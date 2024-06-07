Начальника одного из отделов УБК петербургского главка полиции отправили под домашний арест по делу о взятке

Смольнинский районный суд отказал следствию в избрании меры пресечения в виде ареста для начальника одного из отделов управления по борьбе с киберпреступлениями (УБК) петербургского главка полиции Вячеслава Куранова. Об этом 7 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города. Полицейского обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (
По версии следствия, подозреваемый, который в тот момент был старшим оперуполномоченным
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