С поправкой на здоровье. Как безопасно высказать свою позицию на голосовании по Конституции
С 25 июня по 1 июля гражданам России предстоит выразить свое мнение по поправкам в Конституцию. Голосование пройдет в условиях санитарных ограничений, поэтому Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации безопасности избирателей. «Фонтанка» разобралась, как обеспечат безопасность граждан во время голосования.
Избирательный участок — это общественное место. Как там держать дистанцию?
С точки зрения сохранения здоровья наиболее приемлемый способ — это онлайн-голосование, но в Петербурге эта опция недоступна. Однако в помещениях не придется пересекаться со множеством людей: потоки избирателей разделят. Вход и выход на участок будут в разных местах здания, чтобы уже проголосовавшие и новоприбывшие не пересекались. Куда идти — покажет специальная разметка, она же поможет соблюдать необходимую дистанцию между посетителями в очереди: не менее 1,5-2 метров. Это же расстояние в обязательном порядке должно быть между столами представителей избиркомов, между кабинами для голосования, между кабинами и урной, между членами комиссии и избирателями. Голосование также может быть организовано на площадках на открытом воздухе, если обычные помещения не соответствуют санитарным нормам, но в этом случае должна быть организована и защита от непогоды.
Как удастся избежать больших скоплений людей?
Голосование разнесли на неделю. Потоки избирателей разграничат и во времени — для этого сотрудникам избирательных комиссий рекомендовано приглашать людей на голосование по группам в определенный день и время. Это могут быть соседи по парадной или дачному участку, коллеги по работе или учебе, другие граждане, так или иначе имеющие плотные социальные контакты вне семьи. Если по какой-то причине не получится проголосовать в назначенное время на участке, вы можете подать заявление о голосовании вне помещения — на дому.
А как же контакт при передаче паспорта?
Паспорт или другой удостоверяющий личность документ не передается в руки члену участковой комиссии: его показывают в развернутом виде, самостоятельно открывая нужные страницы с именем, фото, пропиской. В кабинке для голосования стоит находиться не более 15 минут. Входной шторки у нее не будет, но для соблюдения тайны голосования ее развернут.
Как будут обрабатывать помещения участков и предметы, к которым я там буду прикасаться?
Ежедневно перед и после голосования на участках будут проводить тщательную влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Особенно тщательно в дни голосования будут обеззараживать дверные ручки, выключатели, поручни, перила, кабинки для голосования и все контактные поверхности — столы и стулья, авторучки, оргтехнику, стенды, стационарные и переносные ящики для голосования, комплексы обработки бюллетеней. Общую уборку с дезинфекцией и проветриванием должны проводить не реже одного раза в час, для этого комиссия будет делать перерывы длительностью не менее 10 минут. Всем в помещении сообщат о технологическом перерыве не позднее, чем за 10 минут. Если народа на участке слишком много, санитарную обработку начнут после того, как все проголосуют.
На входе вам предстоит обработать руки антисептиком, также вы получите одноразовую маску, перчатки и ручку. При необходимости обработать руки еще раз можно будет и перед кабиной для голосования, а на выходе все использованные средства индивидуальной защиты нужно выбросить в контейнер для утилизации.
Как голосовать людям на самоизоляции и членам их семей?
Можно подать заявление для включения в реестр для голосования на дому. Избиркомы заранее сформируют список избирателей, которые лечатся дома или сидят на карантине
У членов комиссии для надомного голосования будет отдельный маршрут и дополнительные средства индивидуальной защиты (защитные комбинезоны или одноразовые халаты, защитные очки, респираторы или дополнительное количество масок, латексные перчатки и бахилы). Сотрудники, контактирующие с изолированными гражданами, не будут пересекаться с остальными участниками избирательного процесса.
Выездное голосование для этой категории избирателей проходит исключительно вне жилого помещения бесконтактным способом, заходить в квартиру или даже в дом никто не будет. Заполнить бюллетень и опустить его в переносную урну можно, например, на лестничной площадке или во дворе.
Если я не болен и не на карантине, но хочу проголосовать из дома — как мне быть?
Надомное голосование проводят по предварительной заявке: члены комиссии с переносными урнами выезжают к участникам по списку с предварительно заполненным заявлением о голосовании (расписке о получении бюллетеня). Наблюдатели могут по желанию их сопровождать. Это голосование тоже рекомендуют проводить вне квартиры — в парадной, на лестнице или придомовой территории. У выездной группы будет все необходимое для удобства — раскладной стол, подставка под компьютер и так далее. Все сотрудники избиркома прибудут в масках и перчатках, с антисептиком для обработки рук и поверхностей переносных ящиков, столов, авторучек. Вписывать свои данные избиратель будет самостоятельно. Голосующему дадут возможность вымыть руки или обработать их антисептиком, предоставят маску и перчатки. Весь процесс голосования не должен длиться дольше 15 минут, при этом дистанцию между людьми постараются сохранить — она должна быть не менее двух метров.
Автомобиль, на котором члены комиссии будут объезжать голосующих на дому, ежедневно ждет влажная уборка и дезинфекция всех предметов в салоне после каждого визита.
Что будет, если на участок придет человек с повышенной температурой? Если кому-то станет плохо?
На входе организуют температурный контроль бесконтактными термометрами. Если у кого-то вдруг выявят температуру или другие симптомы или же кто-то почувствует себя плохо, такого человека проводят в специально оборудованное помещение, где он сможет получить медицинскую помощь и проголосовать.
Если я представитель СМИ или наблюдатель — как обеспечат мою безопасность?
Как и всем посетителям участка, сотрудникам СМИ и наблюдателям перед входом предстоит обработать руки и носить маски и перчатки. Места для наблюдателей и журналистов также расположат на расстоянии не менее полутора-двух метров от входа и выхода, друг от друга, от столов членов комиссии, кабинок и урн. Важно, что полный обзор при этом должны сохранить.
Избиратели проведут на участке несколько минут, а члены комиссии там целый день — как защитят их?
Членов комиссий и всех, кто будет работать на участке, обеспечат масками и перчатками, антисептиками и, при необходимости, специальными средствами защиты — щитками, бахилами, защитными костюмами, а для обеспечения голосования на дому предоставят автомобили.
Кроме того, ЦИК обещает предварительное тотальное тестирование на коронавирус всех членов избирательных комиссий.
Горизбиром уже продемонстрировал, как будут выглядеть участки для голосования 1 июля.