Генсек ООН не поедет в Швейцарию на конференцию по Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш не поедет в Швейцарию на конференцию по Украине. Об этом 7 июня сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.



«Нет, он на нее не поедет, но ООН будет представлена на соответствующем уровне», — цитирует агентство Дюжаррика.



Напомним, 15–16 июня в Швейцарии пройдет саммит, в ходе которого планируется обсудить усилия стран по достижению мира на Украине. Россию туда не приглашали.

В конце мая об отказе от участия в саммите заявили в КНР. Днем ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что мирную конференцию, в которой участвовали бы обе стороны конфликта, мог бы организовать именно Китай.