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18.06.2020 06:00
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Найти все отличия. «Фонтанка» публикует полный текст поправок статей Конституции с возможностью сравнить с действующими

С 25 июня в России начинается голосование по поправкам в Конституцию. В нее предлагается добавить пять новых статей, и в 39 — внести изменения. Действующий глава государства может получить возможность избраться еще на два срока, брак предлагается назвать союзом мужчины и женщины, появятся «пожизненные сенаторы»...

«Фонтанка» публикует тексты статей Основного закона страны, в которые вносятся изменения - в удобном для читателей формате.

Фото: Андрей Ткачев/ТАСС

С помощью передвижения «шторки» можно сравнить действующую и предлагаемую к голосованию редакции.

Фото: Андрей Ткачев/ТАСС

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Комментарии (3)

kagemusha
Уважение человека труда... Дальше можно не углубляться в подробности. Филькина грамота как она есть.
dragvs
Категорически против запрета чиновникам иметь гражданство иностранного государства. Вообще похоже все это будет большим шагом назад в развитии страны. Известные силы хотят, чтобы страна деградировала.
Вячеслав Рогожин
Конституцию обнуляют те, кто повышал пенсионный возраст
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