошо и что такое плохо». То есть, в любом регионе, городе и селе чиновник должен будет именно этими приоритетами руководствоваться при принятии решений, в том числе распределяя бюджет или задумываясь о разработке той или иной программы.
Поправки в Конституцию, разумеется, не сделают автоматически доступной и качественной паллиативную медицинскую помощь. Для того, чтобы помощь для детей с тяжелыми заболеваниями стала доступной во всех регионах страны, нужна, в первую очередь, инфраструктура: то есть должны быть построены хосписы, открыты учреждения, подготовлены специалисты для этой работы. Во-вторых, необходимо, чтобы в каждом регионе был выделен определенный бюджет для развития и оказания паллиативной медицинской помощи. Это не вопрос одного-двух дней и не вопрос одного законодательного изменения, даже в Конституции. Это долгосрочные задачи, ускорить решение которых помогают поправки.
Очень важно, что предлагаемые поправки, закрепляющие право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи независимо от места проживания, помогут тем, кто задумывается о создании детского хосписа или строит систему паллиативной помощи в своем регионе, и объяснят, почему это направление должно быть приоритетным.
Для меня как для руководителя детского хосписа очевидно, что жизнь и здоровье — главные ценности. И от того, насколько мы все будем это понимать, зависит состояние всего нашего общества. Я надеюсь, что пандемия нас чему-то научила, и даже со снятием ограничений мы сохраним внимание к здоровью — своему и окружающих.
Ответственное отношение граждан к своему здоровью — звучит довольно длинно, но на практике это означает то, что каждый человек с детства должен знать: нужно мыть руки, учитывать простые правила гигиены, думать о своем здоровье и здоровье близких. Формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью — элемент общей культуры человека, и воспитывать его лучше всего с детства.
Я не думаю, что можно четко провести грань, где тут сфера ответственности государства, а где — самого человека. У нас долгое время в обществе работала патерналистская модель государства, когда власть играла роль своего рода «родителя» для граждан и брала на себя решение вопросов жизни человека и его проблем, в том числе проблем со здоровьем. В современном обществе от человека ожидается больше самостоятельности в принятии решений о своей жизни, гражданин сам несет ответственность за себя. Но это ни в коем случае не означает, что государство может не отвечать за жизнь и здоровье населения. Россия остается социальным государством. Как нам выстроить систему здравоохранения так, чтобы и человек ответственно относился к своему здоровью, и государство обеспечивало все условия для здоровой жизни и при этом не принимало бы решения за самого гражданина и не нарушало бы его свободы выбора — ответы на эти вопросы нам еще предстоит найти.
Волонтерство и добровольчество
Что в существующем тексте?
Волонтерство не упоминается.
Что сказано в поправках?
Российское правительство оказывает поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности (статья 114).
Маргарита Урманчеева
Президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»
— Всякие шаги, которые вносят изменения в основополагающие законы (а тут, тем более, Конституция), всегда дают надежду на то, что будет лучше. Что какие-то важные вещи будут подтверждены, утверждены и станут основой для того, чтобы работать, планировать будущее и т.д. В этом смысле для меня важно было услышать в поправках то, что будет оказана поддержка некоммерческому сектору и добровольчеству.
Это совершенно новые вещи, которых не было в Конституции, только в различных нормативно-правовых актах. Значит, можно надеяться, что поддержка волонтеров станет приоритетом в политике государства, не будет задвинута в какой-то дальний пыльный угол. По крайней мере, у нас будут аргументы, чтобы обращаться к новым статьям. Поэтому я думаю, что поправки будут позитивно влиять на развитие сектора.
Российское общество разное. Всегда будут люди, которые волонтерство не поддерживают, особенно сейчас, когда люди устали. Но все равно милосердие, добровольчество никуда не уходят. Я недавно встречалась с людьми, готовыми уже в очень преклонном возрасте отдавать свои знания, свое сердце, свой опыт другим — так называемые серебряные волонтеры. Каждому из них надо поклониться в пояс! Таких людей же раньше не было: бабушки сидели, носки вязали на лавке — и все. А сейчас они готовы волонтерить и с удовольствием это делают. А молодежь! Посмотрите, сколько добровольцев помогало другим в период эпидемии.
На сайте министерства экономического развития опубликован перечень добровольческих организаций: их 24 тысячи! Это огромная армия людей, которые чем только ни занимаются — от помощи китам до помощи деткам с ограниченными возможностями. Их деятельность должна иметь хорошую законодательную почву, чтобы достигнутое сегодня никуда не исчезло завтра.
