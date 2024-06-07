Беглов: ПМЭФ-2024 принес Петербургу вдвое больше инвестиций, чем в прошлом году

Международный экономический форум принес Петербургу 1,227 трлн рублей, это почти вдвое больше, чем годом ранее. Об этом 7 июня сообщил телеграм-канал городской администрации со ссылкой на губернатора Александра Беглова.
В рамках форума город заключил 69 соглашений, такой результат губернатор назвал «беспрецедентным» по масштабу и охвату территории.
В сфере промышленности было заключено 27 соглашений более чем на 95 млрд рублей. В частности, Академия им. Штиглица поделится своими компетенциями в области инжиниринга и дизайна с «АВТОВАЗом».
При поддержке «Газпрома» деловой район вокруг Лахта Центра прирастет двумя башнями — «Лахта-2» и «Лахта-3». Новым драйвером для развития экономики Петербурга и туристического притяжения станет всесезонный федеральный курорт «Санкт-Петербург-марина» в Горской.
Благодаря соглашениям с АКБ «Россия» и «Сбером» уже этим летом станет возможно расплачиваться банковскими картами во всех терминалах метро. Получила новых резидентов и «Технологическая долина», ее первый этап — «Хайпарк-ИТМО» — заложили год назад.
Развитию портов города будет способствовать соглашение по созданию в Петербурге тылового морского терминала. Партнерство города с банками ВТБ, Сбербанк и «Россия» внедрит новые платежные сервисы в транспорте.