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    Ну и кто тут умник? Попробуйте ответить на 10 вопросов из популярного шоу

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    2 комментария
    Фото: KatarzynaBialasiewicz / iStock
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    Помните телевизионную олимпиаду «Умницы и умники»? Победив в ней, школьники могли поступить в МГИМО без экзаменов. Вопросы были не очень сложные, но требовали эрудированности и широкого кругозора. А вы сможете с ними справиться?

    Суворов любил повторять: «Неприятеля не боится тот, кто боится…» Кого?

    Кто был учителем древнегреческих героев и полубогов: Геракла, Асклепия, Ясона, Ахилла, Диоскуров?

    При царе Алексее Михайловиче Романове разрешили торговать тем, за что при предыдущем царе — Михаиле Федоровиче — резали носы. Что это?

    У какого древнего героя матерью была богиня Фетида?

    Сколько глаз у пчелы?

    Какие два русских писателя, поссорившись, не разговаривали друг с другом 16 лет?

    Работами в каком с﻿тиле наиболее известен творческий коллектив художников Кукрыниксы?

    Как зовут автора слов песни Верещагина из фильма «Белое солнце пустыни»?

    Какое отчество было у Татьяны Лариной?

    Какую республику в составе России называют «страной тысячи озер»?

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    Ну и кто тут умник? Попробуйте ответить на 10 вопросов из популярного шоу

    Не расстраивайтесь, невозможно ведь всё знать

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    Ну и кто тут умник? Попробуйте ответить на 10 вопросов из популярного шоу

    Ого, неплохо!

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    Ну и кто тут умник? Попробуйте ответить на 10 вопросов из популярного шоу

    Вас бы точно взяли в МГИМО!

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    Фото: KatarzynaBialasiewicz / iStock

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    Комментарии 2

    27564035607 Июн 2024 в 21:18
    9/10. На пчеле срезался.
    +0−0
    Coulthard07 Июн 2024 в 20:23
    "Страной тысячи озёр" называют Финляндию, неучи!
    +0−1
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