Т-Банк «залидирует» автокредитование после объединения с Росбанком

Объединение с Росбанком поможет Т-Банку продвинуть вперед сегмент автокредитования, 7 июня заявил председатель совета директоров Т-Банка Станислав Близнюк в ходе интервью аффилированному каналу Private Talks.



«Есть продукты, где нашей экспертизы недостаточно, — Росбанк большой и активный участник рынка автокредитования, и мы будем пытаться найти синергию, и рынок автокредитования мы залидируем, скажем так», — объяснил Станислав Близнюк.

О планах интегрировать Росбанк в группу «Тинькофф» стало известно в марте. Совладельцем обоих банков в 2022 году стал «Интеррос» Владимира Потанина. Холдинг приобрел долю в TCS Group у семьи иноагента Олега Тинькова*, долю в Росбанке — у французской группы Societe Generale, которая ушла из России.