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    ЦБ РФ рассматривал возможность повышения ключевой ставки до 18%

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    10 комментариев

    Банк России в ходе обсуждения решения по ключевой ставке 7 июня рассматривал вариант повышения ставки, в том числе звучали предложения поднять ее до 18%. Об этом, отвечая на традиционный вопрос журналистов, в ходе пресс-конференции 7 июня заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
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    «Варианты, которые мы рассматривали, — вариант сохранения ставки и вариант ее повышения, причем звучали предложения повысить и до 17%, и до 18%», — сказала она.

    Предложения повысить ставку звучали и во время обсуждения предыдущего решения, но в этот раз их было больше, отметила председатель ЦБ.

    В пятницу, 7 июня, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Набиуллина сообщила, что на следующем заседании в июле при определенных условиях ставку могут существенно повысить.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 10

    Борис Самохвалов07 Июн 2024 в 21:03
    Напоминаю, что у нас годовая инфляция (официально) 8%... чего же их так колбасит? )
    +2−0
    tochilshik07 Июн 2024 в 21:02
    20 давай,не ошибешься.
    +0−0
    почти бросил..)07 Июн 2024 в 21:00
    Ну.., ВТБ уже повысил по вкладам(!)) до 18%!..)
    +0−0
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