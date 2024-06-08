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    Превратиться в оленя за доли секунды. На Гатчинском шоссе заметили необычное предупреждение

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    1 комментарий

    Автолюбители на Гатчинском шоссе обратили внимание на необычные предупреждения на информационных табло 7 июня, рассказали в Telegram-канале «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село. Новости и события».

    В районе поселка Тайцы светодиодное табло предупреждало о необходимости пропускать на дороге пешеходов. Сопровождал информационный ряд знак «Дикие животные» — олень в красном треугольнике.

    «Тот, кто настраивал, явно очень не любит пешеходов», — прокомментировал очевидец.

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    Другой автолюбитель запечатлел призыв чаще смотреть в зеркала и быть бдительными в отношении мотоциклистов. И снова рядом с надписью «подгрузился» олень.

    «Мотоциклистов тоже не особо жалуют», — прокомментировали в канале.

    Знак «Дикие животные» сопровождает текст-предостережение о миграции лосей, пояснили в «Ленавтодоре» нашим коллегам из 47.news. В управлении отметили, что снимки были сделаны в момент переключения с одной надписи на другую, когда знак «обогнал» текст.

    «Это доли секунды», — подчеркнули в «Ленавтодоре».

    Фото: тг-канал Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село. Новости и события.

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    Комментарии 1

    Maxi 55508 Июн 2024 в 01:11
    Этот знак - скрытая реклама Автодора. Буква А чётко угадывается и всё остальное.
    +0−0
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