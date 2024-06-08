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    АВТОВАЗ взял на работу 200 осужденных

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    6 комментариев

    На заводе АВТОВАЗ в Тольятти трудоустроили 200 осужденных к принудительным работам, 7 июня сообщает РБК со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

    Коллектив, отметил он, решением доволен, и присматривается, стоит ли опыт тиражировать.

    Сейчас все четыре производственные площадки предприятия (три в Тольятти и одна в Ижевске) загружены практически до предела, отметил Соколов, приходится работать в том числе и по субботам, но на третью смену завод пока не переходит.

    За прошлый год в компанию приняли 5,7 тысяч человек. В основном, подчеркнул Соколов, компания ориентируется на трудовой рынок Тольятти и Самарской области, но приходится использовать «все резервы и возможности». Сейчас на предприятии трудятся рабочие из Ингушетии и других республик. Соответствующие соглашения заключили с Таджикистаном и Узбекистаном.

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    АВТОВАЗ
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    Комментарии 6

    Рострелли08 Июн 2024 в 02:07
    Розочки будут ставить , как в старые добрые времена?
    +0−0
    Кирилл Полотенцев08 Июн 2024 в 01:42
    Это изобрёл ещё товарищ Сталин... что можно заставить людей работать бесплатно...
    +2−0
    Потёртый русский08 Июн 2024 в 01:28
    Кто не хочет на фронт должен отдать долг в тылу
    +1−1
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