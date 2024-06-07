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    ПМЭФ 2024

    Беглов: ПМЭФ-2024 принес Петербургу вдвое больше инвестиций, чем в прошлом году

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    10 комментариев

    Международный экономический форум принес Петербургу 1,227 трлн рублей, это почти вдвое больше, чем годом ранее. Об этом 7 июня сообщил телеграм-канал городской администрации со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

    В рамках форума город заключил 69 соглашений, такой результат губернатор назвал «беспрецедентным» по масштабу и охвату территории.

    В сфере промышленности было заключено 27 соглашений более чем на 95 млрд рублей. В частности, Академия им. Штиглица поделится своими компетенциями в области инжиниринга и дизайна с «АВТОВАЗом».

    При поддержке «Газпрома» деловой район вокруг Лахта Центра прирастет двумя башнями — «Лахта-2» и «Лахта-3». Новым драйвером для развития экономики Петербурга и туристического притяжения станет всесезонный федеральный курорт «Санкт-Петербург-марина» в Горской.

    Благодаря соглашениям с АКБ «Россия» и «Сбером» уже этим летом станет возможно расплачиваться банковскими картами во всех терминалах метро. Получила новых резидентов и «Технологическая долина», ее первый этап — «Хайпарк-ИТМО» — заложили год назад.

    Развитию портов города будет способствовать соглашение по созданию в Петербурге тылового морского терминала. Партнерство города с банками ВТБ, Сбербанк и «Россия» внедрит новые платежные сервисы в транспорте.

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    ПМЭФ-2024
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    Комментарии 10

    почти бросил..)07 Июн 2024 в 21:35
    Пенсионеры - ликуют! Выход на Пенсию в 32,5 лет, вместо 65-ти, что за Чудо-Страна!..)
    +0−0
    Борис Самохвалов07 Июн 2024 в 21:07
    Если бесконечно малую величину умножить на два, то получим другую бесконечно малую величину... Вспомнил молодость и МАТАН )
    +4−0
    VKuser17419822107 Июн 2024 в 20:41
    Пока инвестиции пошли только эскортницам......
    +5−0
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