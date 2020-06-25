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25.06.2020 17:45
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Плебисцит на коленке. В Петербурге голосование по Конституции проходит у парадных и в автомобиле с коробками вместо урн

Первый день голосования по поправкам в Конституцию в Петербурге показал: если граждане не хотят идти к урне, урна придёт к ним. Процесс волеизъявления, как и многое в период пандемии, стал с доставкой. Поставить необходимую галочку петербуржцы могли, не выходя из собственного двора.

УИК 1160<br><br>автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
УИК 1160

автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Придомовое голосование на УИК 1160 на проспекте Ветеранов корреспондент «Фонтанки» застал в 10 утра. Члены избирательной комиссии облачились в защитные костюмы и встречали местную публику на лавочке у подъезда. «Я не ожидала, что так много народу будет», — комментировала одна из членов УИК.

У 3-го корпуса 24-го дома на улице Седова можно было также проголосовать на улице. Бюллетени принимал одинокий пенсионер в маске. В Кронштадте выставили палатки с гордым названием «Помещение для голосования». Но дальше всех смекалка завела жителей Шушар. Избирательным участком в посёлке стала старенькая «Ауди». Её поставили на углу Вишерской и Первомайской улиц по соседству с помойкой.

Пластиковых контейнеров для выездного голосования на всех не хватило, на многих УИКах использовались коробки с прорезями.

Седова, 24, корп. 3<br><br>автор фото читатель «Фонтанки»<br>
Седова, 24, корп. 3

автор фото читатель «Фонтанки»
«Автомобильный» участок на углу Вишерской и Первомайской улиц в Шушарах.
«Автомобильный» участок на углу Вишерской и Первомайской улиц в Шушарах.
Палатка УИКа 1957 в Пушкине<br><br>Автор фото&nbsp;Александр Маханьков
Палатка УИКа 1957 в Пушкине

Автор фото Александр Маханьков
УИК 1160<br><br>Автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»<br>
УИК 1160

Автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сегодня сообщила о поступивших жалобах на выездное голосование. Она объяснила, что голосование вне помещения «четко прописанная процедура, а не самодеятельность». «Никаких голосований на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет. И все голосование вне помещения проходит в присутствии наблюдателей», — отметила Памфилова.

Сегодня стартовало очное и заочное голосование по поправкам в Конституцию, читайте подробнее об этом в текстовой трансляции «Фонтанки». Главный день проведения национального плебисцита, который будет выходным, назначен на 1 июля.

УИК 1160<br><br>автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
УИК 1160

автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Oleg_I
Думаю, с помощью таких участков Питеру по силам взять 100% барьер явки.
LGlo
Красное Село.
Утром и у нашего дома дежурили тетеньки с "урной". Окучивали пожилых, мол, вам же тяжело в участок идти. Если что, школа, где расположены комиссии по трем участкам, находится прямо за нашим домом.
iphonedimona
Дык, напёрсточники примерно так и крутят...
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