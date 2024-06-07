Байден подписал новые указания по условиям применения США ядерного оружия

Новые указания относительно условий применения США ядерного оружия подписал американский президент Джо Байден, 7 июня сообщает ТАСС.



Как пишет издание, об этом рассказал специальный помощник президента США Пранай Вадди, который занимает в Совете безопасности Белого дома пост старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

В частности, Вадди отметил, что указания учитывают реалии «новой ядерной эры». В них говорится о необходимости учитывать рост и разнообразие ядерного оружия КНР, а также сдерживать одновременно Россию, КНР и Северную Корею.