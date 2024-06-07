Начальника одного из отделов УБК петербургского главка полиции отправили под домашний арест по делу о взятке

Смольнинский районный суд отказал следствию в избрании меры пресечения в виде ареста для начальника одного из отделов управления по борьбе с киберпреступлениями (УБК) петербургского главка полиции Вячеслава Куранова. Об этом 7 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города. Полицейского обвиняют в получении взятки в особо крупном размере ( часть 6 статьи 290 УК РФ ). Суд отправил Куранова под домашний арест до 4 августа.



По версии следствия, подозреваемый, который в тот момент был старшим оперуполномоченным 9-го отдела Бюро специальных технических мероприятий, с 28 января по 23 сентября 2022 года получил от генерального директора ООО «Авангард» взятку в размере 1,8 миллиона рублей за покровительство «деятельности по приобретению, изготовлению и последующему сбыту сим-карт, оформленных на вымышленных лиц, для последующего неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств.