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    Начальника одного из отделов УБК петербургского главка полиции отправили под домашний арест по делу о взятке

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    4 комментария

    Смольнинский районный суд отказал следствию в избрании меры пресечения в виде ареста для начальника одного из отделов управления по борьбе с киберпреступлениями (УБК) петербургского главка полиции Вячеслава Куранова. Об этом 7 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города. Полицейского обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Суд отправил Куранова под домашний арест до 4 августа.

    По версии следствия, подозреваемый, который в тот момент был старшим оперуполномоченным 9-го отдела Бюро специальных технических мероприятий, с 28 января по 23 сентября 2022 года получил от генерального директора ООО «Авангард» взятку в размере 1,8 миллиона рублей за покровительство «деятельности по приобретению, изготовлению и последующему сбыту сим-карт, оформленных на вымышленных лиц, для последующего неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств.

    Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия СК проводил при участии оперативных служб УСБ ГУ МВД и отдела М УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

    Ранее «Фонтанка» писала, как 38-летний полицейский получал «дань», используя карту собственной тещи.

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    Комментарии 4

    firma07 Июн 2024 в 20:27
    Тех самых сим-карт, которые используют мошенники, обирая пенсионеров? Да ну какой арест, что вы, ей-богу
    +0−0
    27445733707 Июн 2024 в 19:50
    надеюсь его оставили без cладкого?
    +1−0
    Огромная польза!07 Июн 2024 в 19:36
    А разве он не может оказать давление на свидетелей или скрыться?
    +2−0
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