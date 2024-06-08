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    В Петербурге покажут балет по «Преступлению и наказанию» с Сергеем Полуниным в главной роли

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    1 комментарий

    8 июня в БКЗ «Октябрьском» пройдет премьера танцевального спектакля «Преступление и наказание» в сопровождении музыкального оркестра MERCURYBAND. Спектакль — результат масштабной совместной работы звезд классического балета и других танцевальных стилей.

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    Режиссер постановки, Игорь Миркурбанов — фронтмен и вокалист MercuryBand — исполнит главные вокальные партии. MercuryBand — оркестр, сочетающий джазовые традиции с современными элементами и импровизацией.

    Главную роль сыграет сам хореограф-постановщик Сергей Полунин.Его партнершей станет Елена Полунина, которая исполнит партию Сонечки Мармеладовой.

    Особенностью спектакля станет не только танцевальное и музыкальное сопровождение, но и яркое оформление шоу — художником по костюмам выступила Яна Расковалова, а сценографом София Ларина. Сергей Полунин в своих постановках часто обращается к классическим образам — «Мастер и Маргарита», «Распутин», «Данте», «Ромео и Джульетта» и другие.

    Сергей Полунин — известный исполнитель балета, хореограф, режиссер и продюсер, ректор Академии хореографии Севастополя. Елена Полунина — Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду и заслуженный мастер спорта.16+

    Арина Хек

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    Комментарии 1

    27564035608 Июн 2024 в 02:28
    Топор будет настоящий?
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