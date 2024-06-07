«Финансовые потоки будут открыты 100%». Мерч с ПМЭФ уже распродают

Международный экономический форум, который в эти дни проходит в Петербурге, надоумил предприимчивых граждан прокачать финансовые потоки. Мероприятие еще не закончилось, а мерч форума уже появился в продаже на популярном сервисе объявлений, который объединяет продавцов и покупателей.

«Зонт-трость с ПМЭФ 2024, Санкт-Петербург. Это эксклюзив с уникального экономического форума, покажет Ваш статус и кто Вы независимо от места проживания. Финансовые потоки будут открыты 100%», — обещает продавец Андрей.

Примечательно, что такие зонты накануне раздавали бесплатно всем, кого на «Экспофоруме» застигла врасплох внезапная гроза. Не досталось их разве что волонтерам. Однако этот, как отмечает продавец, новый — на фотографии в объявлении он красуется в полиэтиленовом чехле.

Голубые футболки с надписью «Навстречу Играм дружбы» с официального забега ПМЭФ-2024 тоже есть, они появились в продаже один день назад. Продают разные люди: тишотку 46-го размера отдает Вероника, она оценила ее в 400 рублей, майку 52-го — за 990 продает мужчина. Как уверяют авторы объявлений, изделия новые, в упаковке. Судя по всему, забег они так и не увидели. Причем у мужчины они явно не последние.