АВТОВАЗ взял на работу 200 осужденных

На заводе АВТОВАЗ в Тольятти трудоустроили 200 осужденных к принудительным работам, 7 июня сообщает РБК со ссылкой на президента компании Максима Соколова.



Коллектив, отметил он, решением доволен, и присматривается, стоит ли опыт тиражировать.

Сейчас все четыре производственные площадки предприятия (три в Тольятти и одна в Ижевске) загружены практически до предела, отметил Соколов, приходится работать в том числе и по субботам, но на третью смену завод пока не переходит.

За прошлый год в компанию приняли 5,7 тысяч человек. В основном, подчеркнул Соколов, компания ориентируется на трудовой рынок Тольятти и Самарской области, но приходится использовать «все резервы и возможности». Сейчас на предприятии трудятся рабочие из Ингушетии и других республик. Соответствующие соглашения заключили с Таджикистаном и Узбекистаном.