Повышение налога на прибыль будет стоить российским банкам 200 млрд рублей

Банк России оценил влияние повышения налога на прибыль с 20% до 25% на банковский сектор. Финансовые организации в связи с ним заплатят в бюджет 200 млрд рублей. Об этом 7 июня в ходе пресс-конференции по итогам решения о ключевой ставке сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Мы предварительно оценивали, как повышение налога на прибыль может повлиять на банки. На наш взгляд, по этому налогу уйдет около 200 млрд рублей», — сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

При этом председатель ЦБ подчеркнула, что повышение налога никак не повлияет на финансовую устойчивость банков. У них есть достаточный запас капитала.

«Прибыль — это основной источник повышения капитализации банков, по сути, это инвестиции — как мы говорим, для реального сектора экономики, — инвестиции в капитал, а от размера капитала зависят темпы роста кредитования. Однако, как я уже сказала, у банков достаточно большой запас капитала, но он неравномерен. То есть какие-то банки могут и не почувствовать это, а для каких-то банков это может сократить потенциал увеличения кредитования», — объяснила она.

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин уточнил, что речь идет не о сокращении потенциала кредитования банков, а о том, что потенциал кредитования будет расти чуть меньше в условиях, когда налог на прибыль выше.