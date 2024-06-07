Путин признал, что осмысленная миграционная политика в России пока не выстроена

Осмысленная миграционная политика в России пока не выстроена, но над решением этого вопроса работают правительство и Совет безопасности. Об этом 7 июня во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин.



Модератор Сергей Караганов спросил, есть ли планы создать в составе правительства орган, который бы занимался как привлечением, так и ограничением миграции. По словам политолога, сейчас такой политики в стране нет. Путин с ним согласился.



«Осмысленной миграционной политики у нас пока не выстроено. У нас был единый орган когда-то, потом его погрузили в МВД по соображениям безопасности. Получается там эффективная работа или нет — большой вопрос», — отметил президент.

