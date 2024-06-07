Поделиться
Помните телевизионную олимпиаду «Умницы и умники»? Победив в ней, школьники могли поступить в МГИМО без экзаменов. Вопросы были не очень сложные, но требовали эрудированности и широкого кругозора. А вы сможете с ними справиться?
Суворов любил повторять: «Неприятеля не боится тот, кто боится…» Кого?
Кто был учителем древнегреческих героев и полубогов: Геракла, Асклепия, Ясона, Ахилла, Диоскуров?
При царе Алексее Михайловиче Романове разрешили торговать тем, за что при предыдущем царе — Михаиле Федоровиче — резали носы. Что это?
У какого древнего героя матерью была богиня Фетида?
Сколько глаз у пчелы?
Какие два русских писателя, поссорившись, не разговаривали друг с другом 16 лет?
Работами в каком стиле наиболее известен творческий коллектив художников Кукрыниксы?
Как зовут автора слов песни Верещагина из фильма «Белое солнце пустыни»?
Какое отчество было у Татьяны Лариной?
Какую республику в составе России называют «страной тысячи озер»?
Ну и кто тут умник? Попробуйте ответить на 10 вопросов из популярного шоу
Не расстраивайтесь, невозможно ведь всё знать
Поделитесь результатом
Ну и кто тут умник? Попробуйте ответить на 10 вопросов из популярного шоу
Ого, неплохо!
Поделитесь результатом
Ну и кто тут умник? Попробуйте ответить на 10 вопросов из популярного шоу
Вас бы точно взяли в МГИМО!