Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск в России

Экс-глава кабмина Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск по уголовной статье. Как сообщает 7 июня ТАСС, это следует из базы розыска МВД России.
«Тимошенко Юлия Владимировна. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. В карточке розыска нет уточняющей информации о характере претензий
Юлия Тимошенко занимала должность премьер-министра Украины в
В конце декабря 2023 года Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского «перейти к плану "Б"» по выходу конфликта с Россией. Также экс-премьер предложила Зеленскому отправить на фронт половину всех сотрудников полиции, прокуратуры и других ведомств. Она заявила, что такой вариант лучше, чем снижение возрастной планки мобилизации.