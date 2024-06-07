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    Генсек ООН не поедет в Швейцарию на конференцию по Украине

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    1 комментарий

    Генсек ООН Антониу Гутерриш не поедет в Швейцарию на конференцию по Украине. Об этом 7 июня сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

    «Нет, он на нее не поедет, но ООН будет представлена на соответствующем уровне», — цитирует агентство Дюжаррика.

    Напомним, 15–16 июня в Швейцарии пройдет саммит, в ходе которого планируется обсудить усилия стран по достижению мира на Украине. Россию туда не приглашали.

    В конце мая об отказе от участия в саммите заявили в КНР. Днем ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что мирную конференцию, в которой участвовали бы обе стороны конфликта, мог бы организовать именно Китай.

    2 июня об отказе от участия в швейцарской конференции заявила также Саудовская Аравия. Причиной объявлено отсутствие представителей России.

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    Комментарии 1

    Су Люк Ын07 Июн 2024 в 21:37
    недобрая для как Мы новость!
    +1−0
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