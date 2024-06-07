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    Ротенберг продолжит тренировать СКА

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    2 комментария

    Роман Ротенберг остался главным тренером хоккейного клуба СКА. Об этом 7 июня заявил председатель совета правления петербургских армейцев Александр Медведев.

    «Сегодня состоялся совет директоров хоккейного клуба СКА. Главным тренером команды остается Роман Борисович Ротенберг», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

    Он также добавил, что ждет от СКА в предстоящем сезоне выступления не хуже, чем в прошлом. Напомним, что в прошлом сезоне команда вылетела во втором раунде плей-офф, что стало худшим результатом армейцев с Невы за десять лет.

    Об изменениях в команде читайте в материале «Фонтанки».

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    Роман РотенбергСКА
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    Комментарии 2

    Filinovm15707 Июн 2024 в 23:51
    Нравится человеку торговать людьми! Покупай, продавай... И самое главное - никаких ограничений и правил, только если сам придумал!
    +0−0
    Батарейкин07 Июн 2024 в 23:34
    Разумеется! Такую классную игрушку подарили! Сразу и не бросишь!
    +4−0
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