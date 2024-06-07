Сальдо: в Херсонской области при обстреле ВСУ погибли 19 человек

19 человек погибли при обстреле ВСУ магазина в селе Садовое Херсонской области. Об этом 7 мая в своем тг-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.



«В результате обстрела <...> села Садовое Голопристанского муниципального округа разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Погибло 19 человек, ещё пятеро ранены», — написал Сальдо.