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    Федерацию шахмат России лишили членства в ФИДЕ

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    3 комментария

    Комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) исключила Федерацию шахмат России (ФШР) из своих рядов. Об этом 7 июня сообщает «Матч ТВ».

    Отстранение продлится два года и связано с тем, что в состав ФШР входят лица, находящиеся под санкциями. Кроме того, на дисквалификацию повлияла организация турниров и мероприятий в Крыму, а также нарушение «политического нейтралитета». Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, который также входит в попечительский совет ФШР, получил выговор.

    Дворкович заявил, что ФШР намерена обжаловать это решение. Организация планирует поднять этот вопрос на генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре 2024 года.

    В ноябре 2023 года ФИДЕ продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под нейтральным флагом до 1 января 2025 года.

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    ШахматыФИДЕ
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    28064888607 Июн 2024 в 21:58
    Шахматы это дело тонкое, а не швабра фсин и дворкович....
    +0−0
    Хиха Хахинен07 Июн 2024 в 21:53
    Опять прорыв
    +1−0
    Zнаворотник07 Июн 2024 в 21:44
    мы свою шахматную столицу сделаем, в Васюках и точка.
    +3−0
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