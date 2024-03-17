«Просим относиться с пониманием». Как шел главный день президентских выборов

Масленица, очереди и человек-вертолет в красной куртке. «Фонтанка» следит за главным днем голосования на выборах президента в Петербурге.



То, что третий день голосования отличается от предыдущих, стало понятно сразу — по количеству полиции у дверей, по мерам безопасности. Чтобы попасть на участок № 1619 на Введенской, нужно было сначала открыть рюкзак на улице у входа и показать его содержимое полицейским. Потом нажать кнопку звонка, дверь открывал сидящий в холле школы охранник. У лестницы — ещё один этап досмотра: открыть паспорт, распахнуть куртку, снова показать рюкзак. «Колющие-режущие есть? Лекарственные средства: зелёнка, йод?» — спрашивал полицейский (в школе № 32 на Васильевском острове в таком же ключе попросили оставить на входе капли для глаз — даром, что бесцветные). Процедура проходила довольно быстро и максимально вежливо.



По итогам двух дней явка в Петербурге составляла 54,52%, к 12 часам 17 марта выросла до 58,90%. Но полудня ждали не только для того, чтобы подбить промежуточные итоги. Этого не скрывала даже московская прокуратура, которая перед выборами отреагировала на призывы демонстративно прийти на участки ровно в 12 часов в третий день голосования. «Обращаем внимание, что ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти города не согласованы, в связи с чем организация и участие в данных массовых мероприятиях являются наказуемыми по действующему законодательству Российской Федерации», — сообщало ведомство.



Одновременно горожан на участки — правда, без указания времени — звали всеми доступными средствами. Агитировали даже домофоны.



«Фонтанка.ру»

Ближе к полудню желающих проголосовать на Введенской отчетливо становилось больше. Маленький холл участка быстро заполнялся, на досмотре стоял всего один полицейский, он продолжал скрупулезно выполнять свою работу, но люди вынуждены были ждать. Тогда в холл решили запускать по пять человек.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Строгий досмотр на этом участке не миновал даже родителей с детьми. Папа с ребёнком в огромном рюкзаке тоже распахивал куртку и отвечал на сопутствующие вопросы (оставлять его на входе не пришлось). Петербуржцы приходили семьями, было и несколько пенсионеров с тросточками, и молодых в спортивках и кепках. К 12:20 плотный поток иссяк.





Возле гимназии на Энгельса, 115 , к. 2 около 11:50 количество подходящих стало увеличиваться. К полудню собралась небольшая очередь, внутрь запускали по 5–6 человек. Досмотр быстрый, вежливый и довольно поверхностный, но все жидкости опять же просили оставить при входе. Корреспондента «Фонтанки» перепоручили некому «сотруднику безопасности», который увел его на второй этаж для общения. По сути, его не получилось, походя упомянули какие-то американские СМИ, после чего корреспондент вернулся к своей работе.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В школе № 110 на Сиреневом бульваре, 8 , к. 2 располагается один из самых «протестных» участков по итогам выборов прошлых лет. Однако там очередей на вход не было, хотя с наступлением полудня общий поток людей (на этот и еще два участка) заметно увеличился.

«Фонтанка.ру»

Об очереди на избирательные участки перед входом в школу № 482 сообщили читатели «Фонтанки», они же прислали и фото. Корреспондент «Фонтанки» прибыл туда к 12:30 — очередь на входе всё еще сохранялась. Внутрь пускали порционно.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Миновав вход, избиратель попадал в любую из двух очередей к рамкам металлодетекторов. У полиции на столе скопились бутылки воды, термосы и стаканчики с кофе. Закрытую бутылку воды, купленную на другом участке, у корреспондента тоже изъяли со словами: вдруг вы кого-то обольете.



Еще до прохождения рамки неизвестная женщина, заявившая, что она «представитель учреждения», стала спрашивать, что здесь делает сотрудник СМИ. После короткой беседы отправилась звонить в некую «пресс-службу». Она же на замечание корреспондента, что он стоит в очереди, несколько раз повторила — «это не очередь».

