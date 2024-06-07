Реклама

    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    4 м/с, зап

    760мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd88.76eur96.57
    Реклама

    ПМЭФ 2024

    Путин признал, что осмысленная миграционная политика в России пока не выстроена

    917
    5 комментариев

    Осмысленная миграционная политика в России пока не выстроена, но над решением этого вопроса работают правительство и Совет безопасности. Об этом 7 июня во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин.

    Модератор Сергей Караганов спросил, есть ли планы создать в составе правительства орган, который бы занимался как привлечением, так и ограничением миграции. По словам политолога, сейчас такой политики в стране нет. Путин с ним согласился.

    «Осмысленной миграционной политики у нас пока не выстроено. У нас был единый орган когда-то, потом его погрузили в МВД по соображениям безопасности. Получается там эффективная работа или нет — большой вопрос», — отметил президент.

    По его словам, он поставил перед правительством и Совбезом задачу вернуться к обсуждению решения этого вопроса как можно быстрее.

    «Она (проблема. — Прим. ред.) есть. Надо и трудовых мигрантов привлекать, это очевидно <…>. Но вы правы в том, что нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, подготовки, со знанием нашего языка, наших традиций», — подчеркнул Путин.

    Он добавил, что договаривается об этом с коллегами из тех стран, откуда трудовые мигранты прибывают в Россию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Zнаворотник07 Июн 2024 в 19:26
    врёт он всё, все построено и идёт по плану, а план простой, заменить славян на аульных
    +2−0
    Огромная польза!07 Июн 2024 в 19:02
    А что ж за четверть века у власти ничего "пока" не выстроено?
    А кто это сделал?! (с)
    +9−0
    Zet07 Июн 2024 в 18:57
    И что же мешает выстроить эту политику? Вроде недавно в Эмираты летал, так перейми их опыт: никакого переезда семьями, никакого предоставления гражданства, никакого бесплатного образования или лечения, пребывание только на время работы.
    +10−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close