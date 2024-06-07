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    Фокус не удался. В центре платных парковок про госномера вверх ногами теперь уже знают

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    10 комментариев

    Автомобилисты, которые не любят платить за парковку в Петербурге, придумали новый трюк. На смену маскировке госномеров трусами и медицинскими масками пришел способ, не требующий дополнительных приспособлений, — ловкачи просто крепят номерной знак вверх ногами.

    Два автомобиля с перевернутыми госзнаками «Фонтанка» заметила под вечер 7 июня на Среднем проспекте Васильевского острова, их припарковали недалеко от Михайловского собора.

    Примечательно, что оба автомобиля зарегистрированы в Ленобласти, о чем свидетельствует «147» на номерных знаках.

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    Лайфхак этот весьма сомнительный, разъясняли эксперты журналу «За рулем». Такие автолюбители, полагают они, рассчитывают обойтись штрафом в 500 рублей за нечитаемый номерной знак. Однако современные комплексы фотовидеофиксации нарушений умеют считывать перевернутые номерные знаки. А если дойдет до суда, то убедить его якобы во невнимательности будет нелегко.

    Как пояснили «Фонтанке» в городском центре управления платными парковками, уловка для Петербурга, и правда, «что-то новенькое». Трюк возьмут на заметку и найдут решение, как с этим бороться.

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    Платные парковкиПеревернутые номера
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    Комментарии 10

    28025578107 Июн 2024 в 23:59
    Найдут решение?
    Не сомневаюсь.
    Только грязь, естественная, натуральная грязь. Задний номер мыть не нужно. Передний номер, - обязательно. Передний для гайцев, задний для парконов.
    +0−0
    Taran0FF07 Июн 2024 в 23:31
    ОДИН раз, ОДНУ бумажку подписать, что все авто, с расположением номеров не по ГОСТу и прочим его требованиям, признаются нечитабельными и данное авто подлежит СРОЧНОЙ эвакуации, в связи с террористическими угрозами! Мозгов не хватает?!
    +3−2
    случайный_5e4ce4e84d5e307 Июн 2024 в 23:23
    возле антимонопольного комитета на 4линии ВО, 13, стоят 3 машинки с вечно закрытыми номерами типа Ольга , иииии... никому не интерсно
    +3−0
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