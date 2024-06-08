Превратиться в оленя за доли секунды. На Гатчинском шоссе заметили необычное предупреждение

«Тот, кто настраивал, явно очень не любит пешеходов», — прокомментировал очевидец.

В районе поселка Тайцы светодиодное табло предупреждало о необходимости пропускать на дороге пешеходов. Сопровождал информационный ряд знак «Дикие животные» — олень в красном треугольнике.

Автолюбители на Гатчинском шоссе обратили внимание на необычные предупреждения на информационных табло 7 июня, рассказали в Telegram-канале «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село. Новости и события».

Другой автолюбитель запечатлел призыв чаще смотреть в зеркала и быть бдительными в отношении мотоциклистов. И снова рядом с надписью «подгрузился» олень.



«Мотоциклистов тоже не особо жалуют», — прокомментировали в канале.

