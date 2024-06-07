Число погибших при обстреле в Херсонской области выросло до 22 человек

Количество погибших при обстреле в Херсонской области выросло до 22 человек. Об этом 7 июня сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Число погибших <...> увеличилось до 22 человек. При этом ранены 15 человек, пять из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии", - написал Сальдо в своем официальном тг-канале.

Напомним, ранее глава Херсонской области выложил фото последствий обстрела села Садовое с территории Украины. В первые часы после атаки сообщалось о гибели 19 человек и о пяти раненых.

Как заявил Сальдо, в пятницу село Садовое было обстреляно дважды.