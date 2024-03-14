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    Московская прокуратура предупредила об уголовной ответственности за массовый одновременный приход на избирательные участки

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    Прокуратура Москвы предостерегла об ответственности за нарушения избирательного законодательства во время выборов президента. Как сообщило ведомство 14 марта в своем Telegram-канале, оно обнаружило в социальных сетях публикации с призывами одновременно прийти на участки для голосования к полудню 17 марта. По мнению прокуратуры, это будет являться несогласованными массовыми публичными мероприятиями.


    «Обращаем внимание, что ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти города не согласованы, в связи с чем организация и участие в данных массовых мероприятиях являются наказуемыми по действующему законодательству Российской Федерации», — сообщает ведомство.

    Кроме того, если такие незаконные действия будут препятствовать осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий, то за это грозит уголовная ответственность по статье 141 УК РФ.

    Голосование на выборах президента РФ в 2024 году пройдет в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.

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    Гость15 Мар 2024 в 02:45
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