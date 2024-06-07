Фокус не удался. В центре платных парковок про госномера вверх ногами теперь уже знают

Автомобилисты, которые не любят платить за парковку в Петербурге, придумали новый трюк. На смену маскировке госномеров трусами и медицинскими масками пришел способ, не требующий дополнительных приспособлений, — ловкачи просто крепят номерной знак вверх ногами.

Два автомобиля с перевернутыми госзнаками «Фонтанка» заметила под вечер 7 июня на Среднем проспекте Васильевского острова, их припарковали недалеко от Михайловского собора.

Примечательно, что оба автомобиля зарегистрированы в Ленобласти, о чем свидетельствует «147» на номерных знаках.