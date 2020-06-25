Плебисцит на коленке. В Петербурге голосование по Конституции проходит у парадных и в автомобиле с коробками вместо урн

Первый день голосования по поправкам в Конституцию в Петербурге показал: если граждане не хотят идти к урне, урна придёт к ним. Процесс волеизъявления, как и многое в период пандемии, стал с доставкой. Поставить необходимую галочку петербуржцы могли, не выходя из собственного двора.

УИК 1160



автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Придомовое голосование на УИК 1160 на проспекте Ветеранов корреспондент «Фонтанки» застал в 10 утра. Члены избирательной комиссии облачились в защитные костюмы и встречали местную публику на лавочке у подъезда. «Я не ожидала, что так много народу будет», — комментировала одна из членов УИК.



У 3-го корпуса 24-го дома на улице Седова можно было также проголосовать на улице. Бюллетени принимал одинокий пенсионер в маске. В Кронштадте выставили палатки с гордым названием «Помещение для голосования». Но дальше всех смекалка завела жителей Шушар. Избирательным участком в посёлке стала старенькая «Ауди». Её поставили на углу Вишерской и Первомайской улиц по соседству с помойкой.

Пластиковых контейнеров для выездного голосования на всех не хватило, на многих УИКах использовались коробки с прорезями.

Седова, 24, корп. 3



автор фото читатель «Фонтанки»

«Автомобильный» участок на углу Вишерской и Первомайской улиц в Шушарах. Палатка УИКа 1957 в Пушкине



Автор фото Александр Маханьков УИК 1160



Автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сегодня сообщила о поступивших жалобах на выездное голосование. Она объяснила, что голосование вне помещения «четко прописанная процедура, а не самодеятельность». «Никаких голосований на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет. И все голосование вне помещения проходит в присутствии наблюдателей», — отметила Памфилова.

Сегодня стартовало очное и заочное голосование по поправкам в Конституцию, читайте подробнее об этом в текстовой трансляции «Фонтанки». Главный день проведения национального плебисцита, который будет выходным, назначен на 1 июля.