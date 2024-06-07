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    ПМЭФ 2024

    «Финансовые потоки будут открыты 100%». Мерч с ПМЭФ уже распродают

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    3 комментария
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
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    Международный экономический форум, который в эти дни проходит в Петербурге, надоумил предприимчивых граждан прокачать финансовые потоки. Мероприятие еще не закончилось, а мерч форума уже появился в продаже на популярном сервисе объявлений, который объединяет продавцов и покупателей.

    Самый дорогой лот — красный зонт-трость с логотипом форума, его предлагают купить за 5 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось пару часов назад.

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    «Зонт-трость с ПМЭФ 2024, Санкт-Петербург. Это эксклюзив с уникального экономического форума, покажет Ваш статус и кто Вы независимо от места проживания. Финансовые потоки будут открыты 100%», — обещает продавец Андрей.

    Примечательно, что такие зонты накануне раздавали бесплатно всем, кого на «Экспофоруме» застигла врасплох внезапная гроза. Не досталось их разве что волонтерам. Однако этот, как отмечает продавец, новый — на фотографии в объявлении он красуется в полиэтиленовом чехле.

    Голубые футболки с надписью «Навстречу Играм дружбы» с официального забега ПМЭФ-2024 тоже есть, они появились в продаже один день назад. Продают разные люди: тишотку 46-го размера отдает Вероника, она оценила ее в 400 рублей, майку 52-го — за 990 продает мужчина. Как уверяют авторы объявлений, изделия новые, в упаковке. Судя по всему, забег они так и не увидели. Причем у мужчины они явно не последние.

    «Также в профиле есть другие беговые футболки и спортивная атрибутика. Если заинтересованы, можно просмотреть», — уверяет он.

    Все три продавца предпочли публиковать объявления анонимно.

    Три книги, изданные специально к форуму, предлагает приобрести Наталья. Эксклюзивное издание «Оленные люди» она оценила в 1 тысячу рублей, «Покорение. Наследник авангарда. Яков Халип» можно приобрести за 700 рублей. Обе книги новые и в упаковке, пишет Наталья.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    28191662607 Июн 2024 в 21:36
    Наш президент построил страну-сказку . Он о ней и рассказывает на разных встречах.
    +2−0
    Хиха Хахинен07 Июн 2024 в 21:19
    Долго продавать эту бессмыслицу будут.
    +3−0
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