Путин признал, что осмысленная миграционная политика в России пока не выстроена

Осмысленная миграционная политика в России пока не выстроена, но над решением этого вопроса работают правительство и Совет безопасности. Об этом 7 июня во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин.
Модератор Сергей Караганов спросил, есть ли планы создать в составе правительства орган, который бы занимался как привлечением, так и ограничением миграции. По словам политолога, сейчас такой политики в стране нет. Путин с ним согласился.
«Осмысленной миграционной политики у нас пока не выстроено. У нас был единый орган когда-то, потом его погрузили в МВД по соображениям безопасности. Получается там эффективная работа или нет — большой вопрос», — отметил президент.
По его словам, он поставил перед правительством и Совбезом задачу вернуться к обсуждению решения этого вопроса как можно быстрее.
«Она (проблема. — Прим. ред.) есть. Надо и трудовых мигрантов привлекать, это очевидно <…>. Но вы правы в том, что нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, подготовки, со знанием нашего языка, наших традиций», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что договаривается об этом с коллегами из тех стран, откуда трудовые мигранты прибывают в Россию.