Голикова: на индексацию пенсий работающим пенсионерам нужно минимум 100 млрд рублей

На индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется минимум 100 млрд рублей. Об этом 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, в России сейчас около 7,8 млн работающих пенсионеров, индексация пенсий с 2025 года будет для них «существенной прибавкой» к зарплате.
«Нам нужно, конечно, еще уточнить с учетом уровня индексации, который будет с 1 февраля, потому что уровень индексации с 1 февраля будет определяться инфляцией года, в котором мы сейчас живем», — уточнила Голикова (цитата по ТАСС).
Обеспечить индексацию помогут доходы Соцфонда РФ. Сегодня это подтвердил глава Минфина России Антон Силуанов.
«Деньги есть в социальном фонде <...> Социальный фонд может выделить средства для того, чтобы и неработающие пенсионеры и работающие пенсионеры имели возможность индексировать свои пенсии», — сказал Силуанов.
Предположительно, пенсии работающих пенсионеров индексируют с 1 февраля 2025 года. Об этом журналистам на ПМЭФ сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает РИА Новости.
«Сейчас наша задача — максимально быстро подготовить всю нормативно-правовую базу», — сказал Котяков.