FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +18
69.62р78.29р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
18.06.2020 22:42
5
Печать

Петербург получил более 250 млн из федерального бюджета на покупку средств защиты для голосования по Конституции

Петербургу из федерального бюджета компенсировали почти 257 млн рублей на покупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции для голосования по поправкам в Конституцию. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

В городе открыты 1899 постоянных участков для голосования и 48 временных избирательных комиссий, в том числе 42 участка в медучреждениях, два участка в СИЗО, три - в аэропорту Пулково, на Ладожском и Московском вокзалах, и один участок — в центре учета и социального обслуживания граждан России без определенного места жительства.

Кроме того, в случае, если на избирательные участки придут граждане с повышенной температурой, они смогут проголосовать в отдельных помещениях. С 25 июня по 1 июля в городе будут дежурить специальные бригады скорой помощи для тех, кому может потребоваться госпитализация.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Алекс99
От души надеюсь, что люди с высокой температурой проявят элементарную социальную ответственность и не попрутся на участки для голосования заражать окружающих. И еще больше надеюсь на то, что пожилые люди останутся дома, а не станут подвергать свое здоровье риску в местах скопления народа.
WuhanRockCafe
Большая часть СИЗ останется неиспользованной и, полагаю, будет отправлена медикам. Хоть какой-то толк.
J.Yagn
Настолько обидно, что хочется плакать...
особенно про скорые
Хотя если человеку плохо, а скорая не едет, можно будет человека отнести на выборы, там то его скорая и примет!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний