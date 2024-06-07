ЦБ РФ рассматривал возможность повышения ключевой ставки до 18%

Банк России в ходе обсуждения решения по ключевой ставке 7 июня рассматривал вариант повышения ставки, в том числе звучали предложения поднять ее до 18%. Об этом, отвечая на традиционный вопрос журналистов, в ходе пресс-конференции 7 июня заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Варианты, которые мы рассматривали, — вариант сохранения ставки и вариант ее повышения, причем звучали предложения повысить и до 17%, и до 18%», — сказала она.

Предложения повысить ставку звучали и во время обсуждения предыдущего решения, но в этот раз их было больше, отметила председатель ЦБ.