«Просим относиться с пониманием». Как шел главный день президентских выборов

Масленица, очереди и человек-вертолет в красной куртке. «Фонтанка» следит за главным днем голосования на выборах президента в Петербурге.
То, что третий день голосования отличается от предыдущих, стало понятно сразу — по количеству полиции у дверей, по мерам безопасности. Чтобы попасть на участок
По итогам двух дней явка в Петербурге составляла 54,52%, к 12 часам 17 марта выросла до 58,90%. Но полудня ждали не только для того, чтобы подбить промежуточные итоги. Этого не скрывала даже московская прокуратура, которая перед выборами отреагировала на призывы демонстративно прийти на участки ровно в 12 часов в третий день голосования. «Обращаем внимание, что ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти города не согласованы, в связи с чем организация и участие в данных массовых мероприятиях являются наказуемыми по действующему законодательству Российской Федерации», — сообщало ведомство.
Одновременно горожан на участки — правда, без указания времени — звали всеми доступными средствами. Агитировали даже домофоны.
«Фонтанка.ру»
Ближе к полудню желающих проголосовать на Введенской отчетливо становилось больше. Маленький холл участка быстро заполнялся, на досмотре стоял всего один полицейский, он продолжал скрупулезно выполнять свою работу, но люди вынуждены были ждать. Тогда в холл решили запускать по пять человек.
Строгий досмотр на этом участке не миновал даже родителей с детьми. Папа с ребёнком в огромном рюкзаке тоже распахивал куртку и отвечал на сопутствующие вопросы (оставлять его на входе не пришлось). Петербуржцы приходили семьями, было и несколько пенсионеров с тросточками, и молодых в спортивках и кепках. К 12:20 плотный поток иссяк.
Возле гимназии на
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
В школе
«Фонтанка.ру»
Об очереди на избирательные участки перед входом в школу
Миновав вход, избиратель попадал в любую из двух очередей к рамкам металлодетекторов. У полиции на столе скопились бутылки воды, термосы и стаканчики с кофе. Закрытую бутылку воды, купленную на другом участке, у корреспондента тоже изъяли со словами: вдруг вы кого-то обольете.
Еще до прохождения рамки неизвестная женщина, заявившая, что она «представитель учреждения», стала спрашивать, что здесь делает сотрудник СМИ. После короткой беседы отправилась звонить в некую «пресс-службу». Она же на замечание корреспондента, что он стоит в очереди, несколько раз повторила — «это не очередь».
Иначе сложился рабочий день у корреспондента Федора Данилова, который приехал c аккредитацией на участок
«Фонтанка.ру»
Это настолько не соответствует темпераменту и редакционному заданию Федора, что его коллеги связались с Кирилловым, чтобы уточнить, уверен ли он в своих утверждениях. Тот подтвердил, что видел всё собственными глазами. «Он нецензурно выражался и махал руками, — живописал глава УИК увиденное. — Просто в разные стороны… Сотрудники полиции просто так никого не задерживают. У них должны быть для этого какие-то основания. Чтобы показать пальцем на человека и его задержали, у нас такого не происходит. Иначе каждый человек на каждого бы брал и требовал…»
Корреспондента отвезли в
«Фонтанка.ру»
В заявлении говорится, что безобразничал он в период с 11:30 до 11:40. На видеозаписи заметно, что в 11:30 Федор (в красной куртке и рыжей шапке), как любой нормальный человек, спокойно проходит к избирательному участку. Соответственно, варианта два: либо корреспондент укрылся от камер и устроил перформанс с размахиванием руками чуть позже, либо Кириллов обладает способностью видеть то, чего не видят другие. Либо самая изящна конфигурация: Демид Кириллов жаловался на одну красную куртку, а задержали в итоге другую. «Третий день работы, комиссии устали, может быть, было недопонимание. Просим относиться с пониманием, членам УИК тяжело, — комментировали потом в петербургской избирательной комиссии.
Там же, недалеко, очевидцы засняли эпичную погоню за человеком в маске, которого полиция скрутила у арки Главного штаба. По данным «Фонтанки», он ходил вдоль очереди на участок, что по адресу
«Фонтанка.ру»
Читатели тоже присылали видео и фото очередей в различных районах города. С инспекций на свой участок пришел известный блогер Дмитрий Пучков: очередь подтвердил, сборище не увидел.
читатели «Фонтанки»
Корреспонденты «Фонтанки», заходя на некоторые другие участки, тоже не наблюдали никаких аномалий по количеству избирателей, например, на Наличной. В школе на Адмирала Коновалова сразу пять участков, поэтому можно было предположить, что идущих голосовать могло быть больше, чем на других, менее «населённых» адресах. Однако количество людей было небольшим, очередей не было. Впрочем, для воскресенья во дворе школы всё же было небольшое столпотворение, но не по поводу выборов, а в связи с муниципальным масленичным концертом. И большая часть пришедших — явно далека от электорального возраста.
Один из участков в
В городской избирательной комиссии тоже, кстати, отчасти связали очереди с масленичными мероприятиями на участках. «С первого дня голосования мы видим очень высокий интерес к выборам, это главные выборы страны. Для нас это очень важно, потому что явка — это основной показатель легитимности. Очень внимательно работают сотрудники правоохранительных органов, могут иметь место дополнительные осмотры определенных лиц», — рассказал представитель ГИК Юрий Кузьмин. Очереди постепенно рассеивались, а эффект для явки стал понятен к 15:00, когда объявили, что она составляет 65,15%.
«Фонтанка.ру»