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    На Невском проспекте под колеса троллейбуса попал мужчина

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    1 комментарий

    Атмосферу пятничного вечера на Невском проспекте в ночь на 8 июня омрачило ДТП. Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, возле дома 74–76 под колеса троллейбуса, который следовал по маршруту №5, попал мужчина.

    «Фонтанка.ру»

    На вид пострадавшему 45–50 лет, свидетели происшествия осторожно отмечают, что он, возможно, был нетрезв.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Мужчине вызвали скорую, прибыла на вызов и бригада реанимации.

    Как сообщили 8 июня в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, полиция проводит проверку по факту ДТП. По предварительным данным, пострадавший получил травму руки и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    ТроллейбусДТПНевский проспект
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    Комментарии 1

    aprahka08 Июн 2024 в 00:26
    На Невском полно пьяных и рогатых.
    +2−0
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