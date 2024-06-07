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    Т-Банк «залидирует» автокредитование после объединения с Росбанком

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    Объединение с Росбанком поможет Т-Банку продвинуть вперед сегмент автокредитования, 7 июня заявил председатель совета директоров Т-Банка Станислав Близнюк в ходе интервью аффилированному каналу Private Talks.

    «Есть продукты, где нашей экспертизы недостаточно, — Росбанк большой и активный участник рынка автокредитования, и мы будем пытаться найти синергию, и рынок автокредитования мы залидируем, скажем так», — объяснил Станислав Близнюк.

    О планах интегрировать Росбанк в группу «Тинькофф» стало известно в марте. Совладельцем обоих банков в 2022 году стал «Интеррос» Владимира Потанина. Холдинг приобрел долю в TCS Group у семьи иноагента Олега Тинькова*, долю в Росбанке — у французской группы Societe Generale, которая ушла из России.

    *Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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