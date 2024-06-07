О чём говорил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024: собрали самое важное

Фото: Сергей Отрошко / Росконгресс Поделиться Поделиться





Владимир Путин 7 июня выступил во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме. По традиции президент высказывался не только об экономике, но и по широкому спектру геополитических вопросов. Публикуем самое важное из его тезисов.



Место России в мировой экономике Экономика номер один — это Китай. Индия — третья экономика мира и глобальный лидер по динамике развития. Россия вошла в четверку крупнейших экономик мира по ВВП по паритету покупательской способности, обогнав Японию. Но Индонезия «наступает на пятки».



Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остаётся одним из ключевых участников мировой торговли. Укрепляются отношения со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. На долю дружественных государств приходится три четверти товарооборота России.



Общий ВВП стран БРИКС больше, чем у «большой семерки».

Международные расчеты Доверие к западным платёжным системам основательно подорвано, причём самими западными странами.

В 2023 году доля расчетов за российский экспорт в «токсичных» валютах недружественных государств сократилась вдвое. Доля рубля в расчётах за российский экспорт выросла почти в три раза с 2021 по 2023 год — до 39%.

По линии БРИКС прорабатывается создание независимой платёжной системы, «не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству».



О структурных изменениях в экономике РФ Владимир Путин перечислил 10 направлений российской экономики, в которых будут происходить структурные преобразования:

Увеличение инвестиций в промышленность. Власти планируют расширить существующие механизмы (промышленная ипотека, Фонд развития промышленности, ГЧП и др.) и донастроят систему приоритетов по поддержке. Развитие рынка капитала. Для физлиц введут новый инструмент — сберегательный сертификат, который позволит размещать средства в банке под больший процент чем по обычным депозитам. У бизнеса появится федеральный инвестиционный налоговый вычет. Рынок труда. Безработица сейчас находится на рекордно низком уровне. Необходимо перенастроить систему образования. Работающим пенсионерам индексируют пенсии. Повышение производительности труда. В России необходимо установить более 100 тысяч роботов, чтобы войти в топ-25 стран по плотности роботизации. Цифровая платформенная революция. Для IT-компаний введут пониженную ставку налога на прибыль в 5%. Она будет действовать до 2030 года включительно. Опережающее насыщение отраслей экономики современными технологиями и инновациями. Затраты на эти цели должны увеличиться не менее чем до 2% ВВП. Цель — войти в десятку мировых лидеров по объёму научных исследований и разработок. Малый и средний бизнес. Президент поручил в весеннюю сессию принять закон о креативных индустриях и определить для них меры поддержки. Потенциал регионов. Правительство обсуждает перенос головных структур крупнейших корпораций и госкомпаний в субъекты Федерации. Объем инфраструктурных бюджетных кредитов будет расти, две трети ранее выданных спишут — деньги можно направить на индустриальные парки и инфраструктуру. Снижение бедности. МРОТ в 2025 году составит 48% медианной зарплаты по экономике и достигнет 22 тысяч рублей, а к 2030 году — не менее 35 тысяч рублей в месяц. Повышение качества жизни российских семей. Владимир Путин поручил смягчить условия семейной ипотеки в регионах с неразвитым жилищным строительством и в малых городах. На кредит под 6% годовых смогут рассчитывать семьи с детьми любого возраста. Единственное условие — чтобы хотя бы один ребенок был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки.

США задолжали мировой экономике Бреттон-Вудская финансовая система (основанная на золотом запасе. — Прим. ред.) «умерла» в 1976 году. На ее место пришла ямайская система, которая «отстегнула» доллар от золота.

«Другого залога, кроме доверия к американской экономике, в сегодняшней мировой финансовой системе не существует. И, конечно, Соединенные Штаты эксплуатируют своё монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают. По данным, которые есть в открытом доступе, Соединенные Штаты, условно, задолжали мировой экономике $54,3 триллиона », — сказал Владимир Путин.



При этом объемы американской экономики сокращаются, а ее фундаментальные основания время от времени «потрескивают».

Доллар — один из немногих инструментов величия США. Сегодняшние американские власти ломают свои инструменты величия, считает Владимир Путин.

О западных партнерах — словами Сталина Говоря о западных партнерах, Владимир Путин вспомнил высказывание Иосифа Сталина. «Как говорил Иосиф Виссарионович — "других писателей у меня нет", он говорил в отношении Союза писателей в свое время, когда [Лаврентий] Берия пришел на них настучать в очередной раз. <...> Ну вот такие партнеры, что же теперь сделать? Со всеми воевать, что ли?» — сказал он.



По мнению президента, нужно добиваться таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали интересам России и были бы максимально надежны.

Нужна ли новая мобилизация? Речи о новой мобилизации не идет. «У нас другая тактика — мы выдавливаем противника с территории. В этом случае нет необходимости проводить мобилизацию, мы этого не планируем», — сказал Владимир Путин. По его словам, в прошлом году контракт с вооруженными силами заключили свыше 300 тысяч человек, в этом году уже свыше 160 тысяч человек.



О переговорах с Украиной Исполнительные органы власти Украины утратили легитимность, считает Владимир Путин. Согласно Конституции Украины, в условиях военного положения могут быть продлены полномочия Верховной Рады, но о продлении полномочий президента ничего не сказано, отметил. «Похоже, мы имеем дело с узурпацией власти», — заявил президент.



Но переговоры всё равно можно вести. Например, легитимной властью может быть спикер Верховной Рады. «Мы готовы к переговорам. Но только на тех условиях, о которых мы договаривались, еще начиная эти переговоры в Минске и потом в Стамбуле, а не на каких-то придумках», — сообщил президент. При этом в переговорах всё равно нужно «исходить из реалий сегодняшнего дня».

О ядерной эскалации «Мы никогда не начинали этой риторики. Мы просто ответили, что к этому надо относиться посерьезнее. Сразу начали говорить, что мы бряцаем ядерным оружием. Мы не бряцаем», — заявил Владимир Путин.

Он напомнил, что согласно ядерной доктрине РФ, применение ядерного оружия возможно в исключительном случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. «Я не считаю, что такой случай наступил. Но доктрина — это живой инструмент, и мы не исключаем внесения изменений в эту доктрину», — сказал президент.



Владимир Путин выразил надежду, что до применения ядерного оружия не дойдет. «И у нас нет такой необходимости», — отметил президент.

О миграционной политике В России осмысленная миграционная политика не выстроена. «У нас был единый орган когда-то, потом его погрузили в МВД по соображениям безопасности. Получается там эффективная работа или нет — большой вопрос», — сказал Путин. Президент поставил перед правительством и Совбезом задачу вернуться к обсуждению решения этого вопроса как можно быстрее.

По словам президента, России нужны трудовые мигранты. Но это должны быть люди определенной квалификации, подготовки, со знанием русского языка.

О европейской культуре

Россия остается носителем европейской культуры, тогда как в странах Западной Европы она убивается. «Что касается элементов европейской культуры, не мы их утрачиваем, эти элементы и гены европейской культуры, а в той части Европы, которая называется Западной. Где же эта европейская культура? Ее скоро там совсем не останется. Останутся только памятники архитектуры», — сказал Путин.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

