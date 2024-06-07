Ротенберг продолжит тренировать СКА

Роман Ротенберг остался главным тренером хоккейного клуба СКА. Об этом 7 июня заявил председатель совета правления петербургских армейцев Александр Медведев.



«Сегодня состоялся совет директоров хоккейного клуба СКА. Главным тренером команды остается Роман Борисович Ротенберг», — цитирует Медведева « Матч ТВ ».

Он также добавил, что ждет от СКА в предстоящем сезоне выступления не хуже, чем в прошлом. Напомним, что в прошлом сезоне команда вылетела во втором раунде плей-офф, что стало худшим результатом армейцев с Невы за десять лет.

Об изменениях в команде читайте в материале «Фонтанки».