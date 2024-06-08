Превратиться в оленя за доли секунды. На Гатчинском шоссе заметили необычное предупреждение

Автолюбители на Гатчинском шоссе обратили внимание на необычные предупреждения на информационных табло 7 июня, рассказали в Telegram-канале «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село. Новости и события».
В районе поселка Тайцы светодиодное табло предупреждало о необходимости пропускать на дороге пешеходов. Сопровождал информационный ряд знак «Дикие животные» — олень в красном треугольнике.
«Тот, кто настраивал, явно очень не любит пешеходов», — прокомментировал очевидец.
Другой автолюбитель запечатлел призыв чаще смотреть в зеркала и быть бдительными в отношении мотоциклистов. И снова рядом с надписью «подгрузился» олень.
«Мотоциклистов тоже не особо жалуют», — прокомментировали в канале.
Знак «Дикие животные» сопровождает текст-предостережение о миграции лосей, пояснили в «Ленавтодоре» нашим коллегам из 47.news. В управлении отметили, что снимки были сделаны в момент переключения с одной надписи на другую, когда знак «обогнал» текст.
«Это доли секунды», — подчеркнули в «Ленавтодоре».