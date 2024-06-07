Реклама

    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    3 м/с, с-з

    760мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.76eur96.69
    Реклама

    Сальдо: в Херсонской области при обстреле ВСУ погибли 19 человек

    408
    обсудить

    19 человек погибли при обстреле ВСУ магазина в селе Садовое Херсонской области. Об этом 7 мая в своем тг-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «В результате обстрела <...> села Садовое Голопристанского муниципального округа разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Погибло 19 человек, ещё пятеро ранены», — написал Сальдо.

    ПоделитьсяПоделиться

    На месте происшествия работают оперативные службы. Раненым помогают врачи.

    Как уточняет ТАСС, по данным местных властей ВСУ по селу Садовому ударили дважды.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Обстрел села СадовоеХерсонская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close