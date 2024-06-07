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    Число погибших при обстреле в Херсонской области выросло до 22 человек

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    2 комментария

    Количество погибших при обстреле в Херсонской области выросло до 22 человек. Об этом 7 июня сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    "Число погибших <...> увеличилось до 22 человек. При этом ранены 15 человек, пять из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии", - написал Сальдо в своем официальном тг-канале.

    Напомним, ранее глава Херсонской области выложил фото последствий обстрела села Садовое с территории Украины. В первые часы после атаки сообщалось о гибели 19 человек и о пяти раненых.

    Как заявил Сальдо, в пятницу село Садовое было обстреляно дважды.

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    ОбстрелХерсонская область
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    Комментарии 2

    17005291208 Июн 2024 в 00:10
    Очень плохо.Теоретически количество добровольцев с тех краёв должно увеличится.
    +0−0
    Ганс-Дитрих Геншер07 Июн 2024 в 23:49
    за 21й год в днр мирняка убито 7(семь) ,в лнр 1 (один).
    за год....
    +6−1
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