Голикова: на индексацию пенсий работающим пенсионерам нужно минимум 100 млрд рублей

На индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется минимум 100 млрд рублей. Об этом 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, в России сейчас около 7,8 млн работающих пенсионеров, индексация пенсий с 2025 года будет для них «существенной прибавкой» к зарплате.

«Нам нужно, конечно, еще уточнить с учетом уровня индексации, который будет с 1 февраля, потому что уровень индексации с 1 февраля будет определяться инфляцией года, в котором мы сейчас живем», — уточнила Голикова (цитата по ТАСС).