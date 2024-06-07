Повышение налога на прибыль будет стоить российским банкам 200 млрд рублей

Банк России оценил влияние повышения налога на прибыль с 20% до 25% на банковский сектор. Финансовые организации в связи с ним заплатят в бюджет 200 млрд рублей. Об этом 7 июня в ходе пресс-конференции по итогам решения о ключевой ставке сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
«Мы предварительно оценивали, как повышение налога на прибыль может повлиять на банки. На наш взгляд, по этому налогу уйдет около 200 млрд рублей», — сказала она, отвечая на вопросы журналистов.
При этом председатель ЦБ подчеркнула, что повышение налога никак не повлияет на финансовую устойчивость банков. У них есть достаточный запас капитала.
«Прибыль — это основной источник повышения капитализации банков, по сути, это инвестиции — как мы говорим, для реального сектора экономики, — инвестиции в капитал, а от размера капитала зависят темпы роста кредитования. Однако, как я уже сказала, у банков достаточно большой запас капитала, но он неравномерен. То есть какие-то банки могут и не почувствовать это, а для каких-то банков это может сократить потенциал увеличения кредитования», — объяснила она.
Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин уточнил, что речь идет не о сокращении потенциала кредитования банков, а о том, что потенциал кредитования будет расти чуть меньше в условиях, когда налог на прибыль выше.