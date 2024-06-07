«Веру в царя мы потеряли, но в Отечество — нет». Путин рассказал, что может объединить многонациональную страну

Введение в России жесткой государственной идеологии противоречит Конституции, заявил на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин 7 июня. Однако, по его словам, стране необходима общая идея.



«Вы сказали, что мы сначала потеряли верю в царя, потом в коммунизм, — обратился Путин к модератору встречи Сергею Караганову. — Веру в царя мы потеряли, но в Отечество — нет. В Отечество просто по-разному верили и по-разному оценивали, что хорошо, что плохо для Отечества».

По словам российского лидера, объединяющей идеей для многонациональной страны может стать сегодня патриотизм: люди, которые добровольно идут на фронт, являются подтверждением этого.