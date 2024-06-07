Реклама

    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    4 м/с, зап

    760мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd88.76eur96.57
    Реклама

    ПМЭФ 2024

    «Веру в царя мы потеряли, но в Отечество — нет». Путин рассказал, что может объединить многонациональную страну

    2306
    12 комментариев

    Введение в России жесткой государственной идеологии противоречит Конституции, заявил на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин 7 июня. Однако, по его словам, стране необходима общая идея.

    «Вы сказали, что мы сначала потеряли верю в царя, потом в коммунизм, — обратился Путин к модератору встречи Сергею Караганову. — Веру в царя мы потеряли, но в Отечество — нет. В Отечество просто по-разному верили и по-разному оценивали, что хорошо, что плохо для Отечества».

    По словам российского лидера, объединяющей идеей для многонациональной страны может стать сегодня патриотизм: люди, которые добровольно идут на фронт, являются подтверждением этого.

    Ранее президент отмечал, что в России нет необходимости объявлять мобилизацию. В прошлом году, по его словам, по контракту ушли на фронт 300 тысяч человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 12

    28064888607 Июн 2024 в 19:14
    Театр одного клоуна с повторяющейся репризой последние четверть века.
    +6−0
    Gurza07 Июн 2024 в 19:13
    А я вот в 100 км от Питера открываю воду в кране, а оттуда рыжая вода льется. И горячая и холодная. Вот как бы объяснил этот старый человечек, почему в такой богатейшей водой, лесами, простором, сырьем стране нет у людей элементарного? Нет дешевых стройматериалов чтобы дом себе построить и землю фиг возьмешь если не в болотах, нет чистой воды, дорогущие билеты ,чтобы страну увидеть. Все не для людей. Ощущение, что ты в стране как пасынок...
    +7−0
    28208148207 Июн 2024 в 19:06
    Интересно, а кого надо считать бОльшими патриотами - Корнилова с Деникиным, или Ленина с Троцким?
    +6−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close