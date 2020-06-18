Петербург получил более 250 млн из федерального бюджета на покупку средств защиты для голосования по Конституции

Петербургу из федерального бюджета компенсировали почти 257 млн рублей на покупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции для голосования по поправкам в Конституцию. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе Смольного.



В городе открыты 1899 постоянных участков для голосования и 48 временных избирательных комиссий, в том числе 42 участка в медучреждениях, два участка в СИЗО, три - в аэропорту Пулково, на Ладожском и Московском вокзалах, и один участок — в центре учета и социального обслуживания граждан России без определенного места жительства.

