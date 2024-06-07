Эрмитаж выпускает книгу о переписке пушкинского времени, найденной в Зимнем дворце

Издательство Государственного Эрмитажа выпустило книгу «Полина. Переписка пушкинского времени, найденная в Зимнем дворце». Ее подготовила сотрудник музея Анна Конивец. Пока что в продажу издание не поступило, о его доставке в музейные магазины сообщат позднее.



Пачка старых бумаг — часть архива знаменитой певицы XIX века фрейлины Прасковьи Арсеньевны Бартеневой — была найдена во время ремонта в Зимнем дворце под полом третьего этажа в 2010 году. Там оказались ее письма, записки княгини Натальи Степановны Голицыной (внучки знаменитой «Пиковой дамы»).

