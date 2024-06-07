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    Повышение налога на прибыль будет стоить российским банкам 200 млрд рублей

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    3 комментария

    Банк России оценил влияние повышения налога на прибыль с 20% до 25% на банковский сектор. Финансовые организации в связи с ним заплатят в бюджет 200 млрд рублей. Об этом 7 июня в ходе пресс-конференции по итогам решения о ключевой ставке сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
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    «Мы предварительно оценивали, как повышение налога на прибыль может повлиять на банки. На наш взгляд, по этому налогу уйдет около 200 млрд рублей», — сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

    При этом председатель ЦБ подчеркнула, что повышение налога никак не повлияет на финансовую устойчивость банков. У них есть достаточный запас капитала.

    «Прибыль — это основной источник повышения капитализации банков, по сути, это инвестиции — как мы говорим, для реального сектора экономики, — инвестиции в капитал, а от размера капитала зависят темпы роста кредитования. Однако, как я уже сказала, у банков достаточно большой запас капитала, но он неравномерен. То есть какие-то банки могут и не почувствовать это, а для каких-то банков это может сократить потенциал увеличения кредитования», — объяснила она.

    Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин уточнил, что речь идет не о сокращении потенциала кредитования банков, а о том, что потенциал кредитования будет расти чуть меньше в условиях, когда налог на прибыль выше.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

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    Налог на прибыльЦБ
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    Комментарии 3

    почти бросил..)07 Июн 2024 в 21:23
    Пока нормально ситуация развивается, сначала всё высосут из банков, затем - и из клиентов, параллельно разрушая всякую частную активность во всём, затем - дефолт! - Обнуление? - Да! - Уже достал ты со своим.. дефолтом, дай хоть один положительный сценарий! - Нужно Духовно людям переродиться!..) - Как это?! - Смотри, Культура - очень(!) долгая Наука! Нельзя в Ней, типа, а сейчас я это сделаю, а завтра.. - наоборот, как вчера..) - Т.е., погоди, получается.. - Ничего пока не получается!..) - Но, Господи, смотри, возьмём, к примеру, Ребёнка, в нём есть Культура? - Безусловно! - И.., насаждать Ему Другую? - Насаждать - Преступление! - А.., если.., "заразить", в хорошем смысле Слова? - В смысле - показать Пример? - Ну да! - Примеры разными бывают! Для каких-то Культур - приятно съесть печень Врага! - Ой-ой-ой, об этом-то я и не подумал.. - На сам деле, не так уж и смешно уже.. - Господи, мне кажется, я понимаю это но, сегодня - Пятница, расслабься!..; - Нет! можешь ты, а я - понаблюдаю..)
    +0−1
    Filinovm15707 Июн 2024 в 20:55
    Вот, кто реально жирует на сверхприбылях - так это банки.
    +1−1
    28205075907 Июн 2024 в 20:41
    В общем кредиты подорожает. И за ними всё подорожает.
    +5−0
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