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    Эрмитаж выпускает книгу о переписке пушкинского времени, найденной в Зимнем дворце

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    Издательство Государственного Эрмитажа выпустило книгу «Полина. Переписка пушкинского времени, найденная в Зимнем дворце». Ее подготовила сотрудник музея Анна Конивец. Пока что в продажу издание не поступило, о его доставке в музейные магазины сообщат позднее.

    Пачка старых бумаг — часть архива знаменитой певицы XIX века фрейлины Прасковьи Арсеньевны Бартеневой — была найдена во время ремонта в Зимнем дворце под полом третьего этажа в 2010 году. Там оказались ее письма, записки княгини Натальи Степановны Голицыной (внучки знаменитой «Пиковой дамы»).

    В письмах шла речь о многих их выдающихся современниках, таких как граф Михаил Виельгорский, Елизавета Хитрово, графиня Екатерина Тизенгаузен, княгиня Мария Кочубей, супруга министра финансов Екатерина Канкрина, княгиня Евдокия Голицына — окружение Александра Пушкина.

    «В наши дни найти автограф человека из окружения Пушкина — уже событие, и то, что эти письма, написанные при жизни поэта людьми, которых он знал, дошли до нас, — настоящее чудо», — приводят слова автора книги в Государственном Эрмитаже.

    Полина Бартенева была исполнительницей ведущих партий в операх Михаила Глинки и виртуознейшего «Соловья» Алябьева, героиней стихотворений Лермонтова и Пушкина.

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    ЭрмитажКнигаПушкин
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