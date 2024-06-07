Федерацию шахмат России лишили членства в ФИДЕ

Комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) исключила Федерацию шахмат России (ФШР) из своих рядов. Об этом 7 июня сообщает «Матч ТВ».
Отстранение продлится два года и связано с тем, что в состав ФШР входят лица, находящиеся под санкциями. Кроме того, на дисквалификацию повлияла организация турниров и мероприятий в Крыму, а также нарушение «политического нейтралитета». Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, который также входит в попечительский совет ФШР, получил выговор.
Дворкович заявил, что ФШР намерена обжаловать это решение. Организация планирует поднять этот вопрос на генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре 2024 года.
В ноябре 2023 года ФИДЕ продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под нейтральным флагом до 1 января 2025 года.