Иначе сложился рабочий день у корреспондента Федора Данилова, который приехал c аккредитацией на участок № 222 на Невском проспекте. Довольно быстро к нему подошли полицейские, попросили документы, после чего начался период длительного стояния и перезвонов. Поэтому полуденная очередь на участок образовалась прямо на глазах у журналиста и его спутников, а потом и вовсе доползла до них. Вскоре выяснилось, что всё из-за заявления главы УИК Демида Кириллова о том, что молодой человек якобы размахивал руками, нецензурно выражался, приставал к окружающим и вообще срывал избирательный процесс.



«Фонтанка.ру»

Это настолько не соответствует темпераменту и редакционному заданию Федора, что его коллеги связались с Кирилловым, чтобы уточнить, уверен ли он в своих утверждениях. Тот подтвердил, что видел всё собственными глазами. «Он нецензурно выражался и махал руками, — живописал глава УИК увиденное. — Просто в разные стороны… Сотрудники полиции просто так никого не задерживают. У них должны быть для этого какие-то основания. Чтобы показать пальцем на человека и его задержали, у нас такого не происходит. Иначе каждый человек на каждого бы брал и требовал…»





Корреспондента отвезли в 78-е отделение полиции, откуда вскоре отпустили без составления протокола. Как в фильме «Профессионал», Данилов продолжил выполнять задание редакции и вернулся на уже ставший ему родным участок. Там Кириллов уже в личной с ним беседе подтвердил, что писал заявление на человека в красной куртке.



«Фонтанка.ру»



В заявлении говорится, что безобразничал он в период с 11:30 до 11:40. На видеозаписи заметно, что в 11:30 Федор (в красной куртке и рыжей шапке), как любой нормальный человек, спокойно проходит к избирательному участку. Соответственно, варианта два: либо корреспондент укрылся от камер и устроил перформанс с размахиванием руками чуть позже, либо Кириллов обладает способностью видеть то, чего не видят другие. Либо самая изящна конфигурация: Демид Кириллов жаловался на одну красную куртку, а задержали в итоге другую. «Третий день работы, комиссии устали, может быть, было недопонимание. Просим относиться с пониманием, членам УИК тяжело, — комментировали потом в петербургской избирательной комиссии.





Там же, недалеко, очевидцы засняли эпичную погоню за человеком в маске, которого полиция скрутила у арки Главного штаба. По данным «Фонтанки», он ходил вдоль очереди на участок, что по адресу Невский, 14 , обращаясь к тем, кто в ней стоял. На просьбу предъявить документы оттолкнул полицейского и рванул прочь.



«Фонтанка.ру»

Читатели тоже присылали видео и фото очередей в различных районах города. С инспекций на свой участок пришел известный блогер Дмитрий Пучков: очередь подтвердил, сборище не увидел.



читатели «Фонтанки»

Корреспонденты «Фонтанки», заходя на некоторые другие участки, тоже не наблюдали никаких аномалий по количеству избирателей, например, на Наличной. В школе на Адмирала Коновалова сразу пять участков, поэтому можно было предположить, что идущих голосовать могло быть больше, чем на других, менее «населённых» адресах. Однако количество людей было небольшим, очередей не было. Впрочем, для воскресенья во дворе школы всё же было небольшое столпотворение, но не по поводу выборов, а в связи с муниципальным масленичным концертом. И большая часть пришедших — явно далека от электорального возраста.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Один из участков в 547-й школе в прошлые кампании показывал высокую протестную активность, в этот раз ко времени «Ч» был полупустым, его и соседние на непродолжительное время в районе полудня накрыло небольшой волной голосующих, но это всё равно не выглядело как ажиотаж, просто минут на 15 у членов УИК и полицейских стало чуть больше работы по навигации людей в школьных лабиринтах. Один мужчина негодовал, что не смог прямо зайти на свой участок, даже звонил и жаловался, судя по всему, в горизбирком на чехарду и закрытые ворота. Отрываясь коротко от звонка, он наотрез отказывался от помощи полицейского, который был готов проводить на его участок. В итоге, не переставая негодовать в адрес абонента, что из-за запертых ворот ему придется голосовать «не за того, за кого собирался», ушел. Возможно, всё же голосовать.

