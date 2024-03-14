Московская прокуратура предупредила об уголовной ответственности за массовый одновременный приход на избирательные участки

Прокуратура Москвы предостерегла об ответственности за нарушения избирательного законодательства во время выборов президента. Как сообщило ведомство 14 марта в своем Telegram-канале, оно обнаружило в социальных сетях публикации с призывами одновременно прийти на участки для голосования к полудню 17 марта. По мнению прокуратуры, это будет являться несогласованными массовыми публичными мероприятиями.





«Обращаем внимание, что ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти города не согласованы, в связи с чем организация и участие в данных массовых мероприятиях являются наказуемыми по действующему законодательству Российской Федерации», — сообщает ведомство.



Кроме того, если такие незаконные действия будут препятствовать осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий, то за это грозит уголовная ответственность по статье 141 УК РФ.