Каким должен быть дальнейший законодательный шаг? Думаю, что нужно усиливать документы, которые поддерживают человеческое достоинство и равенство всех людей — здесь я имею в виду уже не волонтеров, а тех, кому они помогают: людей с инвалидностью. Включение их в нашу жизнь на равных, увы, не идет так, как хотелось бы. В частности, самый близкий для меня вопрос — проживание в психоневрологических интернатах. Сейчас об этом очень много говорят. Система меняется, но медленно и со скрипом. Если бы эти вопросы стали государственной политикой, то жизнь этих людей изменилась бы гораздо быстрее.
Некоммерческие организации
Что в существующем тексте?
Общественные объединения равны перед законом.
Что сказано в поправках?
Правительство поддерживает институты гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики (статья 114).
Александр Ткаченко
Генеральный директор Детского хосписа, член Общественной палаты РФ, священник
— На мой взгляд, предлагаемые поправки в Конституцию не «увеличивают вес» НКО в обществе, а, наоборот, фиксируют: профессионализм, значимость и объемы работы некоммерческих организаций уже таковы, что они могут выступать достойным партнером государства в решении социальных вопросов. Именно об этом свидетельствуют поправки. Включение темы НКО, волонтерства в Конституцию накладывает особую ответственность и на сами некоммерческие организации. Мы теперь не имеем права работать хуже, слабее или меньше.
Уже сейчас уровень государственных решений по поддержке общественного сектора очень высок. Это и огромные ресурсы Фонда президентских грантов, выделяемые по итогам конкурса проектов, и программа поддержки НКО во время пандемии, и поддержка законодательных инициатив, предложенных общественниками… Я надеюсь, в будущем такая всесторонняя поддержка со стороны государства сохранится, и некоммерческие организации смогут и дальше помогать нуждающимся.
Отношение к животным
Что в существующем тексте?
Животные не упоминаются.
Что сказано в поправках?
Документ призывает к формированию в обществе ответственного отношения к животным (статья 114).
Лидия Бекина
Директор приюта для бездомных животных «Ржевка»
— То, что в нашем основном законе впервые появляется слово «животные», — это прогресс. Раньше о питомцах вообще ничего не было сказано. Насколько я знаю, по нашим законам собака — вещь. Она как старый стол или диван: ее можно выбросить, если надоест. Так что прорывом поправку не назовешь, но, может быть, с нее начнется принятие нормального закона и формирования другого, более ответственного, отношения к четвероногим в нашем обществе.
Следующий шаг — норма об обязательной стерилизации бродячих животных. Подсчитано, что от одной бездомной собаки на свет может появиться еще 500! Сейчас на выделяемые городом средства только одна клиника бесплатно стерилизует бездомных собак и выпускает их обратно, но это капля в море. У нас хорошие приюты, однако на всех брошенных животных их никогда не хватит: нужно предотвращать сам процесс неконтролируемого воспроизведения потомства.
Кроме того, нужно вводить ответственность за жестокое обращение с животными. Сейчас закон работает только для очевидного издевательства или убийства четвероногих. На Западе жестоким обращением считается, если вы выбросили собаку или кота. Заплатите крупный штраф и за то, что ваш питомец убежал. Полиция найдет беглеца по чипу и призовет вас к ответственности. А в России вам и в голову не придет просить помощи правоохранительных органов в поиске животного.
… Один раз к нам в приют на такси приехала… собака. Кто-то нашел ее на улице, посадил в зоотакси, заплатил и отправил на Ржевку. Представляете картину? Большой серьезный пес приехал к нам на машине. Чтобы такого не было, надо, наверное, начинать с воспитания детей — взрослых уже поздно воспитывать. Сейчас карантин, а до этого часто дети из школ приезжали. Но они приезжали как в зоопарк! Я стала с учителями разговаривать: «Вы посадите их сначала, пусть они посмотрят «Белый Бим Черное ухо», а потом уже к нам приезжают». Дети должны понимать, что это живое существо, оно рядом, оно любит. Никто не будет вас так любить, как ваша собака.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. «Фонтанка» собрала полный список изменений в Основной закон. Как безопасно выразить свою позицию на участке, читайте здесь.
Материал публикуется в партнерстве с Общественной палатой Санкт-Петербурга.

Автор: Анатолий Коваленко
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены героями материала
Иллюстрации: freepik.com
Дизайн / верстка: Алексей Рожнов

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