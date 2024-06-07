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    Байден подписал новые указания по условиям применения США ядерного оружия

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    6 комментариев

    Новые указания относительно условий применения США ядерного оружия подписал американский президент Джо Байден, 7 июня сообщает ТАСС.

    Как пишет издание, об этом рассказал специальный помощник президента США Пранай Вадди, который занимает в Совете безопасности Белого дома пост старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

    В частности, Вадди отметил, что указания учитывают реалии «новой ядерной эры». В них говорится о необходимости учитывать рост и разнообразие ядерного оружия КНР, а также сдерживать одновременно Россию, КНР и Северную Корею.

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    Джо Байден
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    Комментарии 6

    Artimenga07 Июн 2024 в 20:32
    США не в состоянии защитить себя и своих сателлитов ни от встречного, ни от ответного удара ни России, ни КНР.
    +0−4
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