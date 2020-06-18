Найти все отличия. «Фонтанка» публикует полный текст поправок статей Конституции с возможностью сравнить с действующими
С 25 июня в России начинается голосование по поправкам в Конституцию. В нее предлагается добавить пять новых статей, и в 39 — внести изменения. Действующий глава государства может получить возможность избраться еще на два срока, брак предлагается назвать союзом мужчины и женщины, появятся «пожизненные сенаторы»...
«Фонтанка» публикует тексты статей Основного закона страны, в которые вносятся изменения - в удобном для читателей формате.
С помощью передвижения «шторки» можно сравнить действующую и предлагаемую к голосованию редакции.