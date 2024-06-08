На Невском проспекте под колеса троллейбуса попал мужчина

Атмосферу пятничного вечера на Невском проспекте в ночь на 8 июня омрачило ДТП. Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, возле дома 74–76 под колеса троллейбуса, который следовал по маршруту №5, попал мужчина.
«Фонтанка.ру»
На вид пострадавшему 45–50 лет, свидетели происшествия осторожно отмечают, что он, возможно, был нетрезв.
Мужчине вызвали скорую, прибыла на вызов и бригада реанимации.
Как сообщили 8 июня в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, полиция проводит проверку по факту ДТП. По предварительным данным, пострадавший получил травму руки и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.