С поправкой на здоровье. Как безопасно высказать свою позицию на голосовании по Конституции

Ежедневно перед и после голосования на участках будут проводить тщательную влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Особенно тщательно в дни голосования будут обеззараживать дверные ручки, выключатели, поручни, перила, кабинки для голосования и все контактные поверхности — столы и стулья, авторучки, оргтехнику, стенды, стационарные и переносные ящики для голосования, комплексы обработки бюллетеней. Общую уборку с дезинфекцией и проветриванием должны проводить не реже одного раза в час, для этого комиссия будет делать перерывы длительностью не менее 10 минут. Всем в помещении сообщат о технологическом перерыве не позднее, чем за 10 минут. Если народа на участке слишком много, санитарную обработку начнут после того, как все проголосуют.



На входе вам предстоит обработать руки антисептиком, также вы получите одноразовую маску, перчатки и ручку. При необходимости обработать руки еще раз можно будет и перед кабиной для голосования, а на выходе все использованные средства индивидуальной защиты нужно выбросить в контейнер для утилизации.

