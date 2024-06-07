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    Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск в России

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    3 комментария

    Экс-глава кабмина Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск по уголовной статье. Как сообщает 7 июня ТАСС, это следует из базы розыска МВД России.

    Фото: МВД России
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    «Тимошенко Юлия Владимировна. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. В карточке розыска нет уточняющей информации о характере претензий МВД РФ к Тимошенко.

    Юлия Тимошенко занимала должность премьер-министра Украины в 2005-м и 2007–2010 годах. Она лидер партии «Всеукраинское объединение "Батькивщина"».

    В конце декабря 2023 года Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского «перейти к плану "Б"» по выходу конфликта с Россией. Также экс-премьер предложила Зеленскому отправить на фронт половину всех сотрудников полиции, прокуратуры и других ведомств. Она заявила, что такой вариант лучше, чем снижение возрастной планки мобилизации.

    Фото: МВД России

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    Юлия Тимошенко
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    Комментарии 3

    Хенде хох07 Июн 2024 в 23:58
    Опять наверно за олигарха Щербаню ..или какого нибудь кокловского криминального авторитета эпохи 90х на нее хотят повесить..тчк
    +0−2
    VKuser27909207 Июн 2024 в 23:56
    В Новом Завете Писания сказано, что в Нагорной проповеди Спаситель сказал: "Не убий", затем был распят, воскрес и вознёсся, и верные Христиане ждут его возвращения, Второго Пришествия Спасителя. Другими словами, Спасителя можно считать живым, и подсудным за дискредитацию ВС РФ. За фразу "Не убий" на плакате реально крутят, штрафуют, и сажают последователей Спасителя. Странно, что ещё не объявлен в розыск. Подождём и посмеёмся над МВД РФ. Где они, и где Спаситель. Прощения не будет.
    +1−1
    28205075907 Июн 2024 в 23:55
    Что, опять? ))))
    +2−0
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